¡Ö2030Ç¯Âå¤ÎÅ´Æ»¿·Àþ¡×¤¬Â³¡¹¤ÈËÜ³Ê»ÏÆ°¡ª °ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¸Îµ¯¤³¤ë¤Î!?¡×¤¬Â¿È¯ Å´Æ»¤Î2025Ç¯
Å´Æ»À°È÷¤¬³Æ½ê¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿
¡¡À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éÁá¤¯¤â5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀµ¾ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÄê´üÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤ÉÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï»Ä¤ë¤â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤ÉÄê´ü³°ÍøÍÑ¤Ï´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë·úÀß¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÌ´½§¤Ø¤ÎÅ´Æ»¡×¡Öµþºå±ä¿¡×·×²è¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¤È²èÁü¡Ë
¡¡2020Ç¯Âå¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤ÎÅþÍè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢2025Ç¯3·î27Æü¤Ë¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤ò·Þ¤¨¤¿¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ç¤¹¡£»Ä¤ë³¹¶è¤Ï2026Ç¯3·î28Æü¤ËÁ´ÌÌ³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ÈÀ¸³è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î2¼´·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹JRÅìÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡4·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤ÇÌ´½§¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÆþ¾ì¼Ô¿ô2557Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ2Ê¬30ÉÃ´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¤¿Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþÌ´½§±Ø¤Î¾è¹ß¿Í°÷¤ÏÌó4000Ëü¿Í¡Ê¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¤Î¹ç·×¡Ë¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬Ãæ±ûÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì´½§¤Ë¤Ï2030Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆIR¡ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤ÏÂè2¡¢Âè3¤ÎÌ´½§¥¢¥¯¥»¥¹Ï©Àþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î¤ËJRºùÅçÀþ¡ÊJR¤æ¤áºéÀþ¡ËºùÅç¡ÁÌ´½§´Ö¡¢µþºåÃæÇ·ÅçÀþÃæÇ·Åç¡Á¶å¾ò´Ö¡ÊÃæ±ûÀþ¾è¤ê´¹¤¨¡Ë¤Î±ä¿¤¬Í¥°Ì¤È¤¹¤ëÄó°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ´Æ»À°È÷¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ï11·î27Æü¤ËÂ¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¾åËÌÂæ¡ÁÈ¢º¬¥±ºê´Ö¤Î»ö¶Èµö²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÃå¹©¡¢2034Ç¯ÅÙ¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¸÷¤¬µÖ¡ÁÂçÀô³Ø±àÄ®´Ö¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñ¸ò¾Ê¤È¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµÞÅÅÅ´¤Î¿·¶õ¹ÁÀþ·×²è¤âÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¶õ¹ÁÀþ¤ÏÂè3¥»¥¯¥¿¡¼¤Î±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬À°È÷¼çÂÎ¡¢ÅìµÞ¤¬±Ä¶È¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢4·î4Æü¤ËÀ°È÷¹½ÁÛ¡¦±Ä¶È¹½ÁÛ¤ÎÇ§Äê¡¢10·î3Æü¤ËÂ®Ã£À¸þ¾å·×²è¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È¤Ï¡ÖÎáÏÂ20Ç¯ÂåÁ°È¾¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¤È¤È¤â¤Ë±©ÅÄ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÏÅö½é¡¢2027Ç¯¤Ë³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶è´Ö¤Ç¹©»ö¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ëÌäÂê¤â·èÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÊÀî¡ÁÌ¾¸Å²°´Ö¤Î³«¶È¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£JRÅì³¤¤Ï10·î29Æü¤ËÁí¹©»öÈñ¤¬4Ãû±ßÁý¤Î11Ãû±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¡ÁÂçºå´Ö¤Î±ä¿¤Ë°Å±À¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤âÂ³¤¤¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê»ö¸Î¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÍ¢Á÷¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç¤¹¡£3·î6Æü¤ËÅìËÌ¿·´´Àþ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤È½©ÅÄ¿·´´Àþ¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤ÎÏ¢·ë´ï¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ë³°¤ì¤ÆÊ¬Î¥¤·¡¢¶ÛµÞÄä¼Ö¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯9·î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎó¼Ö¤«¤é¼è¤ê³°¤·¤¿À©¸æÈ×¤òºÜ¤»ÂØ¤¨¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÅö³ºÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤ÏÁõÃÖ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬³ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î²þ½¤¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡6·î17Æü¤Ë¤Ï»³·Á¿·´´Àþ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE8·Ï¡×¤ÎÊä½õÅÅ¸»ÁõÃÖ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢4ÊÔÀ®¤¬Áö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7·îËö¤Þ¤ÇE8·Ï¤ÎÃ±ÆÈ±¿Å¾¤òÃæ»ß¤·¡¢±¿Å¾ËÜ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤ÆÊ¡Åç¡Á»³·Á¡¦¿·¾±´Ö¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÆµÙ¤ßÍ¢Á÷¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï7·î1Æü¤Ë¿·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤ò»ö¶È¤Î´ðÈ×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç¤Ï2024Ç¯°Ê¹ßÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»äÅ´¤Ç¤âÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬
¡¡10·î5Æü¤ËÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±Ø¹½Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Îó¼Ö¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ï¡¢Å´Æ»¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ëÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¾ò·ï¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎºÇ¸åÈø¼ÖÎ¾¤¬ÀþÏ©¾å¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾å¤êÎó¼Ö¤ËÀÄ¿®¹æ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìµÞ¤¬Á´±Ø¤Ç¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¤È¿·²£ÉÍ¤Î·×3¤«½ê¤Ç¤âÉÔÈ÷¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Á´¹ñ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤ËÅÀ¸¡¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢µþµÞÅÅÅ´¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤Ê¤É·×10»ö¶È¼Ô15±Ø¡Ê11·î12Æü»þÅÀ¡Ë¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¤Ç¤âÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¡Ê·§ËÜ»ÔÅÅ¡Ë¤Ï2024Ç¯¤ËÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ê¤É·×16·ï¤Î±¿¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3·î25Æü¤Ë·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤ÇÅÅ¼Ö¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¾è°÷¾èµÒ15¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5·î21Æü¤Ë¤ÏÄ¹ÌîÅÅÅ´¤Ç¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿ÇÀ¶ÈÍÑ¤Î¶âÂ°À½¥Ñ¥¤¥×¾®²°¤¬Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¾èµÒ1¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Ë¾èµÒ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢2005Ç¯12·î¤Î±©±ÛÀþÃ¦ÀþÅ¾Ê¤»ö¸Î°ÊÍè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄÆâÎ¦½Ä´ÓÅ´Æ»¤Ç¤Ï12·î12Æü¤Ë²÷Â®Îó¼Ö¤¬Ã¦ÀþÅ¾Ê¤¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÝÌÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤ÏÀþÏ©¤«¤é5m²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¾èµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢±¿Å¾»Î¤âµß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊýÅ´Æ»¤¬½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÅ´Æ»¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
