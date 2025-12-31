Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡¢1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¡Ö1¤Ä¤Î¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»Å»ö¤ä²È»ö¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£18¸À¸ì¤ÇÏÃÂê¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø°ìÅÀ½¸Ãæ½Ñ¨¬¨¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¼¡¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Ù¤«¤é¡¢Ìõ¼Ô¤Î·ªÌÚ¤µ¤Ä¤»á¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡ÖÆâ¾Ê¡×¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä
¡½¡½¤â¤¦º£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ½ñ¤ÎÃÎ¸«¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬1Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂè1°Ì¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ªÌÚ¤µ¤Ä¤»á¡Ê°Ê²¼¡¢·ªÌÚ¡Ë¡§¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆâ¾Ê¡×¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤«¤é¡¢³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò¡¢½µ¤Ë²¿»þ´Ö¡¢Àß¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡© ¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÌ¡Á³¤È¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½µ¤Ë²¿»þ´Ö¤À¤í¤¦¡© ¡½¡½¡Ø°ìÅÀ½¸Ãæ½Ñ¡Ù
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÂà¶þ¤Ç¤Ä¤é¤¤¡ÖÆâ¾Ê¡×¤Îºî¶È¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃø¼Ô¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖË»¤·¤µ¡×¤ò°ì¼ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¯Î©¤ÁÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï½ÅÍ×¤Ê¿Í´Ö¤À¡×¤È»×¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÀá¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤«¡©
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÖÆâ¾Ê¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ªÌÚ¡§¤Õ¤À¤ó¤ÏË»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö1Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ìÅÀ½¸Ãæ½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤Îº³Ëö¤Ê¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²Ð¤ÎÊ´¤òÊ§¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡¢¤â¤·Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ1Ç¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤1Ç¯¤ËÎ×¤à¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¶¥Ã¥¯Ãø¡Ø°ìÅÀ½¸Ãæ½Ñ¨¬¨¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¼¡¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÎËÝÌõ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡Ë