Å¥¾Â²½¤·¤¿ÏÀÁè¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥«¥ó¥È¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿Ìä¤¤¤È¤Ï¨¡¨¡¸ÍÃ«ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡Ø»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡Ù#3¡ÚÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û

¡Ö»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡×¤ò¸ÍÃ«ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ #3
¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¶¦Æ±ÂÎ¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤Ï¡©¡¡»ä¤¿¤Á¤òÊ¤¤¦¡ÖÉÔ°Â¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¨¡¨¡¡©
Å¯³Ø»Ë¾å¡ÖºÇÆñ²ò¡×¤È¤µ¤ì¤ë»°¤Ä¤Î¸ÅÅµ¡¢¥«¥ó¥È¤Î¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¡¢¥Øー¥²¥ë¡ØÀº¿À¸½¾Ý³Ø¡Ù¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥¬ー¡ØÂ¸ºß¤È»þ´Ö¡Ù¡£
¡Ö»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Å¯³Ø»Ë¾å¡ÖºÇÆñ²ò¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤Î3ºý¤ò¡¢¤½¤Î³µÍ×¡¢¼¹É®¤Î»þÂåÇØ·Ê¡¢½ÅÍ×³µÇ°¡¢»×ÁÛ¤Î²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡ØÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡Ù¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¥«¥ó¥È¤Î¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè3²ó¡¿Á´5²ó¡Ë
¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤«
¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¤Ï°ì¼·È¬°ìÇ¯¤Ë¸ø´©¤µ¤ì¤¿¡¢¶áÂåÅ¯³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ¯³Ø½ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤¬¸ø´©¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢À¾ÍÎÅ¯³Ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢ÃæÀ¤¤Î»þÂå¤«¤éÂç¤Þ¤«¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÃæÀ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¯³Ø¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¯³Ø¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÇËÃ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³µÇ°¤òÀ°¹çÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¶µµÁ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¿¿¼Â¤È¤Ï¶µ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¯³Ø¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Ê¸³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«Á³²Ê³Ø¤¬ËÖ¶½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿¿¼Â¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶µ²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢²Ê³Ø¤Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ºÇ½é¤«¤éÀâÌÀ¤·Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¶áÂåÅ¯³Ø¤¬ºÇ½é¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Í¡¦¥Ç¥«¥ë¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿¿¼Â¤Îº¬µò¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¿¤¤¤¦¤ë¤â¤Î¤òÅ°ÄìÅª¤Ëµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¿¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃµµæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈà¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢»×¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ä¡×¤¬¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥«¥ë¥È¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö²æ»×¤¦¡¢¤æ¤¨¤Ë²æ¤¢¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤Ï¶áÂåÅ¯³Ø¤Ë¿·¤·¤¤ÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢Èà¤ÎÅ¯³Ø¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¿À¤Î³µÇ°¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¡×¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤â¤Þ¤¿¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö»ä¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥«¥ë¥È¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¿À¤¬¡Ö»ä¡×¤òµ½¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿À¤¬¡Ö»ä¡×¤òµ½¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥«¥ë¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¬Á³Åª¤ÊÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤ò²Ê³Ø¤Î±Ä¤ß¤Î´ðÁÃ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ°ì¤ÄÀâÆÀÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÀ¾ÍÎÅ¯³Ø¤ÏÆó¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÊ¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Ç¥«¥ë¥È¤ÎÏ©Àþ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¿À¤Î³µÇ°¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÀº¿À¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë³µÇ°¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯»î¤ß¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥×¥Ë¥Ã¥Ä¡¢¥¹¥Ô¥Î¥¶¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Å¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÃê¾ÝÅª¤«¤ÄÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ï°ìÈÌ¤ËÂçÎ¦¹çÍýÏÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿¿¼Â¤ò´ðÁÃ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ñ»¡¤ä¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊªÍý³Ø¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ÈÀ°¹ç¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ðー¥¯¥ê¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥åー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Å¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ°Äì¤·¤¿¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°ø²ÌÎ§¡Ê¤¤¤ó¤¬¤ê¤Ä¡Ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²Ê³Ø¤µ¤¨¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦³µÇ°¤Þ¤Ç¤âµ¿¤¦¤Û¤É¤Ë¡¢Àè±Ô²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ï°ìÈÌ¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹·Ð¸³ÏÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÎ¦¹çÍýÏÀ¤È¥¤¥®¥ê¥¹·Ð¸³ÏÀ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎ¦¹çÍýÏÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Îº¬´´¤òÃ´¤¦¿À¤Î³µÇ°¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹·Ð¸³ÏÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÀâÌÀ¤Î´ðÁÃ¤òÃ´¤¦³µÇ°¤µ¤¨¤â²ûµ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂÐ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï·ë¶É¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¿¿¼Â¤Ï´ðÁÃ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥«¥ó¥È¤ÏÂçÎ¦¹çÍýÏÀ¤ò¡ÖÆÈÃÇÏÀ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·Ð¸³ÏÀ¤ò¡Ö²ûµ¿ÏÀ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥«¥ó¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈÃÇÏÀ¤È²ûµ¿ÏÀ¤È¤Î´Ö¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅ¥¾Â²½¤·¤¿ÏÀÁè¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¿¿¼Â¤Î´ðÁÃ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿¿¼Â¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢Èà¤¬¤³¤ÎËÜ¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÌä¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ó¥È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥È¥¥¥ëー¥¹¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸µ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥È¥¥¥ëー¥¹¡Ê¿¿¼Â¡Ë¤¬ÉÔ³Î¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥È¥¥¥ëー¥¹¤¬²õ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥ó¥È¤Ï¡¢¥È¥¥¥ëー¥¹¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥«¥ó¥È¤È¶á¤¤ÌäÂê°Õ¼±¤òÊú¤¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¼Â¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤ÆÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤ÎÅ¯³Ø¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¡¢º£Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¡ÖÊÌºýNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡¡¥«¥ó¥È¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¡¡¥Øー¥²¥ë¡ØÀº¿À¸½¾Ý³Ø¡Ù¥Ï¥¤¥Ç¥¬ー¡ØÂ¸ºß¤È»þ´Ö¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢
Âè0¹Ö¡¡¤Ê¤¼º£¡Ö»°ÂçÅ¯³Ø½ñ¡×¤òÆÉ¤à¤Î¤«
Âè1¹Ö¡¡¥«¥ó¥È¡Ø½ã¿èÍýÀÈãÈ½¡Ù¨¡¨¡¿¿¼Â¤È¤Ï²¿¤«
Âè2¹Ö¡¡¥Øー¥²¥ë¡ØÀº¿À¸½¾Ý³Ø¡Ù¨¡¨¡¶¦Æ±ÂÎ¤È¤Ï²¿¤«
Âè3¹Ö¡¡¥Ï¥¤¥Ç¥¬ー¡ØÂ¸ºß¤È»þ´Ö¡Ù¨¡¨¡ÉÔ°Â¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾Ãø¤«¤é¡¢¸½Âå¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âè4²ó¤Ï1·î3Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ÍÃ«ÍÎ»Ö¡Ê¤È¤ä¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
Å¯³Ø¼Ô¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¡£1988Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ë¡À¯Âç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¡£¥É¥¤¥Ä¸½Âå»×ÁÛ¸¦µæ¤Ëµ¯ÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤á¤°¤ëÎÑÍý¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµµá¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡ÖÅ¯³Ø¥«¥Õ¥§¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ï¥ó¥¹¡¦¥è¥Ê¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥ó¥¹¡¦¥è¥Ê¥¹ Ì¤Íè¤Ø¤ÎÀÕÇ¤ ¤ä¤¬¤ÆÍè¤¿¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎÎÑÍý³Ø¡Ù¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡ØÅ¯³Ø¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀÕÇ¤¤ÈÊª¸ì¡Ù¡Ê½Õ½©¼Ò¡Ë¡¢¡ØëÌÊÛ¤ÈÏÀÇË¡¡ÂÐÎ©¤òÀ¸¤ß¤À¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÅ¯³Ø¤¹¤ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£2015Ç¯¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤ò¤á¤°¤ëÅ¯³Ø ¥É¥¤¥Ä¸½Âå»×ÁÛ¤òÃæ¿´¤Ë¡×¤ÇÂè31²ó¶Ç±¨ÉÒ¾Þ¼õ¾Þ¡£
