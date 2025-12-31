¥É¥³¥â¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¥³¥ß¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÇÂÐºö¶¯²½¡¢5G SA¤ä¿··¿´ðÃÏ¶É¼Ö¤Ë¤è¤ëÂÐºö¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿
¥É¥³¥â¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡×¤ÏÎáÏÂ¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö5G SA¡×¤Ç
¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç12·î30Æü～31Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè²óÂçÀª¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Ï11»þ¤Î³«²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²ñ¾ì¼þÊÕ¤ÎÂÔµ¡¾ì¤ËÎó¤òºî¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÎãÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤À¡£3G¤¬Á´À¹¤Î»þÂå¤«¤é¤³¤ÎÏÃÂê¤Ï¿Ô¤¤º¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥áー¥ë¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ë¤è¤ë¥µー¥¯¥ë¾ðÊó¤Î³È»¶¤ä¥«¥¿¥í¥°¤ÎWeb²½¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤Ï¤è¤êÉ¬Í×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡ÈÇúÁý¡É¤¹¤ëÄÌ¿®¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»«¤¯¤Ù¤¯¡¢Î×»þ¤Î´ðÃÏ¶É¤òÀ°È÷¤·¤¿¤ê¡¢´ðÃÏ¶É¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡È¥³¥ß¥±ÂÐºö¡É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸ú²Ì¤â¶õ¤·¤¯¡Ö¡û¡û¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡û¡û¤¬º£Ç¯¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢NTT¥É¥³¥â¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÎÄÌ¿®ÂÐºö¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢ÅöÆü¸«¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ê°ÕÌõ¡Ë¤È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼ã´³¤ÎÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÈÅß¥³¥ß¡É1ÆüÌÜ¤ÎÍÌÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥É¥³¥â¤ÎÂÐºö
¡¡Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂçÂ¿¿ô¤Î¥æー¥¶ー¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢³Æ¼Ò¤¬¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥É¥³¥âÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð´ðÃÏ¶É´Ö¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¼þÇÈ¿ô¤Î¶ÑÅùÊ¬»¶¤ò»Ü¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ä¡¢½ÐÎÏ¤ä¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î»Ø¸þ¡ÊÅÅÇÈ¤ò¶¯¤¯½Ð¤¹Êý¸þ¡Ë¤ÎÄ´À°¡¢¤½¤·¤Æ´ðÃÏ¶ÉÀßÈ÷¼«ÂÎ¤ÎÁýÀß¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ç¤Ïº£²ó¡¢MMU¡ÊMassive MIMO Unit¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿Î×»þ´ðÃÏ¶É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÄÌ¿®ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ó¥Æ¥ÊÁÇ»Ò¤òÅëºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÄÌ¿®ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£MMU¤Ç¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤´¤È¤Ë¥¨¥ê¥¢¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¤äÃ¼Ëö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼þÇÈ¿ô¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëMassive MIMO¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÄÌ¿®¥ê¥½ー¥¹¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Î×»þ´ðÃÏ¶É¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅìÂÔµ¡Îó¡ÊÅìÅï²°³°Î×»þÃó¼Ö¾ì¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢À¾ÂÔµ¡Îó¡Ê¥»¥ó¥¿ー¥×¥í¥à¥Êー¥É¡ËÂ¦¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¡¢°ìÈÌÂÔµ¡Îó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄÌ¿®ÂÐºö¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÂÔµ¡Îó¤ÎÎ×»þ´ðÃÏ¶É¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¡Ö3¥»¥¯¥¿MMU¼ÖÎ¾¡×¡Ê¸å½Ò¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÌÌÅª¤ÊÂÐºö¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î²°Æâ¤½¤·¤ÆÎ×»þ´ðÃÏ¶É¤ò´Þ¤á¤¿²°³°¥¨¥ê¥¢¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÌÌ¤ò¡Ö5G SA¡×¡ÊStand Alone¡ËÂÐ±þ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SAÂÐ±þÃ¼Ëö¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£
¥É¥³¥â¤Î¡Ö5G SA¡×¿ä¤·
¡¡º£²óÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö5G SA¡×¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£5G SA¤Ï¡¢5GÀìÍÑ¤Î¥³¥¢ÀßÈ÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¡£SA¤Ç¤Ï¤Ê¤¤5G¡ÊNSA¡¢Non Stand Alone¡Ë¤Ï¡¢¥³¥¢ÀßÈ÷¤ò4GÄÌ¿®¤È¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4G¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð5G¤Ç¤âÄÌ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£SA¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥¢ÀßÈ÷¤Þ¤ÇÀìÍÑ¤Î¤â¤Î¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡Æ»Ï©¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢5G NSA¡Ê½¾Íè¤Î5G¡ËÉý¤¬¹¤¤5GÆ»Ï©¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬4G¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢4G¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢5G SA¤Ç¤Ï¡¢5GÆ»Ï©¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤âÀìÍÑ¤ÎÆ»Ï©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢4G¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤º¤ËºÑ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÇÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ë¡¢5G NSA¤ÏÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç²¼Æ»¡Ê4G¡Ë¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢5G SA¤Ç¤Ï¼óÅÔ¹âÂ®¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¾ÄÌ¤Ç¸þ¤«¤¦¤Î¤ÇÁá¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¡Ê¹âÂ®¤â½ÂÂÚ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡Ë¡£
¡¡5G SAÂÐ±þ¤ÎÃ¼Ëö¤È5G SA¤Î·ÀÌó¡Ê5G SA¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢ÅöÌÌÌµÎÁ¡Ë¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀìÍÑÀþ¤ò»È¤¨¤ë5G SAÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â®¤¤ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢SA¤Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢5G NSA¤ä4G¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº®»¨¤¬¼ã´³´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë5G SA¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤òÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Åì6¥Ûー¥ëÆþ¸ý¤Ë¤â¹¹ð¤ò½ÐÅ¸
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«
¡¡ÁáÂ®¡¢À¾ÂÔµ¡Îó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡À¾ÂÔµ¡Îó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¥×¥í¥à¥Êー¥É¤ÎÂÔµ¡Îó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ×»þ´ðÃÏ¶É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤¬Ìó2¥«·î¤«¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÀßÃÖµö²Ä¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥ó¥¿ー¥×¥í¥à¥Êー¥É¡¢Ê¿»þ¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë
Î×»þ´ðÃÏ¶É
¡¡É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢9»þ30Ê¬²á¤®¡£´ðÃÏ¶É¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÊÂ¤Ö¥æー¥¶ー¤âÂçÀªÄÌ¤ê²á¤®¤ë¾ì½ê¤À¡£
¡¡ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤ß¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥É¥³¥â¤Î5G NSA¤È5G SA¤Ç·×Â¬¤·¤¿¡£5G NSA¤Ç¤Ï²¼¤ê¤¬1.8Mbps¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢5G SA¤Ç¤Ï132.9Mbps¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸5GÄÌ¿®¤Ç¤âÂç¤¤¯º¹¤¬¸½¤ì¤¿¡£Ã¼Ëö¼«ÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÃÍ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢5G SA¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¼¨¤»¤ë·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
º¸¤¬5G NSA¡¢±¦¤¬5G SA¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÅìÂÔµ¡Îó¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔµ¡Îó¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¥É¥³¥â¤Î¿··¿´ðÃÏ¶É¼Ö¤È¡È¥³¥ß¥±ÂÐºö¡É¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëËë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤¬¡¢Æ±¼Ò½é¤À¤È¤¤¤¦¡Ö3¥»¥¯¥¿MMU¼ÖÎ¾¡×¤È¤Ê¤ë¡£3¥»¥¯¥¿¤È¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥»¥¯¥¿ー¡¢»Ø¸þÀ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ3Êý¸þ¤ËÅÅÇÈ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¡£
3¥»¥¯¥¿MMU¼ÖÎ¾
¡¡É®¼Ô¤¬ÅìÂÔµ¡Îó¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10»þ30Ê¬²á¤®¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤ÎÆþ¾ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö3¥»¥¯¥¿MMU¼ÖÎ¾¡×¤Ï¡¢ÂÔµ¡¾ì¤Î¸åÊý¤Ë¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÎó¤ÏÁ°Êý¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢5G NSA¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ôー¥É·×Â¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¡¢5G NSA¤¬²¼¤ê125.0Mbps¤ËÂÐ¤·¡¢5G SA¤Ï249.2Mbps¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
±¦¤¬5G NSA¡¢º¸¤¬5G SA
¡¡ÅìÂÔµ¡Îó¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×3Âæ¤Î°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¼Ö¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖMMU¡×¤È¡Ö5G SA¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î´ðÃÏ¶É¤â5G SAÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²°Æâ³°Ìä¤ï¤º¤ËSA¤Î°ÒÎÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢5G SAÂÐ±þÃ¼Ëö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥³¥ß¥±¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¤À¤±¤Ç¤â5G SA¤ÎÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡Ö3¥»¥¯¥¿MMU¼ÖÎ¾¡×º¸Â¦¤¬MMUÂÐ±þ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢±¦Â¦¤¬LTE¤È5G NRÂÐ±þ¥¢¥ó¥Æ¥Ê
¹ç·×3Âæ¤Î°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¼Ö¤òÀßÃÖ¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¾å¤«¤éLTE¤È5G NRÂÐ±þ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢MMUÂÐ±þ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢ºÇ²¼ÃÊ¤Ë¤Ïd Wi-Fi¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¸½ÃÏÃ´Åö¼Ô¤â¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö2023Ç¯¤Î²Æ¥³¥ß¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È102¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î´ðÃÏ¶ÉÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤ò¿Ê¤á¡¢¤Þ¤¿Î×»þ´ðÃÏ¶É¤ò´Þ¤á¤ÆºÇ¿·ÀßÈ÷¡¢µ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥³¥ß¥±ÂÐºö¡É¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥É¥³¥â°Ê³°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÄÌ¿®ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×²óÀþ¤â¤¢¤ê¡¢³Æ¼ÒÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥±¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¤âSNS¤ò´Æ»ë¤·¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆÃÄê¤Î²Õ½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏÃ´Åö¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ì½ê¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄÌ¿®´Ä¶¤Ï»þ¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÉ¼Ô½ô·¯¤âÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÂ®ÅÙ¤Î²þÁ±¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¼¡²ó³«ºÅ»þ¤Î²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£