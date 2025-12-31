ÃæÌî¿®¼£¤¬Àê¤¦2026Ç¯¤ÎF1¤Î¹ÔÊý¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎËÜÌ¿¤Ï......¡×¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇF1¿Íµ¤³ÈÂç¤Ë¤â´üÂÔ
ÃæÌî¿®¼£¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¸åÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¡¡Á´¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥óÀÇ½¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é²¼°Ì¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎF1¡£¤·¤«¤·2026Ç¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼ÖÂÎ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»²ÀïÂÎÀ©¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤È¡¢¥¶¥¦¥Ð¡¼¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¬¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¿·µ¬»²Àï¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤â¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥ï¡¼¥¯¥¹³èÆ°¤òºÆ³«¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¼«¼ÒÀ½PU¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç²òÀâ¼Ô¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú41ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Éü³è¤Î²ÄÇ½À¡Û
2026Ç¯¤ÎF1¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÃæÌî¿®¼£»á photo by Tanaka Wataru
¡¡2026Ç¯¤ÎF1¤Ï¼ÖÂÎ¤È¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥Þ¥·¥ó¤ò¥¤¥Á¤«¤é³«È¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ñËÜÎÏ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÅÚÂæ¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥¹·Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤ä¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎËÜÌ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï2013Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ËºßÀÒ¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é£·ÅÙ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÃÀ¤Î°ã¤¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¤¬·Ú¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Ô¡¼¥¡¼¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¥ê¥¢¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¥¹¥Ô¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹Ç¯¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ±»þ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÇ¯Îð¡Ê40ºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÊÊ¤ò¥¤¥Á¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÈ¿¼Í¿À·Ð¤âÂ¿¾¯¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤µóÆ°¤ò¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤ÏÁêÅö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Î¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢Í¥¾¡¤Ï¤ª¤í¤«¡¢19Ç¯´Ö¤ÎF1¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¤¹¤éÅÐ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÉÔ¿¶¤Î¸¶°ø¤Ï¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥¡¼¤ÊµóÆ°¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë2026Ç¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿··¿¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢41ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¸Ä¿ÍÅª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ï......¡Û
¡¡¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤¬ÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¤·¤¿¼«¼ÒÀ½¤ÎPU¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾õ¶·¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇPU¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï°ì»þ´ü¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤Ç³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤ò±é¤¸¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç³«È¯¤òÂ³¤±¤¿±Æ¶Á¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤Î¤«¡£PU¤ò´Þ¤á¤¿¿··¿¥Þ¥·¥ó¤Î½ÐÍè¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Áá¡¹¤Ë¥Á¡¼¥à°ÜÀÒ¤ËÆ°¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë³ÑÅÄÍµµ£Áª¼ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼Àª¤Ï¡¢¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ³Æþ£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤¬¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¡¢¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤òÆÈÁö¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×Àï°Ê¹ß¡¢¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÜÅö¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËËÍ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤È¤É¤á¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æËý¤·¤¿Ê¬¡¢Èà¤Ï2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾®¾¾ÎéÍºÂåÉ½¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ï¡¼¥¹¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌçTGR¡Ê¥È¥è¥¿¡¦¥¬¥º¡¼¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖTGR ¥Ï¡¼¥¹ F1¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤ÈÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç»ñ¶âÅª¤ËÍ¾Íµ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¥Ï¡¼¥¹¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾®¾¾ÎéÍº»á photo by Sakurai Atsuo
¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥·¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇF1¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤¹¤´¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½êÍ¤·¤¿¤ê¡¢PU¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÄó·È¤·¤ÆF1¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ø¤Ó¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤â¤¤¤¤È½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ËÍ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®¾¾¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥è¥¿¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¾®¾¾¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥è¥¿¤ÈÁÈ¤à¥Ï¡¼¥¹¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤ÏÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔºß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎF1¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤â´üÂÔ¡Û
¡¡¿·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½ÓÉÒÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ï¾®¤µ¤¯·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯¤Þ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿DRS¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥¢¥í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÄÆ°¼°¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¥Þ¥·¥ó¤ÎÁ°¸å¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤È¥É¥é¥Ã¥°¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢ÀÜ¶áÀï¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÉ¤¤È´¤¤ÎÁý²Ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ö¡¼¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ÎOTS¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Æ¥¤¥¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÇÁàºî¤·¤ÆÇÏÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀï¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤ÏGM¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¿·¤¿¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥¹³°¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬F1¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢F1¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤¯¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·îËö¤ËÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜGP¤Ï¡¢¿··¿¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
photo by Tanaka Wataru
½ª¤ï¤ê
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÌî¿®¼£¡¡¤Ê¤«¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¡¿1971Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£F1¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¢¥ë¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¡£¸½ºß¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥¯¡¼¥ëÎë¼¯¡ÊHRSÎë¼¯¡Ë¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢DAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¤ÎF1Ãæ·Ñ¤äËè½µ¿åÍË¤ÎF1ÈÖÁÈ¡ØWEDNESDAY F1 TIME¡Ù¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¡¢2025Ç¯²Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØF1 / ¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Î»úËë´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¡£