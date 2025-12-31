Àï¸å¡¢¶õ¼«¥È¥Ã¥×¤ØÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡Ö»çÅÅ²þ¡×¤ÎÀº±Ô¤¬¡¢»à¤Î´ÖºÝ¤Ë°ä¤·¤¿¡Ö¿Ì¤¨¤ë¤Û¤ÉÀÚ¤Ê¤¤°ì¸À¡×
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÏÀï¸å¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤Î¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄÎÉ»Ô¡¦¸µÂç°Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ãÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¡×¡Ä¡Ö¹ÄÅý¸î»ý¡×¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¸µÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¡×¡ä
¸õÊäÃÏ¤ÎÁªÄê¤Î¤¿¤á»³´Ö¤ÎÈë¶¤ò¤Þ¤ï¤ë
¹ÄÅý¸î»ý¤ÎÌ©Ì¿¤ò¤¦¤±¤¿¸»ÅÄÂçº´°Ê²¼»°»Í»°¶õ¤ÎÍ»Ö23Ì¾¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤¦¤Ü¤¦¤Ø»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»³ÅÄ¤éËöÃ¼¤Î¼Â¹ÔÉôÂâ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¹ÄÂ²¤ÎÃ¯¤ò¤«¤¯¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡£»³ÅÄ¤Ï8·î30Æü¡¢ÂçÂ¼´ðÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎíÀï¸ÞÆóÊº·¿¤Ë¾è¤ê¡¢Â¼Ãæ°ìÉ×¾¯°Ó¤È¤È¤â¤Ë²£¿Ü²ì¤ØÈô¤ó¤À¡£Åìµþ¤Î·³ÎáÉôºîÀïÉôÄ¹¡¦ÉÙ²¬Äê½Ó¾¯¾¤ËÏ¢È½¾õ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÙ²¬¾¯¾¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤Þ¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÑ¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò²£¿Ü²ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢µ¥¼Ö¤Ç¶å½£¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶å½£¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¸»ÅÄÂâ¼çÎÏ¤Î¤¤¤ë·§ËÜ¸©ÅÖÍÑ¡Ê¤È¤â¤Á¡Ë¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤«¤é¹Ôºß½ê¤Î¸õÊäÃÏ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÜºê¸©ÊÆÎÉ¤Ê¤É¤Î»³´Ö¤ÎÈë¶¤òÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö·§ËÜ¡¢ÂçÊ¬¡¢µÜºê¤Î»°¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊâ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Æ³°¶á¤¤¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Íâ¾¼ÏÂ21¡Ê1946¡ËÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ôÌ¾¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¤ÎÀîÆî¹©¶È¤Ë½¢¿¦¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÏµùÏ«Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¥È¥í¡¼¥ëÁ¥¤Î¹Ò³¤»Î¤È¤Ê¤êµù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊ¸²½Éô¤È¾Î¤¹¤ë¡¢»Å»ö¤Î¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Éô½ð¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¸²½Éô¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤óÉô½ð¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·ÐºÑ»Ë¤È¤«Àï»Ë¤òÊÙ¶¯¤·¤ÆµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
ÂâÄ¹¤ÎËå¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤à
»³ÅÄ¤¬ÀîÆî¹©¶È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï1Ç¯È¾¤Û¤É¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¾ðÀª¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤¬Å·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Å·¹Ä¤¬ÀïÈÈ¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤Ç¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÄÅý¸î»ýºîÀï¤Ï»ö¼Â¾å¡¢°ÕÌ£¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£·ûË¡¤Ï¡¢GHQ¤¬ÆüËÜ¤Ë¶¯¤¤¤¿¥¤¥ó¥Á¥¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀêÎÎÀ¯ºö¤Î¤â¤È¤Ç»ä¤¬¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Á¥¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Ï¤¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤â¤¦¡¢¹ÄÅý¸î»ýºîÀï¤ÎÌÜÅª¤Ï´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¸»ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¸»ÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Åìµþ¤Ë½Ð¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤Î¿å»º²ñ¼Ò¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤¬1Ç¯¤ÇÅÝ»º¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è´Û¤Î½ÂÃ«ÅìÊõ¡¢²®·¦Ê¸²½·à¾ì¤Î»ÙÇÛ¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¤µ¤é¤Ë·úÃÛ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¼ÏÂ29Ç¯¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬È¯Â¤¹¤ë¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë»Ö´ê¡¢µì·³¤Ç¤Î³¬µé¡ÊÂç°Ó¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë1Åù¶õ°Ó¤ÇÆþÂâ¤·¤¿¡£
¡ÖÀï¸å9Ç¯´Ö¡¢¤¤¤Ä¤âÈô¤Ó¤¿¤¤¡¢Èô¤Ö¤Ê¤éÀïÆ®µ¡¡¢¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï°ìÆü¤¸¤å¤¦ÍÎ²è¤ò¸«¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤³¤í¤Ç»³ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¾¼ÏÂ24Ç¯4·î1Æü¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¡¢Àï»à¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÆ®Âè¼·¡»°ìÈô¹ÔÂâÄ¹±õÊ¥¹§Âç°Ó¤ÎËå¡¦¸÷»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±õÊ¥ÂâÄ¹¤¬Àï»à¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Î¿Í¤¬°äÉÊ¤ò²ÙÂ¤¤ê¤·¤Æ±õÊ¥²È¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ªÀï¤Î¤´¤¿¤´¤¿¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤âº¤¤ë¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¿¥í¥ó¥¸¥ó¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¡¢¤³¤ì·Á¸«¤Ç¤¹¡¢ÂâÄ¹¤¬»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤ÈÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËå¤ò¸«¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
ÂâÄ¹¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëå¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¼ê»æºîÀï¤Ç¤¹¡£¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿»í¤Ê¤¾½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¿å»º²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤ÇÅìµþ¤«¤é¶å½£¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢»°ÅÙ¤á¤°¤é¤¤¤Ë·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ä¤·¤«¼º¤¯¤·¤¿·ëº§¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼ê»æ
¸÷»Ò¤Ï¡¢ÈþÃË»Ò¤À¤Ã¤¿·»¤ÎÌÌ±Æ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶âº§¼°¤ò¤³¤¨¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¸÷»Ò¤Î²óÁÛ¡½¡½¡£
¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢·»¤Î¾ÃÂ©¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤»¤¬¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ21Ç¯¤Î½ÕÀè¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º§Ìó¤·¤¿º¢¤Ï¡¢Êì¤È°ì½ï¤ËÄ®¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Æü¤Ë°ìÅÙ¤°¤é¤¤¡¢Â®Ã£¤ä¤éÅÅÊó¤ä¤é¤¬¤¤Æ¡¢Í¹ÊØ¶É¤ÎÊý¤¬¤½¤Î°ìÄÌ¤Î¤¿¤á¤ËÄ®¤«¤éÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¡¢Êì¤Ë¤¤¿·ëº§¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼ê»æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Êì¤¬¤³¤ì¤Ï°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤¢¤ì¤À¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¡£¤º¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¼°¤â¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÉÍ¾¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿´´Éô³Ø¹»¤Ç3¥õ·î¡¢Â³¤¤¤ÆÁà½Ä³Ø¹»¤Ç¡¢¥ì¥·¥×¥í¤ÎÎý½¬µ¡T-34¥á¥ó¥¿¡¼¤ÈT-6¤Ç¤ÎºÆ·±Îý¤ò¤¦¤±¤¿¡£T-6¤Î¶µ´±¤Ï¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢9Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤à¤³¤¦¤¬·ã¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¾·×¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¡¢¶µ´±¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÎÊÉ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¿Áê¼ê¤À¡¢¥³¥óÃÜÀ¸¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Ï°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤È¡×
Âè°ìÀþ¤ÎÀïÆ®µ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤¿
¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÃÛ¾ë´ðÃÏ¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¸¥§¥Ã¥ÈÎý½¬µ¡T-33¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡¢Èô¤ÖÍý¶þ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃåÎ¦Â®ÅÙ¤¬¡¢»ä¤¬¤«¤Ä¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»çÅÅ²þ¤¬80¥Î¥Ã¥È¡Ê»þÂ®Ìó148¥¥í¡Ë¼å¡¢T-6¤Ï60¥Î¥Ã¥È¡ÊÆ±110¥¥í¡Ë¼å¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢T-33¤Ï120¥Î¥Ã¥È¡ÊÆ±220¥¥í¡Ë¤ÈÇÜ°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÀïÆ®µ¡¤ÎF-86F¤Ë¤Ê¤ë¤È140¥Î¥Ã¥È¡ÊÆ±260¥¥í¡Ë¡¢F-104¤Ï170¥Î¥Ã¥È¡ÊÆ±315¥¥í¡ËÂæ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ30¡Ê1955¡ËÇ¯Êë¤ì¤«¤éÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¥é¥Ã¥¯¥é¥ó¥É´ðÃÏ¤ËÎ±³Ø¡¢T-33¤ÈF-86F¤Ç°ìÄÌ¤ê¤Î·±Îý¤ò¤¦¤±¡¢¾¼ÏÂ32¡Ê1957¡ËÇ¯¡¢3Åù¶õº´¤Ë¾ºÇ¤¡¢ÀïÆ®µ¡¹âÅùÁà½Ä²áÄø¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ë½¤Î»¡¢¾¼ÏÂ34¡Ê1959¡ËÇ¯¤è¤êËÌ³¤Æ»ÀéºÐ´ðÃÏ¤ÎÂè2¹Ò¶õÃÄÂè3Èô¹ÔÂâÄ¹¡¢¾¼ÏÂ35¡Ê1960¡ËÇ¯¡¢2Åù¶õº´¤Ë¾ºÇ¤¡£Æ±Ç¯9·î¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î»°»Í»°¶õ»ÊÎá¡¢¸»ÅÄÕé¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤Î´Î¤¤¤ê¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢ÉÍ¾¾¤ÎÂè1¹Ò¶õÃÄÂè2Èô¹ÔÂâÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤ÎÀïÆ®µ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤âÈô¹ÔÂâÄ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î²Ú¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂè2Èô¹ÔÂâ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Á¡¼¥à¤ò°é¤Æ¤ë¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡Ë¤³¤È¤È¡¢°ì¿ÍÁ°¤ÎÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¼Ô¤ÎÉ¡¤ÃÃì¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Ê¤ª¤¹¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Ç¤Ì³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈô¹ÔÂâÄ¹¤¿¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÀéºÐ¤ÎÂè2¹Ò¶õÃÄ¶ÐÌ³¤Îº¢¤Î¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀéºÐ¤Ï¼Â»ÜÉôÂâ¤À¤«¤é¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¼«¿È¡¢Èô¹ÔÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ35Ç¯3·î16Æü¤È4·î12Æü¤ÎÆóÅÙ¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Å¨µ¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ËÈô¤ó¤Ç¤ëÅÓÃæ¡¢ÌµÀþ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¼¤¬¥ï¥ó¥ï¥ó¹²¤¿¤À¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÒËÌ³¤Æ»¤ÎÆîÀ¾¤Ë¹Ô¤±¡Ó¤ÈÌ¿Îá¤¬¤¤Æ¡¢¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡Òµ¢Åê¤»¤è¡Ó¤È¡£
´ðÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢»°Âô´ðÃÏ¤«¤é¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤·¤¿ÊÆ·³¤ÎF-102¤¬¡¢¥½Ï¢¤ÎÇú·âµ¡¤Ëµ¡½Æ¤ÇÄÆ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¡£»°Âô¤ÎÊÆ·³ÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ±µ¡¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¤³¤ì°Ê¸å¤Ï2µ¡¤Ç¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÈ¯¿Ê¤·¤¿ÊÆ·³¤ÎF-100D¤¬¡¢¹ñÀÒÉÔÌÀµ¡¤ò¥½Ï¢Çú·âµ¡¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Á¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ·³¤ÈÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥½Ï¢µ¡¤Ë¤è¤ëÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Î¶¼°Ò¤ÈÆüÌëÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï·³»ö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë
¤³¤Îº¢¤Î¾èµ¡¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥¢¥á¥ê¥«¥óF-86F¥»¥¤¥Ð¡¼¡£Ä«Á¯ÀïÁè¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¡¢Ê£ÍÕ¤Î¶å»°¼°Ãæ´ÖÎý½¬µ¡¤«¤éF-15¥¤¡¼¥°¥ë¤Þ¤Ç¡¢Áà½Ä·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂ¿¤¯¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»çÅÅ²þ¤È¤³¤ÎF-86F¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÎ¾µ¡¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤Î¤ÏFX¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼¡´ü¼çÎÏÀïÆ®µ¡ÁªÄê¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£»³ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤òÇã¤ï¤ì¡¢¾¼ÏÂ42¡Ê1967¡ËÇ¯10·î¤è¤êÌó50Æü´Ö¡¢¡Ò¿·ÀïÆ®µ¡ÁªÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¼ý½¸¤Î¤¿¤á¡Ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë½ÐÄ¥¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡ÒÂè°ì¼¡Ä´ººÃÄÄ¹¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï»ñÎÁ¼ý½¸ÈÉÄ¹¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ò»ö¼Â¾å·èÄê¤¹¤ëÌòÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ÏF-4¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Û¤«¤Ë¤¤¤¤Èô¹Ôµ¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤âÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤Èô¹Ôµ¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
»³ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Í×¿¦¤òÎòÇ¤¡¢¾¼ÏÂ54¡Ê1979¡ËÇ¯8·î¡¢À©ÉþÁÈºÇ¹â¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¡ÊÂè15Âå¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö¶õËëÄ¹¤Ï1Ç¯È¾¤È15Æü¡£¤Ù¤Ä¤Ë¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Ø¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤É¡¢»Å»ö¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ü¤¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤°¤é¤¤¡£ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ÎÅ¨µ¡¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¬¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¾¼ÏÂ56¡Ê1981¡ËÇ¯2·î¡¢Âà´±¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÈô¹Ô»þ´Ö¤Ï4240»þ´Ö¡£Å¾¶Ð¤Ë¤Ä¤°Å¾¶Ð¤Ç¡¢¸÷»Ò¤È¤È¤â¤Ë°ú±Û¤·¤¿²ó¿ô¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É30²ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»³ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ·×´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¿¥¤¥ä¸å¤Ï¼«Âð¤Ç¡¢Àï»Ë¡¢·³»ö¤Î¸¦µæ»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüÊÆ°ÂÊÝ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ë¤±¤É¤Í¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÇ»»Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆüÊÆ°ÂÊÝ¡¢¼é¤é¤Ê¤¤¤È¹â¤¯¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¡£ÀïÁè¤ËÉé¤±¤¿¤«¤é¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·³È÷¤Ï°¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤¤¿À¤³¦¾ðÀª¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£·³»ö¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡½¡½¶ò¼Ô¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë³Ø¤Ó¡¢¸¼Ô¤ÏÀïÁè¤Ë³Ø¤Ö¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï·³»ö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£·³»ö¤ÎÃæ¿È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ÕµÁ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖÏ·Ê¼¤Ï¾Ã¤¨¤æ¤¯¤Î¤ß¡×
»³ÅÄ¤ÏÈÕÇ¯¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Éé½ý¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿À®22¡Ê2010¡ËÇ¯¤Ë¤â¸ª¤Î¹ü¤òÀÞ¤ê¡¢ÎÅÍÜÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¡¢»³ÅÄ¤«¤é¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼ê»æ¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÊØ¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËüÇ¯É®¤ÎÃ£É®¤À¤Ã¤¿¡£³°½Ð¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¡¢Áµ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î»öÌ³ÍÑÉÊÈ¯Ãí¤Ë´Ø¤¹¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢³°±ò·ò°ìÏ¯¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤¬°úÀÕ¼Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
¡ÖËÉ±Ò´±Î½¤âÀ¯¼£²È¤â¥·¥Ó¥ê¥¢¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÁ´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È°ì¸À¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ÅÄ¤«¤éºÇ¸å¤ËÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®23¡Ê2011¡ËÇ¯¤Î²Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¼÷Ì¿¤¬¶á¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ç·¯¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸µµ¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤ÇÄ¹À¸¤¤ò¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤Ë¡¢»³ÅÄ¤Ï¡¢
¡Ö¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ü¤¯¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡¢Ä¤Ìä¡¢¹áÅµ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÌµÍÑ¡£¤É¤¦¤«Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿Ç¯¤«·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤¢¤¤¤Ä»à¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤°¤é¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£Ï·Ê¼¤Ï¾Ã¤¨¤æ¤¯¤Î¤ß¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ºÎé¡×
ÅÅÏÃ¤ÎÀÚ¤ì¤®¤ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®25¡Ê2013¡ËÇ¯2·î27Æü¡¢»àµî¡£µýÇ¯89¡£°ä¸À¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï»³ÅÄ¤ÎÄ¤Ìä¤ò¤Þ¤À¤¹¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
