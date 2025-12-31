ºÙÅÄ¼é¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬Âç¥³¥±¤·¤¿ÍýÍ³¡Ä¶È³¦¿Í¤¬¸ì¤ëºîÉÊ¤Î¡ÚÃ×Ì¿Åª·ç´Ù¡Û
¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÂÔË¾¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬11·î21Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î»ÍÂçÈá·à¤Î°ì¤Ä¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Éã¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢À¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¢¤ë°ÛÀ¤³¦¤ÇËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
À¤³¦Àè¹Ô¤Ç¤Î¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×½ÐÉÊ¤â²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ñºÝÅª¤Ê´üÂÔÃÍ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ66²¯±ß¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ï¸ø³«Ä¾¸å3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþÌó8.9²¯±ß¡¢Æ°°÷¿ôÌó60Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±ºî¤ÏÌó2.1²¯±ß¡¢Ìó13.6Ëü¿Í¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼ºË¾¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï5ÅÀËþÅÀ¤Ç2ÅÀÂæ¤ÎÄãÉ¾²Á¤Î¿ô»ú¤¬ÍðÎ©¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¶ìÄË¤¹¤®¤¿2»þ´Ö¡×¡Ö¡ÖÀßÄê¤¬Æñ²ò¤Ê¤Î¤ËÀâÌÀÉÔ½½Ê¬¤¹¤®¤Æ¡¢½øÈ×¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¡×¡Ö»Ò¶¡¤¬¤º¤Ã¤ÈÂà¶þ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î±Ç²è¤Î´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹óÉ¾¤ÎÍò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤Î¹óÉ¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶È³¦¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÏºÙÅÄ¼é¤Îºî²ÈÀ¤ä±ÇÁüÈþ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÏÂç¥³¥±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
なぜ『果てしなスカーレット』は大コケしてしまったのだろうか。
À¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¤Î¿´¾ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä
º£²ó¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µÓËÜ¤À¤¬¡¢¸½Ìò¤ÎµÓËÜ²È¤¿¤Á¤Î¸«Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ä¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë½÷ÀµÓËÜ²È¡¦C»á¤ÏÃ²¤¯¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¼«ÂÎ¤Ï¸«¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Æñ²ò¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤âÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤¬¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¿´Í¥¤·¤´Ç¸î»Õ¤ÎÀÄÇ¯¡¦À»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¤¯ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êª¸ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Á°È¾¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¡¢¼Ü¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¯°ú¤µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈC»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò110Ê¬¤È¤¤¤¦¼Ü¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êª¸ì¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇØ·Ê¤ä·ë¤Ó¤Ä¤¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌäÂê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¤È¤¢¤ëÅ¸³«¤Ï¡Ö°ÂÄ¾¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌµÍý¤ä¤ê¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î¼ýÂ«¤¬¶¯°ú¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·Ú¡¹¤·¤¯¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÁÆ¤¤µÓËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ë¤È¤Ê¤ë¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤äµ¤¤Å¤¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Èù¤ä¾¯¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡£ºÙÅÄ¼é¤µ¤ó¤ÎµÓËÜÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø¹ñÊõ¡ÙµÓËÜ²È¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò
ÊÌ¤ÎµÓËÜ²ÈD»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢ºÙÅÄ¼é¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÇµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸Ä¿Í¤Î»×ÁÛ¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤âÊ£»¨¤ÇÆñ²ò¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Ç¤â¤«¤Ê¤êµÓËÜ¤ÎÃÕÀÛ¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌäÂê³°¡£ÉÁ¤¤¿¤¤±ÇÁü¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢´Î¿´¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ°¹çÀ¤äÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿±ü»ûº´ÅÏ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÓËÜ¤â¼ê³Ý¤±¤¿ÏÓÍø¤¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ì¤ë¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¸«¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¿Í¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä¹½À®¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢´ÑµÒ¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤Î¥º¥ì¤¬ÉÔÉ¾¤ÈÂç¥³¥±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏºÙÅÄ¼é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À©ºîÂ¦¤¬º£¸å¿¿·õ¤ËÁí³ç¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÏºÙÅÄ¼é¤¬°ÂÁ´¤ÊÀ®¸ù¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¹ï¤ß¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ä©ÀïÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤äÀâÌÀ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ïº£¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ä©Àï¤ò¤ä¤á¤¿½Ö´Ö¤ËºîÉÊ¤Ï¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ä©Àï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÈãÈ½¤äµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÆ±ºî¤¬ËÜÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¶õµ¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ºÙÅÄ¼é¤ÎºîÉÊ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
