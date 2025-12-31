¡ÖºÇ¸å¤ÎÌµÍêÇÉ¡×°Ï¸ë´ý»Î¡¦Æ£Âô½¨¹Ô¤Î·¿ÇË¤ê¤ÊÀ¸³¶¨¡¨¡¼ò¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÈ×¾å¤Ç¤Ïµ±¤¤¤¿¾¡Éé»Õ¤Î¾ÓÁü
Æ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ»¡Ê1990Ç¯7·î3Æü¡¢½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿½ñÅ¸¤Ë¤Æ¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡ÊÆâÆ£ Í³µ¯»Ò¡§°Ï¸ë¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿°Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¹ë²÷¤µ¤äÌµÃã¤Ö¤ê¤¬¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤éµ¯»»¤·¤ÆËþ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¡Ê2026Ç¯¡Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¡¢°Ï¸ë³¦¤Ç¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ö100Ç¯¡×¤¬ÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ»¡Ê1925Ç¯6·î14Æü¨¡2009Ç¯5·î8Æü¡Ë¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯6·î¡¢ÆüËÜ´ý±¡Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÆ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ» À¸ÃÂÉ´Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢À¸Á°Æ£Âô¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿´ý»Î¤ä¥Õ¥¡¥ó¤é200¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬½¸¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯6·î15Æü¡¢Æ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ»¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ´ý±¡¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¸ÃÂÉ´Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡È×¾å¤ÎÆ£Âô¤Ï¡Ö²ÚÎï½¨¹Ô¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£´ýÀ»Àï¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼ã¼ê¤Ø¤ÎÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»ØÆ³¨¡¨¡¡£¤À¤¬°ìÊý¤ÇÈ×³°¤Ç¤Ï¡¢¼ò¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢¼Ú¶â¡¢½÷À´Ø·¸¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÆ£Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ïº£¤Ç¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖºÇ¸å¤ÎÌµÍêÇÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ£Âô¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡Æ£Âô½¨¹Ô¤Ï1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯6·î14Æü¡¢Áê¾ì»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Éã¡¦½Å¸ÞÏº¤ÈÊì¡¦¤¤Ì»Ò¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡½Å¸ÞÏº¤ÏÊ£¿ô¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¹ç·×19¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£²ÈÄí¤Î¾ï¼±¤¬ºÇ½é¤«¤éÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿´Ä¶¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ÎÆ£Âô¤Î¡ÖÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡×µ¤¼Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÆ£Âô¤ÏºÊ¡¦¥â¥È¤È²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Î°ïÏÃ¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Âô¤Ï¥â¥È¤Î¤Û¤«¤Ë2¿Í¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÏÁ´Éô¤Ç7¿Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ý»Î¤ÎÆ£ß·°ì½¢È¬ÃÊ¤Ï¸ÞÃË¤À¡£
¡¡Æ£Âô¤Î´ÔÎñ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿´ý»Î¤Ï¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë2¿Í¤Î½÷À¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤ÏÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£½¨¹ÔÀèÀ¸¤Ï¤Ê¤ó¤È²û¤¬¿¼¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ£Âô¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥â¥È¤Î¿´¤Î¹¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æ£Âô¤Ï³°¤Ë½÷À¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾´ý¤ÎÊÆÄ¹Ë®Íº¡Ê±ÊÀ¤´ýÀ»¡Ë¤ÎºÊ¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤Ï½µ¤Ë5Æü¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥È¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Ï3Ç¯µ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¡¡¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Æ£Âô¡¢¼«Âð¤Î¾ì½ê¤òËº¤ì¤Æ±Ø¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¥â¥È¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¡Éé»ö¤ò¹¥¤à´ý»Î¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢Æ£Âô¤Ï°Ï¸ë°Ê³°¤Ç¤â²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶¥ÇÏ¡¢¶¥Äú¡¢¤½¤·¤Æ¶¥ÎØ¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤¬¸ë¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ò¾Ã¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ð¤«Áû¤®¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦²óÁÛ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¹ç¤¤ÎÁ¤òÁ°¼Ú¤ê¤·¡¢°¤º´¥öÃ«¤Î¼«Âð¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ÆÎ©Àî¤Î¶¥ÎØ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¾ìÆâ¤Î¹âÍøÂß¤«¤é¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ì¤â»È¤¤ÀÚ¤ë¡£²È¤Ë¤Ï¶â¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ï¾ï¤ËÉ¯Ç÷¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥È¤¬²ÚÆ»¶µ¼ø¤ò¤·¤Æ¤·¤Î¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ì»þ¼Ú¶â¤Ï²¯Ã±°Ì¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¨¤ÎÎ¢¤Ç¼è¤êÎ©¤Æ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ£Âô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤Î°ðÍÕ½¤¤¬¡Ö¤»¤á¤Æ¼Ú¶â¤Ï¶ä¹Ô¤Ç¡×¤È¼Ú¤ê´¹¤¨¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢·¿ÇË¤ê¤µ¤¬¡Ö¿ÍË¾¡×¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£´í¤¦¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿´ý»Î¡½¡½¤½¤ì¤¬Æ£Âô¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ» À¸ÃÂÉ´Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ£Âô¤Î¸ÞÃË¡¢Æ£ß·°ì½¢È¬ÃÊ¡Êº¸¡Ë¤Èºä°æ½¨»êÈ¬ÃÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2»þ´Ö57Ê¬¤ÎÂçÄ¹¹Í¡¢°ì¼ê¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸½¼Â
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ú¶â¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈ×¾å¤Î½Å¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾¡¤Æ¤ÐÊÖ¤»¤ë¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ë¡£Æ£Âô¤Î´ýÀ»Àï¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¡É¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡1977Ç¯¡¢Æ£Âô¤ÏÂè1´ü´ýÀ»°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Äï»Ò¤Î¹âÈø¿ÂÏ©¶åÃÊ¤Ï¡Ö´ýÀ»¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡Ê1700Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤òÆÀ¤Æ¡Ë¼ã´³Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼Ú¶â¤Î´°ºÑ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂè2´ü´ýÀ»¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
1977Ç¯2·î8Æü¡¢¶¶ËÜ±§ÂÀÏº¶åÃÊ¡Ê±¦¡Ë¤ò4¨¡1¤ÇÇË¤ê½éÂå¤Î´ýÀ»¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£Âô½¨¹Ô¶åÃÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âè2´ü´ýÀ»Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï²ÃÆ£ÀµÉ×¡ÊÌ¾ÍÀ²¦ºÂ¡Ë¡£1¾¡3ÇÔ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¡¢Æ£Âô¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë2»þ´Ö57Ê¬¤È¤¤¤¦ÂçÄ¹¹Í¡Ê»ý¤Á»þ´Ö¤Ï9»þ´Ö¡Ë¤ËµÚ¤ó¤À¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ì¤ÐÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¹¹Í¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÑ²½¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢¸«»ö¤Ë²ÃÆ£¤ÎÂçÀÐ¤ò¾¤¤·¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ£Âô¤¬ÂçµÕÅ¾¤·¡¢Âè2´ü¤òÀ©¤·¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¼Ú¶âÊÖºÑ¤ÎÌÜÅÓ¤âÎ©¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é´ýÀ»Ï»Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈþÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¾ìÌÌ¤À¤¬¡¢ÇØ¸å¤Ë¡Öµð³Û¤ÎÉéºÄ¡×¤È¡ÖÀ¸³è¡×¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢Â¾¤Î´ý»Î¤è¤ê¤â°ìÁØ½Å¤¤¾¡Éé¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ò¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤Æ°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×
¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°û¼òÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ£Âô¤Ë·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿ºä°æ½¨»êÈ¬ÃÊ¤ÏÀº¿À²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö°å¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½¨¹ÔÀèÀ¸¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÈÕ¡¢¿·½É¤ä¶äºÂ¡¢ÀÖºä¤Ç°û¤ßÊâ¤¡¢¾ï¤ËÀµÂÎ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Û¤É¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤¸¤å¤¦¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éµ¢Âð¤·¤¿¡£
¡¡ÌëÃæ¤Ëµ¢Âð¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤Î¥â¥È¤¬Èô¤Óµ¯¤¤Æ¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¤Î¥¬¥é¥¹¸Í¤ò½³¤êÇË¤ë¡£¤½¤·¤Æ·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Î¸Í¤äÂæ½ê¤Î°ú¤¸Í¤ò²õ¤¹¡£
¡¡»þ¤Ë¤ÏÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿¾å¤ò·¤¤Î¤Þ¤ÞÆ§¤ßÊâ¤¡¢·ý¤Ç¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¼ê¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ÆÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¤ä¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¡×¤È°å¼Ô¤¬¶Ã¤¤â¤»¤º¸À¤¦¤Û¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ì¤Ã¤ÆË½¤ì¤ë¤Î¤Ï²È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤ÇÅë¾èµñÈÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÅ¥¿ì¤·¤Æ¼Ö¾¸¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÈË²Ú³¹¤Ç¤Ï¥×¥í¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼Áê¼ê¤Ë¥±¥ó¥«¤ò»Ï¤á¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬Áê¼ê¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£Âô¤ÏÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡½ð¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¿ì¤ÃÊ§¤¤¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÊ¡¦¥â¥È¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¾¡Éé»Õ¤ÎºÊ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÆü¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¥â¥È¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Æ£Âô¤Ï½ðÄ¹¤Î¥¤¥¹¤Ë¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ï¢¹Ô¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ï¸å¤Ç½ðÄ¹¤Ë¤³¤¦¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¿ì¤ÃÊ§¤¤¤òÃ¯¤À¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿Ç¯¤³¤³¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤â¤¦½ð¤Ë¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡ª¡×
¡ÖÆ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ» À¸ÃÂÉ´Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ£Âô¤Î¼Ì¿¿¤ä¸ëÈ×¡£ÏÆ¤Ë¤Ï¼ò¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡¢½ª¶É¤Þ¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡Ö´ý»Î¤ÎºÇ´ü¡×
¡¡Âè1´ü´ýÀ»¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ£Âô¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼ê¹ç¤¤¤Ï´ýÀ»Àï¤ÎËÉ±Ò¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤Ë¤è¤ë¼«³Ð¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤Ç¤â¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¼ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é°û¤à¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡ÄÇ¯´Ö¡¢¥Ü¥È¥ë200ËÜ°Ê¾å°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡Ö´ýÀ»Àï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¥«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤éÃÇ¼ò¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¤·¤ß¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¿È·ãÄË¡¢Æ¬¤Ï³ä¤ì¤½¤¦¤Ç¸ý¤«¤é¤Ï²Ð¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÈÕÃæ¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¸¸³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£¥¾¥í¥¾¥í¤È¤ª²½¤±¤È¤«¥¦¥¸Ãî¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë°ìÈÖ¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ª²½¤±¤¬Å·°æ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤ª²½¤±¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¤¬´í¸±¿å°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ìä¼£·®¡ÊÌ¾ÍÀÌ¾¿Í¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿Âè7´ü´ýÀ»Àï¤Ç¡¢Æ£Âô¤Ï3Ï¢¾¡¤Î¤¢¤È4Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¼º´§¡£¤½¤Î20Æü¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÅÇ·ì¤·¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÉÂ¾õ¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿ÊÆÄ¹Ë®Íº¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¤è¡£¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤¿¤é¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤è¤±¤¤¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¼£¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡£¥³¥Ð¥ë¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤«¤é¸ý¤ÎÃæ¤¬¤¿¤À¤ì¤Æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À¤éÈô¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÄË¤¤¡£¤³¤ì¤¬º¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤À¡£Æ£Âô¤Ï¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ò¹îÉþ¤·¡¢1991Ç¯¡¢66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¸÷°ì¶åÃÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¤ÆËÉ±Ò¡£67ºÐ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Ê¤¤µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤âØí´µ¤¹¤ë¤¬ÅêÌô¼£ÎÅ¤·¡¢²¿¤È3²ó¤Î¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿¡£ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤ËÌá¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2009Ç¯5·î8ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ë¤è¤ê83ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åìµþ¤ÎÌë¶õ¤Ë¤ÏÍëÌÄ¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Ê¤¤ÃË¡×ÌÁÍ§¤ÎÊÆÄ¹Ë®Íº¤¬¸«¤¿Æ£Âô½¨¹Ô
¡¡¤Ê¤¼Æ£Âô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÆÍ¤È´¤±¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌÁÍ§¤ÎÊÆÄ¹¤Ï¡¢À¸Á°¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½¨¹ÔÀèÀ¸¤Ï²¿»ö¤âÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¡Ø¤³¤Î¤Ø¤ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¶¥ÎØ¤À¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¹âÇÛÅö¤Î¼Ö·ô¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤ä¤á¤Ê¤¤¡×
¡¡¸ë¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÊ¬Ìî¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ò¤ä½÷À¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÊÆÄ¹Ë®Íº»á¡Ê2003Ç¯»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¸½Âå¤Ç¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿Æ£Âô¤À¤¬¡¢¸ë¤Ë¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Îºä°æ½¨»êÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤â¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¸ëÈ×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢°ìÎ®´ý»Î¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¡ØÕû¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£70ºÐ¤Ç¤¢¤Îµ¤Ç÷¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë»Ñ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Äï»Ò¤Î¹âÈø¿ÂÏ©¡Ê¶åÃÊ¡Ë¤ä»°Â¼ÃÒÊÝ¡Ê¶åÃÊ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÁáÄ«5»þ¡¢6»þ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡Ö¸ëÈ×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¤¢¤Î¸ë¤Î¤¢¤Î¼ê¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¤¤ÄÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äï»Ò¤¿¤Á¤Ï¸¦µæ¤òÂÕ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»°Â¼¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹âÈø¤ÏÆ£Âô¤«¤é¤ÎÃå¿®²»¤ò¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ë¤·¤Æµ¤¹½¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹âÈø¿ÂÏ©¶åÃÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÌç²¼¤ÎÄï»Ò°Ê³°¤Ë¤â¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤â¤Î¤Ë¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯µ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤À¡£»à¸å¤Î2010Ç¯¤Ë¤ÏËÌµþ¤Ë¡ÖÆ£Âô½¨¹ÔµÇ°¼¼¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ°Ï¸ë³¦¤«¤é¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Âô½¨¹Ô¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¹ëÊüâýÍî¤Ê°ïÏÃ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢È×¾å¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÏÈþÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Æ£Âô¤Î¸ë¤¬º£¤â¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆ£Âô½¨¹ÔÌ¾ÍÀ´ýÀ» À¸ÃÂÉ´Ç¯¤Î½¸¤¤¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¼Ì¿¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ø¾¡Éé»Õ¤ÎºÊ¡½¡½°Ï¸ë´ý»ÎÆ£Âô½¨¹Ô¤È¤Î50Ç¯¡Ù¡ÊÆ£Âô¥â¥ÈÃø¡¢KADOKAWA¡Ë
¡Ø¾¡Éé¤Î¶ËËÌ¡¡¤Ê¤¼Àï¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÆ£Âô½¨¹Ô¡¦ÊÆÄ¹Ë®ÍºÃø¡¢¥¯¥ì¥¹¥È¿·¼Ò¡Ë
