ÃÈË¼¤â»È¤ï¤Ê¤¤Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¡ÄÊª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ú¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¡Û

°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¤À¡£2024Ç¯11·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ3.0¡ó¾å¾º¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¾å¾ºÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊÆ¤Î¹âÆ¤Ï²È·×¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö±ß¤Î²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Î³Û¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£ ¥·¥Ë¥¢¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥í¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¥·¥Ë¥¢¤Î8³ä°Ê¾å¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¶â³Û¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤²¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¡¢¤½¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
1Ëü±ß¤¬¼ý¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤¡×
ÅÔÆâºß½»¤ÎA¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÂ¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ëü±ß¡¢·×3Ëü±ß¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¹¤¿¤Á¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á´°÷°ì¿Í1Ëü±ß¤Ç¤¹¤Í¡£Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¹¤°¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
Êª²Á¹â¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡£1Ëü±ß¤Î¿·»¥1Ëç¤¬¼ý¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¿ôÀé±ßÂ¤¹¤Î¤âÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤ò¹Í¤¨¤ë¤È1Ëü±ß¤·¤«¤Ê¤¤¡£Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡£¤³¤ÎÌ·½â¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¾ì¡×¤ä¡Ö´·½¬¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ä´ºº¤Ç¤â¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¤ªÇ¯¶Ì¤Î´ð½à¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÊª²Á¹â¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö·»Äï»ÐËå¡¦¿ÆÂ²´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤Î¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
1Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¸øÊ¿À¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¶â³Û¤Î¾å¾è¤»¤¬É¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Êª²Á¤Ð¤«¤ê¤¬¾å¾º¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¼Â¾ð¤È¤â»÷¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
ÃÈË¼¤â»È¤ï¤Ê¤¤Ç¯¶âÀ¸³è¡£¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Ä¤é¤¤
¿ø¤¨ÃÖ¤¤òÁª¤ÖÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£²È·×¤ÎÉéÃ´¤À¡£Ä´ºº¤Ç¤â¡¢6³ä¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ªÇ¯¶Ì»Ù½Ð¤ÏÉéÃ´¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤ëÀ¤Âå¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¿©ÉÊ¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ä¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ç¯¶â¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÉéÃ´¤Ï½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎB¤µ¤ó¡Ê66ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀÚ¤êµÍ¤á¤¿À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅß¾ì¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î²Æ¤Ï½ë¤¹¤®¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÎäË¼¤òÀÚ¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢Åß¤ÏÃå¹þ¤á¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤é¡×
B¤µ¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Ë¤â·î¤Ë²¿²ó¤«ÄÌ¤¦¤«¤é¡¢°åÎÅÈñ¤âÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤¹¡×
ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬Ìó25Ëü7,000±ß¡£°ìÊý¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡Ê¼ê¼è¤ê¡Ë¤ÏÌó22Ëü2,000±ß¤Ç¡¢Ëè·îÌó3Ëü4,000±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬¹½Â¤Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¡¢ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÉéÃ´¤Ê¤Î¤À¡£
2025Ç¯12·î15Æü¤¬Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¡£¤³¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½ÐÈñ¤ò¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡¢Â¹2¿Í¤Ë5Àé±ß¤º¤Ä¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ç¯¶â¤«¤é1Ëü±ß½Ð¤¹¤Î¤Ï²È·×Åª¤Ë¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤è¤Í¡£Â¹¤¬¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é1¿Í1Ëü±ß¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÁÄÉãÊì¡ÊB¤µ¤ó¤Î¿Æ¡Ë¤«¤éÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ÏÂ¹¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤«¤é¡¢ºï¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²û¤ÏÀµÄ¾ÄË¤ß¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈB¤µ¤ó¡£Â¹¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ë2Ç¯¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹µ¤¨¤ëÆþ³Ø½Ë¤¤¤äËèÇ¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ò»×¤¦¤È²È·×¤ËÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¤½¤¦¤À¡£
