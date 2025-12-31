¡Ö¸¸¤Î¥³¥á¡×¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡É10Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü·ÀÌó¡É¤ò·ë¤ó¤À¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤È´À¤òÎ®¤¹¡Ä°¦ÃÎ¸©¤Î»³Â¼½¸Íî¤Ç¿Ê¤à¡Ö¼«µë²ÈÂ²¡×¤Î»Ñ
2024Ç¯¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï6³ä°Ê¾åË½Æ¤·¤¿¡£À¯ºöÂÐ±þ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡ÖÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À¤³¦¤Î¶¡µëÌÖ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¥³¥á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤Î¡Ö°ÅÉô¡×¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ëÅìÂç¶µ¼ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°¤Î¹ðÈ¯¤ÈÄó¸À¤Î½ñ¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè43²ó
¡Ø¡ÖÇÀ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¡Ä¥³¥á¤Î¡Ö¿©¤Ù¼ê¡×¤¬¡Öºî¤ê¼ê¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢µÜ¾ë¸©¤Î»³´ÖÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸»º¼Ô¤ò¿®Íê¤¹¤ë
¡Ö°ì²¯ÁíÃæÎ®¡×¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸ÁØ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤âÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º¼Ô¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÅ¬Àµ¶â³Û¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¡£ÉÏº¤¤È³Êº¹¤¬¤¤¤Ó¤Ä¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¼ÂÂÖ¤¬¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¡£
À¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¬ÀµÊÆ²Á¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤½Ð¤¹Å¬ÀµÊÆ²Á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡£À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼«µë·÷ºî¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥áÀ¸»º¼Ô¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÅ¬ÀµÊÆ²Á¤Î²ÝÂê¤ËÅú¤¨¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î»³´ÖÉô¤Ë¡¢¤ï¤º¤«25À¤ÂÓ¤Î¡Ö²¡°æ¤ÎÎ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¸Íî¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î²¡°æ¤ÎÎ¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥³¥áÇÀ²È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¡Ö¼«µë²ÈÂ²¡×·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤À¡£
²¡°æ¤ÎÎ¤¤Ç¤Ï¡Ö¸»Î®ÊÆ¥ß¥Í¥¢¥µ¥ÒCSA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
CSA¤È¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÃÏ°è»Ù±ç·¿ÇÀ¶È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢´é¤¬¸«¤¨¤ëÀ¸»º¼Ô¤«¤éÀ¸»ºÉÊ¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿®Íê¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥á¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
²¡°æ¤ÎÎ¤¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Í¥¢¥µ¥Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¸¤Î¥³¥á¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÉÊ¼ï¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¡°æ¤ÎÎ¤¤Ç¤Ï¿¹ÎÓ¤«¤éÈþ¤·¤¤¿å¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£»³´ÖÃÏ¤À¤±¤ËÃëÌë¤Î²¹ÅÙº¹¤â¤¢¤ê¡¢Âç¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢´·¹ÔºÏÇÝ¡Ê²½³ØÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤ò»È¤¦°ìÈÌÅª¤ÊºÏÇÝË¡¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë°ÕÌ£
¤³¤¦¤·¤¿µæ¶Ë¤Îµ©¾¯ÊÆ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿³Û¤Î¥³¥¹¥È¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤ò¤¤Á¤ó¤È·×»»¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«µë²ÈÂ²¡×¤È¤·¤ÆÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¾å¤²¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐÈñ¤ò¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢60¥¥í¥°¥é¥à3Ëü9000±ß¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÃÍ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
²¡°æ¤ÎÎ¤¤Î¡Ö¼«µë²ÈÂ²¡×¤Ï¡¢3Ç¯¤«¤é10Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹´üºÏÇÝ·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£¹âÃÍ¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¥³¥á¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¼Ô¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¥³¥áºî¤ê¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈËË»´ü¤Ë¤Ï¡¢Í»Ö¤ËÇÀºî¶È¤Î±þ±ç¤âÊç¤ë¡£¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼«¤é´À¤òÎ®¤¹¤Î¤À¡£
¹â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥á¤òÇã¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢°ÂÇä¤ê¶¥Áè¤È»Ô¾ì¸¶Íý¼çµÁ¤Ë´¬¤¤³¤Þ¤ì¡¢ÇöÍø¤ÎÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÀ¸»º¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ô¤¬¶¦Â¸¶¦±É¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£À¯ÉÜ¤ÏÉÏº¤¤È³Êº¹À§Àµ¤Î¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±»þ¤ËÌ±´Ö¤Î¼«½õÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¡°æ¤ÎÎ¤¤Î¡Ö¼«µë²ÈÂ²¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¥³¥á¤¬¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¤ÈÈá´Ñ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¿©¡×¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬¤¤Ã¤È¸«½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
