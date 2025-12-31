¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Æ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ë¤È¤¡×¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡£20Ç¯°Ê¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥»¥×¥È20¡Ù¡£¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬Èá»´¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡×¡Ö40Âå¤ÇÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï·çÅÀ¤À¤é¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¡Ö·Ð±Ä³Ø¡×¤Ç¹çÍýÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
¥¹¥¸¤Î¤¤¤¤»Å»ö¤òÁª¤Ù
¡½¡½¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¸¤ÎÎÉ¤¤»Å»ö¡×¤Ë»þ´Ö»ñËÜ¤òÅê²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¸¤ÎÎÉ¤¤»Å»ö¡×¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¶È³¦¤Ç¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤ÎºÝ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¶È³¦¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³¸ý¼þ»á¡Ê°Ê²¼¡¢»³¸ý¡Ë¡§ËÜÅö¤Ë¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëºÝ¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¥ã¥º¥à¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥º¥à¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾Á°¤¬ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
»³¸ý¡§¥¥ã¥º¥à¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¤¬Äó¾§¤·¤¿ÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤³µÇ°¤ä¾¦ÉÊ¤¬»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢¤Þ¤º¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ê2.5¡ó¡Ë¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼¡¤Ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡Ê13.5¡ó¡Ë¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ô¾ì¿»Æ©Î¨16¡óÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¥¥ã¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤¹Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤òÄ¶¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤Ë»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥º¥à¤ÎÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂª¤¨¡¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎÉ¤¤Îã¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥ä¥Õ¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢³ÚÅ·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1996Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¡¢¥¥ã¥º¥à¤È¤µ¤ì¤ë16¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤¬1999Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥º¥à¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Á°¤Ë»²Æþ¤·¤¿3¼Ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ
»³¸ý¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¿·¤·¤¤»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢´ë²è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤Ï2.5¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Î½Ì¿Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢100¿Í¤¤¤¿¤é²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸«È´¤±¤ë¿Í¤Ï2¡Á3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾å»Ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³¸ý¡§ÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÒÆâ¤Ç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼µ¤¼Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ÄÈ¯¸ÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢º£¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥º¥à¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤¢¤ë¶È³¦¤ä²ñ¼Ò¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡½¡½¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¶È³¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¤³¤ì¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
»³¸ý¡§Ãû¤·¤òÂª¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ëÃû¸õ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¥¥ã¥º¥à¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤â¡¢¤³¤ÎË¡Â§¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ãû¤·¤òÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ²½Î¨¡×¤È¡Ö¥³¥¢¿Íºà¡×¤Î2¤Ä¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡ÖÊÑ²½Î¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥¢¥Þ¥¾¥óÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î½éÆ¬¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹Î¨¤Ï2300¡ó¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼¤á¤Æ¥¢¥Þ¥¾¥ó¤òÁÏ¶È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¾¥¹¤¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òµÞ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢»Ô¾ì¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë°ì½Ö¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Ãû¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2300¡ó¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ²½Î¨¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ä¸ÜµÒ¤Î¿ô¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö»Ô¾ì¤ä¼Ò²ñ¤ÎÃÇÌÌ¿Þ¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¾¥¹¤Ë¸Â¤é¤ºÍ¥¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÏÊÑ²½Î¨¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥³¥¢¿Íºà¡×¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÊª»ö¤Î¿öÀª¤¬¤É¤Á¤é¤È¤â·è¤á¤«¤Í¤ë»þ¡¢°Â°×¤ËÍ½Â¬¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥¢¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏYouTube¤Ï½é´ü¤Î»ñ¶â³ÎÊÝ¤ËÂçÊÑ¶ìÏ«¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤«¤é¤Ï200²ó°Ê¾å¤â½Ð»ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ°²è¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥»¥³¥¤¥¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬YouTube¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Â¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬µÙ¤ß»þ´Ö¤ËYouTube¤ò¸«¤ÆÀ¹¤ó¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥³¥¢¿Íºà¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÃû¤·¤òÂª¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ì¤Íè¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë
¡½¡½¥³¥¢¿Íºà¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³¸ý¡§Â¹ÀµµÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡ÖÌ¤Íè¤ÏÊÐºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ¤Íè¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬²¿¤òÏÃÂê¤Ë¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ¤Íè¤Î¡ÖÃû¤·¡×¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åµ·¿Åª¤Ê¤Î¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÙ²Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤ÏÊØÍø¤Ê»þÂå¤Ç¡¢MIT¤ä¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤âYouTube¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãû¤·¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë