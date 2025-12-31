¡ÖÄêÇ¯¸å¤Ï¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¡ÈÍ½ÁÛ³°¤Î»Ù½Ð¡É¤¬ÇúÁý¤¹¤ëÍýÍ³
Æþµï¶â¤Ï¿ô²¯±ßÄ¶¤¨¡¢¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡½¡½¡£¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ï¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ï·¸å»ñ»º¤òÃß¤¨¤¿ÉÙÍµÁØ¤âÂ¿¤¤¡£¿ÓÌîÇîÂ§»á¤¬¡Ø¥ë¥Ý¡¡Ä¶¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶â³Û¤äÀßÈ÷°Ê¾å¤Ë¡¢Æþµï¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»ÑÀª¤¬µï¿´ÃÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÀøÆþ¼èºà¡¢Á´¼êË¡¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿²£ÅÄÁýÀ¸»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤Î¤ß¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¡È¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê´ë²è¡¦¹½À®¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¡¹©Æ£²Â»Ò¡Ë
¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¡¢
¤¤¤¯¤é³Ý¤«¤ë¤«¡©
¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ÇÏ·¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¸Â¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ë¥Ý¡¡Ä¶¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤ÎÄ¶¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
²£ÅÄÁýÀ¸¡Ê°Ê²¼¡¢²£ÅÄ¡Ë¡§ÆÃ¤Ë¡¢»ÜÀß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤É¤ì¤°¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£Æþ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¼èºà¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ÜÀß¤ÎÆþµï¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ºÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿§¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¿ÓÌîÇîÂ§¡Ê°Ê²¼¡¢¿ÓÌî¡Ë¡§¼ÂºÝ¤ËÆþµï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎð¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¤·¤¿¤éÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²ð¸î»ÜÀß¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¶¹âµé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ð¸î»ÜÀß¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é³Î¤«¤Ë¿©»ö¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
²£ÅÄ¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â°ì¿©¤´¤È¤Ë¤Þ¤¿¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÃÍÃÊ¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤«¤é¡¢°ì³µ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ì¤¬Ãæ³Ø¹»¤ä¹â¹»¤Î³ØÈñ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢6Ç¯´Ö¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙÈñÍÑ¤¬Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Î¤À¤È¤«¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡£100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£85ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Î¤È15Ç¯¤â°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¿ÓÌî¡§¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¶Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë