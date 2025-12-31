Åìµþ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶ÛµÞ¥ë¥Ý¡ÖÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ³°¿©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¤¤Þ¤É¤¤Î¡È¥È¥ì¥ó¥É¡É
¡¡Êª²Á¹â¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤ëÇ¯¤ÎÀ¥¡£´¨ÇÈ¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ëÃæ¡¢Åìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤¹Ï©¾åÀ¸³è¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£À¼¤Ê¤À¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1¥¥í¤¢¤¿¤ê250±ß¡Ä¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ÎÀ¸¶È¤Ç¤¢¤ë¶õ¤´Ì½¸¤á
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¿ô¤Ï2002Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¾¯¤Î557¿Í
¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¤Í¡£¶õ¤´Ì¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê!¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£³Ì¤Ä¤¤Î¤æ¤ÇÍñ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹Å¤¯¤ÆÄË¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£Êª²Á¹â¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÅßËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡¦ÈÄÁÒ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê79¡á²¾Ì¾¡Ë¤À¡£
¡¡ÅÔ¤Ï'25Ç¯11·î¡¢ÅÔÆâ¤ÎÏ©¾åÀ¸³è¼Ô¤Î³µ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ8·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2002Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¾¯¤Î557¿Í¤À¤Ã¤¿¡£'25Ç¯1·î¤ÎÄ´ºº¤è¤ê8¿Í¸º¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î'04Ç¯8·î¤Î6731¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡Ö¸º¾¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ¤È23¶è¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼«Î©»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µ1²ó¡Á·î1²óÄøÅÙ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÏ©¾åÀ¸³è¼Ô¤Î½ä²óÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤äÂÎÄ´¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼ÍøÍÑ¤Î¤Û¤«À¸³èÊÝ¸î¼õµë¤ä°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤ÏÏ©¾åÀ¸³è¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÊ¡»ã¶ÉÀ¸³èÊ¡»ãÉô¤ÎÃ´Åö²ÝÄ¹¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¶ùÅÄÀî¤ÎÄéËÉ±è¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ä¤¯¤ë´Ê°×¥Æ¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÅÀºß¤¹¤ë¤À¤±¡£ÆüÃæ¤ÏÎ±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÈÄÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥ß¤Î¶õ¤´Ì¤ò¼ý½¸¤·¡¢1¥¥í¤¢¤¿¤ê250±ß¤Ç¶È¼Ô¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤À¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç¼þÊÕ¤ò²ó¤Ã¤Æ10¥¥í½¸¤á¤ë¤Î¤Ë3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¡£¼ê¤äÂ¤Ç¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤Ë¤·¤Æ»ÅÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ë2»þ´Ö°Ê¾å¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÆü8»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¡£Í¥¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Æ¡È¤³¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡£±«¤äÀã¤ÎÆü¤Ï¼ê¤¬Îä¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£1½µ´Öºî¶È¤·¤ÆÊ¿¶Ñ1Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÈÄÁÒ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡±¿ÈÂÍÑ¼«Å¾¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤êÇÑ¼ÖÀ£Á°¤Ê¤Î¤¬Çº¤ß¡£²Ô¤®¤Ï¤Û¤Ü¿©Èñ¤Ë¾Ã¤¨¡¢³Ú¤·¤ß¤Ï¥¿¥Ð¥³¤È¥ï¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ¼ò¡£ìÔÂô¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤Î³°¿©¤À¡£
¡Ö³°¿©¤ÏÊª²Á¹â¤Ç1¿©1500±ß¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÌÇÂ¿¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤ªÁÚºÚ¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£¤¤¤Þ¤É¤¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï»ÄÈÓ¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£É÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¿È¤®¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ³°¿©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÇÏ©¾åÀ¸³èÎò¤ÏÌó17Ç¯¡£·úÀß¸½¾ì¤Ç10ºÐ¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤Ç62ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ÆÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¤¢¤È²¿Ç¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤«¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¼«Î©»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ç¤âÅìµþ¤ÎÅß¤Ï´¨¤¤¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¿²ÂÞ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌëÃæ¤Ï´¨¤¹¤®¤Æ¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥Ö¥é¥Ö¥éÊâ¤¤¤Æ¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤ó¤À¡£²¿Ëç¤â½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×
¡¡Î¥º§¤·¤¿ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÜºÙ¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤É¤¦²á¤´¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤è¡£Ç¯Ëö¤ÏÏªÅ¹¤Î¼þ°Ï¤ÇÁÝ½ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËèÇ¯¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£µ²±¤Ë¤¢¤ë½Ð¾ì²Î¼ê¤Ï¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¡ÊËÌÅç»°Ïº¡Ë¤È¤«ºäËÜÅßÈþ¡£Àµ·î¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ä¤ª»¨¼Ñ¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×
º£¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é
¡¡Ï©¾åÀ¸³è¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢
¡ÖÃæ²Ú¤½¤ÐÅ¹¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤´Ì¤òÄÙ¤¹¼ê¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡ËÏÅÄ¶è¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡¦¹õÌÚæÆÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê33¡á²¾Ì¾¡Ë¤ÏÏ©¾åÀ¸³èÎò5Ç¯¡£³°¸«¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¸«¤¨¤º¡¢²¿»þ´Ö¤â¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò³°¤·¤Æ¡ÖÏ©¾åÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÌëÃæ°Ê³°¤Ï°ìÆüÃæ¥Ù¥ó¥Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆüÃæ¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¤ª¿¬¤ÏÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡£¹âÎð¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãç´Ö¤Ï¡ÈÅß¤Ï¥È¥¤¥ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¡É¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¹ø¤¬¼å¤¤¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï´¨¤µ¤Ç¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Åß¾ì¤ÏÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿²ÂÞ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤±¤Ã¤³¤¦ÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¹õÌÚ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£20Âå¤ÎÃç´Ö¤é¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ÆÄê½»Àè¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï½µ¤Ë1²ó¤«2²ó¤ÏÀ¶ÁÝ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ê»ý¶â¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Î¡È¿æ¤½Ð¤·¾ðÊó¡É¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÄÌ¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆ°¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£À³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤ÇÊª²Á¹â¤Ë¤Ï¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÛÅö¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÏÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛÅö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È°Â¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£³°¿©¤Ç¤¹¤«¡©¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡²Ô¤¤¤À¶â¤ÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ð¥³¤È¼òÂå¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾ðÊóÆþ¼ê¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Äê¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ï©¾åÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í§¿Í¤È°û¤ß²ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤«¤éËºÇ¯²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ç¯¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤«¤é¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤Î¤Û¤«¤ÏÆÃ¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¤¤Þ¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
¡¡´¨¶õ¤Î²¼¡¢´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤â¹Ô¤«¤º¡¢É÷¼ÙÌô¤ò°û¤à¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤è¡×
¡¡¤È¡¢¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¡£´¨¤µ¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£