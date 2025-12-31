ËÜµòÃÏ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥³¡¼¥ë¡×¡ª2Ç¯Ï¢Â³WS¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡¢Å´ÊÉ¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤ÈÂçÃ«¤ÎÂ¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿vol.12¡Û
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬9²ó¤òÄù¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢10·î¤ÎÎäµ¤¤µ¤¨¤âÇ®¶¸¤ÇÍÏ¤«¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î16Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡£¼é¸î¿À¤Ø¤È¾º¤êµÍ¤á¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¡Ö²¦¼ê¡×¤ÎÌë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇ·âÉüÄ´¤Ø¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¡¡²÷ÂÈô¤Ð¤·¤Æ»°ÎÝÂÇ¤Ë
¡¡»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÂª¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ë²÷Â¤Î»°ÎÝÂÇ¡£Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡ÖºÇ¶¯¤Î1¡¦2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¡×¤Î¶¦±é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¸åÂ³¤ÎÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÀÌÛ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¡¢2²ó¤ËÆ±ÅÀ¤³¤½µö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¡¢6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬ºÆ¤Ó²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¤Î¤Ï6²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢24Ç¯¤ÎÀ¤³¦°ì¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬ÃæÁ°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦ÁöÎÝ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢3¡Ý1¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤é¤·¤¤¡ÖÁê¼ê¤Î·ä¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤Ìîµå¡×¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤È¤Ä¤Ê¤°È×ÀÐ¤Î·ÑÅêºö¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÈ¿·â¤Î·ä¤ò°ìÀÚÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ9²ó¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¡£
¡¡160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤È¾Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò¼«Ëý¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢°µ´¬¤Î»°¼ÔËÞÂà¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Èà¤Ï´°Á´¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Ý1¤Î¾¡Íø¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò3¾¡0ÇÔ¤È¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÍâÆü¤ÎÂè4Àï¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í½¹ðÀèÈ¯¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÏÓ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2025Ç¯¤¬¡ÖÅÁÀâ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]