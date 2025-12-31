½é²¦¼Ô¥Î¥ê¥¹¤Ï¡Öº£¤ÎF1¤¬Ë¾¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡× Å·ºÍ¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î·ãÆ®¤òÃæÌî¿®¼£¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë
ÃæÌî¿®¼£¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ Á°ÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¡¡¸½¹Ô¤Î¥Þ¥·¥ó¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎF1¤Ï¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥óÀÇ½¤¬ÙÉ¹³¤·¡¢Ëè¥ì¡¼¥¹¡¢¼ê¤Ë´À¤Ë¤®¤ëÀÜÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤¬³«Ëë¤«¤é¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÃæÈ×Àï°Ê¹ß¡¢£µÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬È¿·â¤ò³«»Ï¡£¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ÏºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥Î¥ê¥¹¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÄÉ·â¤ò¿¶¤ê¤¤ê¡¢½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·àÅª¤Ê·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©¡¡¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç²òÀâ¼Ô¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬ºî¤Ã¤¿"Åö¤¿¤êÁ°"¡Û
2025Ç¯¤ÎF1¤Ç½é²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹ photo by Sakurai Atsuo
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2025Ç¯¤ÎºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢½ªÈ×Àï¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤ÎÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ë¥Þ¥·¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÇ½ÎÏ¤ä¥Þ¥·¥ó¤Î´¶¤¸Êý¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦Å·¤¬Í¿¤¨¤¿ºÍÇ½¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÂî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ç¤µ¤¨¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¤¿¤È¤¨¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þ¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·ÝÅö¤¬¤Ç¤¤ë°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë"Åö¤¿¤êÁ°"¤Ë¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£Çò¤«¹õ¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤À¤«¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥¤¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤â¤¦Èò¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¾è¤ë¥Þ¥·¥ó¤ËÂ®¤µ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÈà¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁö¤ê¤Ëµ¤°µ¡Ê¤±¤ª¡Ë¤µ¤ì¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï°ì»þ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËºÇÂç104¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Þ¤Ç£²ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÅ·À¤ÎÂ®¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±»þ¤ËÈà¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò¼þ°Ï¤Ëµö¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¤«¤Ä¤Æ¥»¥Ê¤ä¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡Û
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Î¥ê¥¹¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï£µ¡Á£¶Ç¯Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Î¥ê¥¹¤âÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÈà¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÆ±¤¸Àï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤é¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤Ï¼«Ê¬¤¬¾è¤ë¥Þ¥·¥ó¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤Ë¤³¤¸³«¤±¤Æ¤Ç¤âÁ°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯°ú¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤â¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥Î¥ê¥¹¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤È¤«²¼¼ê¤È¤«¤È¤ÏÊÌ¤Î¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î»È¤¤Êý¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÊ¿Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤â¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î´ð½à¤¬Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬Èà¤Î¤¹¤´¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤µ¤Î¸»Àô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎF1¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÃæÌî¿®¼£»á photo by Tanaka Wataru
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þ¤ê¤¬¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤ä¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡£Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤òº£¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¦Æ»¤È¤¤¤¦¤«ÇÆÆ»¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ÎÁö¤é¤»Êý¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Ô¡¼¥¡¼¤ÊµóÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥¢·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹¥¤ß¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥·¥óºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁö¤ê¤ò¥Þ¥Í¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Î¥ê¥¹¤Ïº£¤ÎF1¤¬Ë¾¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Î¥ê¥¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Î°ÂÄê¤·¤¿Â®¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Î¥ê¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥Î¥ê¥¹¤È²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯À³Ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡×¡£²È¤ÏÍµÊ¡¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥«¡¼¥È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¥«¡¼¥È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢19ºÐ¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤«¤éF1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢F1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ¸³è¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢ÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥ê¥¹¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ÎÆ®¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
photo by Tanaka Wataru
¡¡¤³¤Î£²Ç¯´Ö¡¢¥Î¥ê¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢2025Ç¯¤Ï¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤ËÃæÈ×Àï¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÀ¹¤êÊÖ¤¹¤Þ¤Ç¤ËËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Î¥ê¥¹¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇF1¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤¬ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç½é¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤»¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¡¢Àï¤¤Êý¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë......¡£ËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¹¥¤«¤ì¤ë"°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é"¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯º£¡¢F1¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Î¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤éF1¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Éý¹¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤Ï¿·»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëF1¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Î¥ê¥¹¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Î¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤ò¸«¤Æ¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÃæÌî¿®¼£¡¡¤Ê¤«¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¡¿1971Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£F1¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¢¥ë¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¡£¸½ºß¤ÏËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥¯¡¼¥ëÎë¼¯¡ÊHRSÎë¼¯¡Ë¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢DAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¤ÎF1Ãæ·Ñ¤äËè½µ¿åÍË¤ÎF1ÈÖÁÈ¡ØWEDNESDAY F1 TIME¡Ù¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¡¢2025Ç¯²Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØF1 / ¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Î»úËë´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¡£