¡ÈÃíÌÜ³ô¡É¥»¥á¥Ë¥ç¤¬ÌöÆ°¡ª ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥É¥í¡¼
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î6Ê¬¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢È´¤±½Ð¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¥»¥á¥Ë¥ç¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÂ¤¬Íí¤ßPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬·è¤á¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï15Ê¬¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï23Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤Æ±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ä¾¸å¤Î27Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬¥»¥á¥Ë¥ç¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2¡Ý2¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï2¡Ý2¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥à¥¿¥¤¥à¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤ä¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òÅêÆþ¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡¢°ìÊý¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï10ÀïÇòÀ±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¼¡Àá¡¢1·î3Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï2Æü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 2¡Ý2 ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1 6Ê¬ ¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë
1¡Ý1 15Ê¬ ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡ÊPK¡¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
1¡Ý2 23Ê¬ ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
2¡Ý2 27Ê¬ ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë
