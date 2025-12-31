½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤é¡Öº£Æü¡¢»à¤Ë¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦FAX¡Ä¹Åç¸©¤Î¶µ°éÄ¹¤¬¤È¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î¹ÔÆ°¤È¡Ö¾×·â¤Î·ëËö¡×
Ìó30Ç¯Á°¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¼«»¦¡×¤ÎÂ¿È¯¤òÍ«¤¤¤¿Ê¸Éô´±Î½¤Î»ûÏÆ¸¦»á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¤¢¤êÊý¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¹Åç¸©¤Î¶µ°éÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÈà¤¬È¯¤·¤¿¡Ö³Ø¹»¤¬¶ì¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤È¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢²þ³×¤ÎÆ»¤Ê¤«¤Ð¤Ç¡¢¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤ÇÃæ³Ø2Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Æ±µéÀ¸¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢À¨»´¤ÊÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë°ä½ñ¤ò¤Î¤³¤·¤Æ¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«»¦¤¬Ï¢º¿Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1996Ç¯£±·î31Æü¡¢¹Åç¸©¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Ë¡Ö»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤¿¡£Í¼¹ï¡¢¸©Æâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Öº£Æü¡¢»à¤Ë¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿FAX¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»Ò¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢¼«»¦¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡½¡½¹Åç¸©¶µ°é³¦¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Ìë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿¤¤¤Þ¡¢»ûÏÆ»á¤¬¡Øsee you again¡Ù¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¼«»¦¡×¤È¼«¿È¤ÎÆ®¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø²áµîºÇÂ¿¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¼«»¦¡×¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¸µÊ¸Éô´±Î½¤¬ÀäË¾¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¹½Â¤Åª·ç´Ù¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
£±Ç¯´Ö¤Ë30¿Í¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤¿
1995Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Ç¡Ö¤¤¤¸¤á¼«»¦¡×¤¬°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂ¿È¯¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢1994Ç¯11·î¤Ë°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¾åÇ·¶¿À¶¿Í¡×¼«»¦»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ï¼«ÂÎ¤Î¾×·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Øsee you again¡Ù¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÊóÆ»¤â²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ïÄ¾¸å¤Î12·î¤Ë3·ï¡¢ÌÀ¤±¤Æ95Ç¯1·î¤Ë2·ï¡¢2·î¤Ë¤Þ¤¿2·ï¡Ä¡Ä£³¥õ·î¤À¤±¤Ç¤â¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ß¤º¤«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡ÊNPOË¡¿Í¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Ï¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÉðÅÄ¤µ¤Á»ÒÄ´¤Ù¡ÖÊóÆ»¤Ë¤ß¤ë¤¤¤¸¤á¼«»¦¡×¤Ë¤è¤ë¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢°¦É²¸©¤Ç¤Ï»Ï¶È¼°Á°Æü¤ËÃæ2½÷»Ò¤¬Îó¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¡Ö¾åÇ·¶¿À¶¿Í¡×»ö·ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¸å¤Î11·î27Æü¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¤ÇÃæ1ÃË»Ò¤¬¡¢¼¹Ù¹¤Ç±¢»´¤Ê¤¤¤¸¤á¤Î¼ÂÂÖ¤òÆüµ¤È°ä½ñ¤Ëµ¤·¤Æ¼«»¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ë¶É¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï30¿Í¤â¤Î¾®Ãæ¹âÀ¸¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¤ÈÈæ¤ÙÌÀ¤é¤«¤ËÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¡¢Ê¸Éô¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤äÁ´¹ñ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¤¤¤¸¤á¼«»¦¤Ï¤É¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÀÚÇ÷¤·¤¿²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ë»ê¤Ã¤ÆÊ¸Éô¾Ê¤Ï¡¢Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¶µ°éÄ¹¤ò¾·½¸¤·¡¢¶ÛµÞÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñ¤ÏÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢³Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ØÂÐ±þ¤ò°Ñ¤Í¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤ï¤¿¤·¤Ï¹Åç¸©¶µ°éÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ÛµÞ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÈ¯½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¤¤¸¤á¼«»¦¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ÈÀÕÇ¤°Õ¼±¤ò¡¢³Ø¹»¤äPTA¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Ë¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶È¤ä³Æ¼ïÃÄÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤é³Ø¹»¤ØÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
12·î7Æü¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÈ¯¤·¤¿¶ÛµÞ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¸¤á¤Î¾õ¶·¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¤¢¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤ó¤À¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¼«¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ÎÂÖÀªºî¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í°ì¿Í°ì¿Í¤Î¶¦Æ±ÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤Î¼«³Ð¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê£±¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆÏ¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ê£²¡Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÀë¸À¤À¤Ã¤¿¡Ê¾®³ØÀ¸¤Ë¤âÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´Á»ú¤Ë¤Ï¥ë¥Ó¤ò¤Õ¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¹»À¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤ª¤È¤Ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ø¹»¤ØÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê½õ¸À¤ò²Ã¤¨¤¿¡£³Ø¹»À¸³è¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¹»¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤âÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÅÐ¹»µñÈÝ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ðºá°»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢É¬¤º¤·¤â³Ø¹»¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤Ç³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢³Ø¹»¤òÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ï¡¢É¬¤º¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¤ÎÁ´¹ñ»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡ÉÔÅÐ¹»¤Î¥¹¥¹¥á¡×¡Ö¹Åç¸©¶µ°éÄ¹¡¢³Ø¹»µÙ¤à¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸«½Ð¤·¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤ËÊ¸Éô¾Ê¤¬Á´¹ñ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÅ¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢³Ø¹»¤ØÍè¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÉÔÅÐ¹»¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸Éô¾Ê¤¬¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¤ÎÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤ª¤ª¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¹Åç¸©¤Ç¤Ï¸ø¸À¤·¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¼«»¦¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¹ðÇò¤·¤¿
¶ÛµÞ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤¬Ãæ³Ø2Ç¯¤Î¤È¤¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¼«»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¶¯Í×¤¹¤ë¿Æ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤È¥¬¥¹Àò¤ò¤Ò¤Í¤ê¡¢½½¿ôÊ¬¸å¤Ë»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¼«»¦¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¹Í¤¨¹þ¤à¤¦¤Á¡¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤â»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡ª¡¡¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é»°½½Í¾Ç¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µ²±¤«¤é¾Ã¤·Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£14ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Û¤É¤Î¶ìÇº¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ç¤Ï°ì½Ö¤Î´¶¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¤È¤»à¤Ê¤º¤Ë¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤Î¼Â´¶¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÎø°¦¤Ê¤É¡¢½½ÂåÁ°È¾¤Ç¤ÏÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤´î¤Ó¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤Ï¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢»à¤Í¤ÐÎ¾¿Æ¤¬Èá¤·¤à¤È¤«¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»à¤Ì¤Ê¡ª¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤È´ÊÃ±¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤âÃÏ¸µ»æ¤Î»æÌÌ¤ËÂç¤¤¯ºÜ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞ¥¢¥Ô¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¹Êó»ñÎÁ¤È¤·¤Æ46Ëü5000Éô°õºþ¤µ¤ì¡¢¸©Æâ¤Ë¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç³Ø¤ÖÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡ÖÅÐ¹»µñÈÝ¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ÆÇò´ã»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤«¤é¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¿¿°Õ¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤ÈÌÌ²ñ´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Îµ¡´Ø»ï¤Ç¤Î¼èºà¤È¤·¤Æ±þ¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡££µ¿Í¤Î¼èºà¥Á¡¼¥à¤ÎÌÌ¡¹¤ÏÃæ¹âÀ¸¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ß¤Ê¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¤ï¤¿¤·¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤«¤é¤â¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´¹»À¸ÅÌ¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¥ë¡¼¥ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¸À¤¦¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Öº£Æü¡¢»à¤Ë¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦FAX
¤½¤³¤Ø½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£1996Ç¯1·î31Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
Í¼¹ï¡¢¹Åç»ÔÆâ¤ÎÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤é¤È»×¤ï¤ì¤ë°ìÄÌ¤ÎFAX¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Öº£Æü¡¢»à¤Ë¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«»¦¤òÍ½¹ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç£µ»þ´ÖÍ¾¤ê¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢»öÌ³¶É¿¦°÷ÁíÆ°°÷¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢3ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê£±¡ËÄ¾¤Á¤ËÁ´¸©Î©¹â¹»¤Ë¡¢Á´À¸ÅÌ¤Î½êºß¤È°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë
¡Ê£²¡Ë¾®Ãæ³Ø¹»¤ò½ê´É¤¹¤ë³Æ»ÔÄ®Â¼¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÃí°Õ¤òÂ¥¤¹
¡Ê£³¡Ë¹ñÎ©¡¢»äÎ©¤Î³Ø¹»¤ØÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ë
Ä¹¤¤Ìë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¡¢21»þ56Ê¬¡Á22»þ¤ÎÄê»þ¥Ë¥å¡¼¥¹ÏÈ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö»à¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÈ¯¿®¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î»Ò¤É¤â¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
23»þ²á¤®¡¢Á÷¿®¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¡¢
¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ¿Ì¾¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤º¡¢³ÎÇ§ºî¶È¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²È¤Î¼þÊÕ¤Î°Å¤¬¤ê¤«¤é¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Þ¤Ç¸«²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡¢²¿·ï¤â¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¹Åç¸©¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ·ë¶É¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸áÁ°3»þº¢¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î10Ëü¿Í¶á¤¤Á´À¸ÅÌ¤ÎÌµ»ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤Éû»ºÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÍâÄ«¡¢ÅÐ¹»¤·¤Æ¤¯¤ë»ùÆ¸¤¿¤Á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¾®Ãæ¹â¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬°Û¸ýÆ±²»¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Æ¤äÀèÀ¸¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î°ìÌë¤Ï¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤ÌÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡×¤ò½ñ¤¤¤¿ËÜ¤Ë¡¢30Ç¯¸å¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¼¡¡¹¤È¼«»¦¤ÎÅÓ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤³¤Î°Û¾ï¤Ê»þ´ü¤ò¡¢¹Åç¸©¤Ç¤Ï°ì¿Í¤â»à¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¾Èø»Ô¤Î»ö·ï°ÊÍè¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤È¿¿Ùõ¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¶µ°é¸½¾ì¤òµó¤²¤Æ¡¢¡Ö¾åÇ·¶¿À¶¿Í¡×¤Î°ä½ñ¤ä»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò³§¤Ç¼õ¤±¤È¤á¡¢¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¤¿¶µ·±¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤¸¤á¼«»¦¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀ×¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹Åç¸©¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈá¤·¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÊ¸Éô¾Ê¤ØÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¹Åç¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ê¸Éô¾Ê¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤È¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤¼³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤Î¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò1997Ç¯¡Ë¡¢¡ØÃæ³ØÀ¸¤òµß¤¦30¤ÎÊýË¡¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò1998¡Ë¤Ê¤É¤Î¼«Ãø¤ÇÌäÂêÄóµ¯¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤ÆÄ¹´ü¤ÎÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤ê¼«»¦Ì¤¿ë¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿Æ£ÌîÃÎÈþ¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¼ÂÂÎ¸³¤òÊ¹¤¡¢¶¦Ãø¡ØÀ¸¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ê¶áÂåÊ¸·Ý¼Ò2001¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤â20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ø½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Øsee you again¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤¿ËÜ¤¬¡¢30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ä¤Å¤±¤í¤È¤¤¤¦¡¢Å·¤«¤é¤Î·¼¼¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¼¤¯¼õ¤±¤È¤á¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¶µ°é³¦¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÁ¦¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡× ¡½¡½´ôÉì»Ô¤Î¸µ¶µ°éÄ¹¤è¤ê
¤½¤ó¤ÊÍ§¿Í¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢´ôÉì»Ô¶µ°éÄ¹¤ò3´ü9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿ÁáÀî»°º¬É×¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£ºßÇ¤Ãæ¤Î2019Ç¯¤Ë»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿Ãæ3ÃË»Ò¤Î¤¤¤¸¤á¼«»¦¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ü¤Ë¡Ö¾åÇ·¶¿À¶¿Í¡×¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Î»Ö¡×¤È¤â¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¡£
ÁáÂ®ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤È°ã¤Ã¤Æ¼«»¦»ö·ï¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤Ä¤Ë½Å¤ß¤Î¤¢¤ë´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Øsee you again¡Ù¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÄÂç¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÏºî¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¸¦µæ¤Îµ®½Å¤ÊµÏ¿½ñÀÒ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Î¡Ö¿Î»Ö¡×¤µ¤ó¡Ê¸¶Ê¸¤Ç¤Ï¼ÂÌ¾¡Ë¤Ë¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¤Î¤¤¤¸¤á¼«»à¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÉû°Ñ°÷Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤´°äÂ²Âð¤ËÉë¤«¤ì¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤òÂ¿¤¯¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Èø¤â´ôÉì¤â¡¢¶µ°é¸¦µæ¹»¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£³Øµé¤Å¤¯¤ê¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¼«¹»¤ò³ØÎÏ¤Î¹â¤¤³Ø¹»¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤âÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¶µ°é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¸¤áÈ¯À¸¸å¤ÎÂÐ±þ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¹»Ä¹¤òÅÓÃæ¿Í»ö¤Ç¤âÂå¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹»Ä¹¤Ï²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«¿È¤âÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ìÆ°¤¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¿Î»Ö¡×¤µ¤ó¤â¡¢À¾Èø¤Ç¤â¹»Ä¹¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆÌäÂê²ò·è¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¿¾ÊÅÀ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢²Ã³²¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤Ï´ó¤êÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¸ÉÆÈ¤Ê²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÖÀª¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¤¤Þ¤âÈï³²¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤È·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¸ß¤¤¤Î²È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¾Èø¤Î»ö·ï¤È¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ï»öÁ°¤Ë»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤ËÜ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÊ¬¸ü¤¤¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î´¶ÁÛ¤òÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓÆÆ¤µ¤ó¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´±ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
