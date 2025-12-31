¡Ö¤³¤ÎËÜÆÉ¤Þ¤º¤·¤Æ2025Ç¯¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¹ë²Úºî²È¡¦ÆÉ½ñ²È¤¬¸·Áª¡Ô¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Õ
Á°ÊÔµ»ö¡ØÀÐÇËÌÐ¡Ö¤³¤ÎËÜ¤À¤±¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×2025Ç¯»ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÄÈøºêÀ¤³¦´Ñ¡¢·ª»³±Ñ¼ù¤Û¤«¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È ¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡Ø¥¸¥§¥¤¥à¥º¡Ù¡¡¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡¦¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¡¡ÌÚ¸¶Á±É§Ìõ¡¡²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò
19À¤µª¥¢¥á¥ê¥«Ê¸³Ø¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¤ÎËÁ¸±¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òÆ¨Ë´ÅÛÎì¥¸¥à¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤êÄ¾¤¹Ìî¿´ºî¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¦¥§¥¤¥ó¤Î¾®Àâ¤Ç¤ÏÃ±½ã¤ÊÏÆÌò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¥¸¥à¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï¸ì¤ê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤¬ÏÃ¤¹ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖÊÒ¸À¡×¤Î±Ñ¸ì¤âÇò¿Í¼Ò²ñ¤ÎÍÞ°µ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê±éµ»¤ËÊÑÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤È±Ñ¸ì¤Îµ¡Èù¤òºÇÂç¤Ë³èÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢ÌÚ¸¶Á±É§¤Î½¨°ï¤ÊÏÂÌõ¤Ï¸¶ºî¤ÎÄË²÷¤Ê¾Ð¤¤¤È¿Éíå¤ÊÈãÉ¾À¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÛÀî¿µ»Ê ¡Êºî²È¡Ë
¡ØNEXUS¡¡¾ðÊó¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¾å¡¦²¼¡¡¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥êÃø¡¡¼ÆÅÄÍµÇ·Ìõ¡¡²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò
AI¤¬¿Í´Ö¤ÎÌò³ä¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹º£¡¢ËÜºî¤Ï¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Î¡Ø¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹Á´»Ë¡Ù´Þ¤á¡¢¥Ï¥é¥ê»á¤Î±Ô¤¤Ì¤ÍèÆ¶»¡¤Ï¡¢»ä¤Îºî²È³èÆ°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Ãø¡ØÀ¤³¦¤Î°ìÎ®¤Ï¡ÖµÙÆü¡×¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÎÃåÁÛ¸»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶²¤ì¤º¹Í¤¨È´¤¯ÎÏ¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¡£
º´Çì¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥£ ¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡ØÂçÀµ¶µÍÜ¼çµÁ¤ÎÀ®Î©¤ÈËöÏ© ¶áÂåÆüËÜ¤Î¶µÍÜ¸¸ÁÛ¡Ù¡¡¾¾°æ·ò¿Í¡¡¹¸ÍÎ½ñË¼
Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÆÉ½ñ²ñ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯Îõ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!¡¡ÆüËÜ¤Î¡Ö¶µÍÜ¡×¤Ï¤É¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¥±¡¼¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ææ¤Î¡Ö¿Í³Ê¼Ô¡×¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥±¡¼¥Ù¥ë¤Ë¡¢¶õµõ¤ÊÆ´¤ì¤òÊú¤¯ÅìµþÄëÂç¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡£¤½¤³¤«¤éÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶µÍÜ¼çµÁ¤Îµ½âÖ¤ò¡¢ËÄÂç¤Ê»ËÎÁ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯Ë½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃÎÅª¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤Ï¡¢´°Á´ÈÈºá¤òÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼Ãø¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¡ÖÁÜºº¡×¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡½¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¾×·â¤Î¤¢¤È¤¬¤¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¡ª
º´Æ£ µæ ¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡Ø¸½Âå¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î100ºý¡Ù¡¡Ä«µÜ±¿²Ï¡¡À±³¤¼Ò¿·½ñ
¡Ö¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤¬¤Ê¤ó¤À¤«À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡×¡½¤½¤ó¤Ê½ñ¤½Ð¤·¤ÇËë¤ò³«¤±¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢1991Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÒÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¡Ó¤è¤ê100ºý¤òÁª¤ó¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÃø¼ÔÞÕ¿È¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤ò°ì¿Í¤Ç½ñ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ë¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¶²¤ë¤Ù¤¥Û¥é¡¼°¦¡£¤³¤ÎËÜ¼«ÂÎ¤¬¤â¤Ï¤ä¥Û¥é¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎáÏÂ¤Î¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬²áµî¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥Û¥é¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ò¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¡Ó¤«¤éÄ¹¤é¤¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä°ìºý¤À¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ËÜ¤Î´©¹ÔÇ¯¤ò¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â¤Þ¤¿°ì¶½¤Ç¤¢¤ë¡£
À¶¿å¹î¹Ô ¡ÊÎò»Ë³Ø¼Ô¡Ë
¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¡¡¾¾ÌÚÉðÉ§¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ
Á°Êý¸å±ßÊ¯¤ÎÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ä¡¢¤½¤ÎµðÂç²½¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤¯¥«¥®¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹â¤µ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ãø¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Î¹Í¸Å³Ø³¦¤ò¸£°ú¤·¤Ä¤Å¤±¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç»ÔÌ±¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢ÀË¤·¤¯¤âÀÂµî¡£¤½¤ÎÃø¼Ô¤¬ÉÂ¾²¤ÇºÇ¸å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÊÔÇ¯»Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¾Ï¤ÏÌÀÚòÌÀ²÷¡£ÎóÅç³ÆÃÏ¤ÎºÇ¿·¤ÎÈ¯·¡À®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¤Þ¤Ç¤âìÅÍß¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Àâ¤òºþ¿·¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡Ö³Ø¼Ô¤Ï¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¡×¤ÈÓ¹¤é¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¥ä¥Þ¥È¤Ë¤Ï²¦¸¢¤¬Ì¤³ÎÎ©¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ£¿ô»áÂ²¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÀ¤½Ð¤Î¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¬ºÇ¸å¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡ÖÆüËÜ¡×ÁÏÀ¤µ¤Ï¡¢»Â¿·¤Ç»É·ã¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¡ÊÍî¸ì²È¡Ë
¡Ø³é°¦ Äº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¡±§ÅÔµÜÄ¾»Ò¡¡¾®³Ø´Û
¹´ÃÖ½ê¤Ç¤ÎÌÌ²ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ìÃø¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤Î¡ÖÄº¤½÷»Ò¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¡¢´í¤¦¤¤¤Û¤É¤Ë¥°¥Ã¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡Ö±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¡¼¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¹¡¼¥Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È°Â¿´¡£
¼ÙÆ»¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãø¼Ô¼«¿È¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¡Ö´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¡×¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤¬¤è¤ê¸÷¤òÊü¤Ä½Ö´Ö¡£
²þ¤á¤Æ¡¢»ö·ï¤òµ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò¤â»¯¤¹´í¤¦¤µ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÉÝ¤¯¤â¤¢¤êÌÌÇò¤¯¤â¤¢¤ê¡£
ÎëÌÚ½Óµ® ¡ÊÆ°Êª¸À¸ì³Ø¼Ô¡Ë
¡ØÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡¡É¶ËüÃÒ¡¡¿·Ä¬¿·½ñ
ËÍ¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¸ÀÍÕ¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢SNS¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Æü¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¸÷¤È±Æ¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢²Î¿Í¡¦É¶ËüÃÒ¤µ¤ó¤Î½é¤ÎÏÀ¹ÍºîÉÊ¡£É¶¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¶½Ì£¿¼¤¯¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¸ì³Ø¤Î¿¼¤¤¶µÍÜ¤Ë¤âÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¡£ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¡Ö´Ñ»¡¡×¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤ä¡¢Ã»²Î¤ò±Ó¤à³Ú¤·¤µ¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
ÇØ¶Ú ¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡ØÍ©Îî¤ÎÇ¾²Ê³Ø¡Ù¡¡¸ÅÃ«ÇîÏÂ¡¡¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ
Í©Îî¤Ï¾è¤êÊª¤¬¹¥¤¤À¡£¿À½Ðµ´Ë×¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Èà¤é¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÍ©Îî¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÇ¾²Ê³Ø¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÍÅ²ø¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢Ì±ÏÃ¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡¢²Ê³Ø¤È¤¤¤¦¸÷¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤ÊÁÖ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¡£¤À¤¬ËÜ½ñ¤ÏÍ©Îî¤ò´°Á´¤Ë¶îÃà¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀµÂÎ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Û£Ëæ¤Ê¶²ÉÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼·³ä¤Û¤É¤ÎÀâÌÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»°³ä¤ÎÍ¾Çò¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
ÆÉ½ñ±î ¡ÊÆÈ³Ø¼Ô¡Ë
¡ØÊª¸ì²½ÈãÈ½¤ÎÅ¯³Ø¡Ò¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¡Ó¤òÍ·¤Ó¤Ê¤ª¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ù¡¡ÆñÇÈÍ¥µ±¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ
¸ì¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢³Ê¹¥¤è¤¯¸ì¤ì¤ë¿Í¤¬¥¨¥é¤¯¤Æ¡¢¸ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¸ª¿È¤¬¶¹¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë·¡¤êÊø¤·¤Æ¤¯¤ëËÜ¡£ÉáÃÊ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤äÁªÂò¤Ë¤â¡¢µç¶þ¤µ¤È²ÄÇ½À¤¬Æ±»þ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
Êª¸ì¤À¤±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥Ñ¥º¥ë¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¦¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤¤¤¦¡ÖÍ·¤ÓÊý¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÁêÂÐ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÎÉ¤¤¡£À¤³¦¤äÂ¾¿Í¡¢¼«Ê¬¤ò¤É¤¦¸ì¤Ã¤Æ¡Ê°·¤Ã¤Æ¡Ë¤¤¿¤Î¤«¤ò¸Ü¤ß¤¿¤¤¤È¤¡¢Êª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î¼öÇû¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìºý¡£
±Ê°æ¼ÓÌí»Ò ¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡Ø¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¡×¤È¤¤¤¦´õË¾ »Ä¤¹¤ËÃÍ¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡¡°ÂÂðÏÂ¿Í¡¡±Ñ¼£½ÐÈÇ
¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸³è¶õ´Ö¡×¤ò¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¡×¤È¤¤¤¦¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ä¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿³Ú´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Ê¸²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¶¦¤Ë¹Í»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆñÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î°ÂÂð»á¤Ë¸Î¶¿¤È¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¡×¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¸¶ÅÄ¤Ò¹á ¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬íà¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¯¡Ù¡¡°æ¾å¹ÓÌî¡¡U-NEXT
¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òÅö»ö¼Ô2¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¯Ã»ÊÔ½¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤É¤ì¤â¾×·âÅª¡ª
¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¸åÊÌ¤Î¿Í¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤ÇÆÉ¤à¤È¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤º¤Ã¤È°æ¾å¹ÓÌî¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î»ä¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÓ¹¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¹¥¤¤ò¼«Ç¤¤¹¤ëÊý¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾®Àâ¤À¡¢¤³¤ì¤¬¾®Àâ¤ÎÎÏ¤À¡¢¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¬Ì©¤«¤Ë¤³¤ÎËÜ¤ËÉÕ¤±¤¿¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²¼ÉÊ¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¾åÉÊ¤Ë½ñ¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
Æ£°æ°ì»ê ¡ÊÅÚ¾í³Ø¼Ô¡Ë
¡Ø¤ª¤Þ¤¨¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡¡°²Âô ±û¡¡²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò
Âç¹¥¤¤Ê¾´ý¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¤¬¡¢AI¤Î½Ð¸½¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÌ´¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤à¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¸½ÂåÈÇ¡Ø»³·îµ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¹¡£¥×¥í´ý»Î¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤È¡¢¾©Îå²ñ¤ò¤ä¤á¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤¿Í§¿Í¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í´ý»Î¤ÎÀ»¿ÍÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶¯Ç÷´ÑÇ°¤ä¼«¸Ê·ù°¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤ÆÂÄÍî¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬À¸¡¹¤·¤¯¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Î¿´¤¬¥¥ê¥¥êÄË¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÄ½Õ¤ò¾´ý¤Ë¿©¤ï¤ì¤¿¡×ÅÚ¤Î¸¦µæ¼Ô¤æ¤¨¤Î¶¦´¶¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤ß¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤Þ¤¨¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¡¢°ìÊý¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡½¤½¤¦µ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾¾±ÊK»°Â¢ ¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡Ø¥à¡¼¥¢¿Í¤Ë¤è¤ëÊó¹ð¡Ù¡¡¥ì¥¤¥é¡¦¥é¥é¥ßÃø¡¡ÌÚ¸¶Á±É§Ìõ¡¡Çò¿å¼Ò
º£Ç¯¤Î½Õ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡Ö¿·À¤³¦¡×¤Î¥¼¥íÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥éÅç¤À¡£
1528Ç¯¡¢¿·ÂçÎ¦¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ê¥ÀÃµ¸¡Ââ¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Ï»Í¿Í¡£¤³¤ì¤Ï»Ë¼Â¡£¡Ö»Í¿ÍÌÜ¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥Ë¥³¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¼¥ó¥à¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¥¢¥é¥Ö·Ï¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡×¡£¸½Â¸¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Î°ìÊ¸¤«¤é¡¢¥¢¥é¥Ö·Ï¹õ¿Í¤ò¸ì¤ê¼ê¤È¤·¤¿¾®Àâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÁÏºî¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡£¿Í¼ï¡¢½¡¶µ¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼¨º¶¤ËÉÙ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ©ÎÓ¤ò¿Ê¤àËÁ¸±ëý¤È¤·¤Æ¤âÈ´·²¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª
Ì¶ÅÄÅÔ»Ò ¡Ê¹»Àµ¼Ô¡Ë
¡ØÄË¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¡¡Æ¬ÌÚ¹°¼ù¡¡Ê¸éº½Õ½©
20ºÐ¤ÇÉÂ¤òÆÀ¤Æ°ÊÍè¡ÖÄË¤ß¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÄË¤ß¤Ï¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ï¤«¤ê¤¿¤¤¡£¡ÖÄË¤¤¿Í¡×¤È¡ÖÄË¤¤¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¡×¤Î³Ö¤¿¤ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤ÈËÜ½ñ¤Ï½ñ¤«¤ì¤¿¡£ÄË¤ß¤ÈÌµ±ï¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÉ¬·È¤Î¡¢µæ¶Ë¤Î¼ÂÍÑ½ñ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
µÈÅÄÂçÈ¬ ¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¡Ø½÷¤Î»Ò¤ÎÇØ¹ü¡Ù¡¡»ÔÀîº»±û¡¡Ê¸éº½Õ½©
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Á°ºî¡Ø¥Ï¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤òÄ¶¤¨¤ë¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ê¹½ÁÛ¤ÈåÌÌ©¤ÊÉÁ¼Ì¡¢»ÔÀîº»±û¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¼ýÏ¿ºî¡Ö¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢23¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Àº¹ÊÌÅª¤ÊÅ¯³Ø¼Ô¡¦¥ô¥¡¥¤¥Ë¥ó¥¬¡¼¤Î»×ÁÛ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¼ö¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ËÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£ÌµÍý¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¤·±ÇÁü²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥¥ã¥éÎ©¤Á¡×¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡£Ê¸·Ý»ï¤ËÏ¢ºÜÃæ¤Î¡ÖÎÉ¿´ÅªÊ¼ÌòµñÈÝ¡×¤â¡¢½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
ÌøÄâ¾®ÃÔ³Ú ¡ÊÍî¸ì²È¡Ë
¡Ø¤¢¤Î»Ò¤ÈO¡Ù¡¡Ëü¾ëÌÜ ³Ø¡¡¿·Ä¬¼Ò
Ãø¼ÔÆÈÆÃ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ÇÉÁ¤¯Í¥¤·¤¤¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î´¶³Ð¤ËÌá¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä½ñÉ¾¤äÊ¸¸Ë²òÀâ¤Î¤ª»Å»ö¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤À¤¬¡¢»þ¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ÈËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥Ä¥é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ¸¿´¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËü¾ëÌÜ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤Î¤´Ë«Èþ¤À¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯1·î5Æü¹æ¤è¤ê
