²È¤¸¤Þ¤¤¤Î°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¡Ö²ÈÄíºÚ±à¤ÎÅ±µî¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ë¡Ä¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ô¼Î¤Æ¤ë¶Ë°Õ¡Õ
¿Æ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÁá¤¯Çä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¤ò¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¤¤¶¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡ØÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤òÁª¤Ù¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ÎÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
²Èºâ¤´¤È¤ÎÊÒ¤Å¤±Êý
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¶È¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×4¤Î²Èºâ¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¸¶Â§¤Ï¡¢ÄÌÄ¢¤äÍ²Á¾Ú·ô¡¢°õ´Õ¤Ê¤É¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤äµ®½ÅÉÊ°Ê³°¡¢99¡ó¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£°Ê²¼¡¢ÊªÉÊÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡¦²È¶ñ
¡ÖÄ¹Ç¯»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Âç¤¤¤²È¶ñ¤¬Çä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÁÆÂç¤´¤ß¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²È¤Ë°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÆÂç¤´¤ß¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼Â²ÈÊÒ¤Å¤±À°Íý¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤ÎÅÏÉô°¡Ìð»á¡Ë
¡¦Ê©ÃÅ
Ê©ÃÅ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÌÚÈ¢¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»û¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¡Öº²È´¤¡×¤Îµ·¼°¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÊ©ÃÅ¤ÏÁÆÂç¤´¤ß¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÊîÄó»û¤Ê¤É¤Î¤ªË·¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¡¢1Ëü¡Á5Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡Øº²È´¤¡Ù¤ò¤·¤Æ¤«¤é½èÊ¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÉô»á¡Ë
¡¦ÃåÊª
¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½èÊ¬¤Ëº¤¤ëÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÅÃå¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤·¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÃåÊª²°¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ö¥Õ¥©¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ËµÍ¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÁ÷¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¡¼¥¿²½¤·¡¢¸½Êª¤Ï½èÊ¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬1ºýÌó3000±ß¤«¤é¤Ê¤É¤È°Â²Á¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÉô»á¡Ë
¡¦Åá·õÎà
ÅÐÏ¿¾Ú¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¡£
¡ÖÀèÆü¤â¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ëþ½£¤ËÀèÁÄ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»È¤Ã¤¿Åá¤ÎÊÁÉôÊ¬¤ò²ÈÊõ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦½èÊ¬¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åá·õÎà¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢·Ù»¡½ð¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¾åÅì»á¡Ë
²ÈÄíºÚ±à¤ÎÅÚ¤Î½èÊ¬¤Ë¿ôËü±ß¤«¤«¤ë¤³¤È¤â
¡¦¥Ú¥Ã¥È
°ú¤¼è¤ì¤ëÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¾ù¤êÀè¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¿Æ¤¬µÞ¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ô¤¤¼çÉÔºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¸¤¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¬¹²¤Æ¤Æ¡ØÏ·¸¤¥Û¡¼¥à¡Ù¤ËÍÂ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Æ¤Ï¡Ø¥Ú¥Ã¥È¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤â´Ä¶ÊÑ²½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë»öÎã¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¾åÅì»á¡Ë
½»´Ä¶¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¿ÆÂ²¤¬°ú¤¼è¤ë¤«¡¢¤É¤Î»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤ë¤«¡¢Ã¯¤¬¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¦Äí¤Þ¤ï¤ê
¡ÖºÇ¶á¡¢¡ØÄí¤Î½ª³è¡Ù¤ä¡ØÄí¤¸¤Þ¤¤¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ÄíÌÚ¤«¤é¸Ï¤ìÍÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¶á½ê¤«¤é¶ì¾ð¤¬Íè¤¿¤ê¡¢¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»¨Áð¤¬À¸¤¨ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¢ÌÚÈ¤ä¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ï°ìÈÌ¤´¤ß¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢²ó¼ý¶È¼Ô¤ËÍê¤àÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÉô»á¡Ë
¥¿¥¤¥ä¤ä²½³ØÈîÎÁ¤Ê¤ÉÊªÃÖ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¬¥é¥¯¥¿¤Ï¡¢²ó¼ý¶È¼Ô¤Ë°ì³ç¤·¤Æ½èÊ¬¤òÍê¤ó¤À¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤À¤¬¡¢Äí¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÆñÊª¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¸å»ÏËö¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¡¹¤¬°ìÈÖ¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢²ÈÄíºÚ±à¤ÎÅÚ¤Ë¤ÏÅ±µîÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡£²¿Ç¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÚ¤Ï²ó¼ýÉÔ²Ä¤äÍÎÁ½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôËü±ß¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾åÅì»á¡Ë
»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤äÂç·¿²Èºâ¡¢ÄíÌÚ¤Ê¤É¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢ÇäµÑ¤äÄÂÂß¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¼êÊü¤½¤¦¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×5¡Ë¡£µÞ¤¤¤Ç²òÂÎ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¶á¾ì¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼Â²È¤òÄÂÂß¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î°Ý»ýÈñ°Ê¾å¤ÎÄÂÎÁ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÌî»á¡Ë
