ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤«¤é¡Ö¹ñ»ºµû¡×¤¬¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ª¡©¡Ä¡Ö¥¤¥ï¥·¡×¤È¡Ö¥µ¥Ð¡×¤Ë²Ã¤¨³°¹ñ»º¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É°Õ³°¡É¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï
ÌÌÀÑÀ¤³¦Âè6°Ì¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¡¢¤·¤«¤âËÌ¤«¤é¤Î¿ÆÄ¬¤ä¥ê¥Þ¥ó³¤Î®¤È¤¤¤Ã¤¿´¨Î®¡¢Æî¤«¤é¤Î¹õÄ¬¤äÂÐÇÏ³¤Î®¤ÎÃÈÎ®¤¬¸òºø¡¢À¤³¦¤Ç¤âÌ¾¤À¤¿¤ë¹¥µù¾ì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î³¤¡£¤½¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤ò³Í¤ê¡¢¿©¤·¡¢ÏÂ¿©Ê¸²½¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜ¤Îµû¿©¡¦µù¶È¤¬¤¤¤Þ¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿µù³Í¹â¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È10·÷³°¤«¤éÅ¾Íî¡¢¤¹¤Ç¤Ëµù¶ÈÂç¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ò30Ç¯°Ê¾å¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤¬¡¢¿·´©¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Ç¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡¡
»ñ¸»°²½¤ÎÍ×°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º
¾¯¡¹ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¥µ¥Ð¤Î»ñ¸»´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤Ø¤Î¸¡Æ¤¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥µ¥Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿å»º¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡¹½¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°ËÆ¦½ôÅç²¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ºÍñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é»ºÍñÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡Ê¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ë±Â¤Î¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ð¤ÎÀ®Ä¹¤âÃÙ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
»ñ¸»¾õ¶·¤¬°¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¾¶á¤Îµù³Í¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ëµù³ÍÏÈ¤âÉâ¾å¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿å»ºÄ£¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¶á¤Îµù³Í¼ÂÀÓ¤ò´ð¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö10Ç¯¸å¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥µ¥Ð»ñ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÆµûÎÌ¤ò¤Ï¤¸¤á»ñ¸»¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«»»Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¤À¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯8·îÃæ½Ü¤«¤é11·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥Ðµù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¿å»º¾¦¼Ò¡Ö¥Ë¥Á¥â¥¦¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï¡¢9·î²¼½Ü¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤Î°ìÈÖ»é¤¬¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¥µ¥Ð¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤¿±ö¥µ¥Ð¤ò2024Ç¯¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ»º¤Î¥µ¥Ð¤òÃ»»þ´Ö¡¢±ö¿å¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ö¿å¤Ë¿»¤±¤ë¤è¤ê¤âµû¤Î½¤ß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À½Ë¡¤òÆ³Æþ¡£¤³¤Î¹üÈ´¤±ö¥µ¥Ð¤ò¡Ö¤µ¤Ð´Ý¡×¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤·¡¢3·î8Æü¤Î¡Ö¥µ¥Ð¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÔÆâ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ØÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©¡¢µû¤Î´³Êª¤â³°¹ñ»º¸¶ÎÁ¤Ø
¹ñ»º¤Î¥¤¥ï¥·¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿©ÍÑ¤Ø¤ÎÆ»¤òÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ð¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢³°¹ñ»º¤Îµû¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤âÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ïµû¤Î´³Êª¤Î¸¶ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£µû¤Î³«¤´³¤·¤Ê¤É¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©¡£ÆìÊ¸»þÂå¤«¤é¡¢µû¤ä³¤ò´³¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï³ÆÈÍ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³Í¤ì¤¿µû¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬Íø¤¯½îÌ±¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´³Êª¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂ¿ÍÍ¤Êµû»ñ¸»¤Î¸º¾¯¤ä¾®·¿²½¤Ë¤è¤ê¡¢´³Êª¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëµû¤¬¹ñ»º¤ÇÏÅ¤¨¤º¡¢³¤³°¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µû¤Î´³Êª¤Ï¡¢Ã±¤ËÊÝÂ¸À¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÝÌ£¤ò¤è¤ê°ú¤½Ð¤¹¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¤µû¤ò¡¢±öÊ¬Æþ¤ê¤Î¥¿¥ì¤Ë¿»¤±¤Æ¤«¤é´³¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Éå¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ÝÌ£À®Ê¬¡¦¥¢¥ß¥Î»À¤¬Áý¤¨¡¢»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¸µ¡¹¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³Í¤ì¤¿µû¤òÍ¸úÍøÍÑ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´³Êª¤À¤¬¡¢º£¤ä³°¹ñ»º¤Î¸¶ÎÁ¤¬¤¸¤ï¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À½Â¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼þÊÕ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤ì¤Æ¤¤¤¿µû¤Î¿åÍÈ¤²¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
