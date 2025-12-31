°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÊ¡¤ò¾·¤¯¡ÖÇ¿ÀÍÍ¡×¤ÎÃÂÀ¸¥¹¥Èー¥êー¡Ú¼ñÌ£¤É¤¤Ã¡ª ¿ÀÈë¤Î¤Á¤«¤é ±ïµ¯Êª¡Û
¡Ö¾·¤Ç¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
±ïµ¯Êª¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤è¤¤¤³¤È¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿Êª¤Î¤³¤È¡£¾·¤Ç¡¢¤¤Ä¤Í¤È¤¿¤Ì¤¡¢·§¼ê¡¢¼·Ê¡¿À¡¢³¨ÇÏ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¡¦ÅçÂ¼¶³Â§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤ÎNHK¥Æ¥¥¹¥È¡ØNHK¼ñÌ£¤É¤¤Ã¡ª ³«±¿¡ª¡¡¿ÀÈë¤Î¤Á¤«¤é¡¡±ïµ¯Êª¡Ù¤«¤é¡¢°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¾·¤Ç¤ÎÃÂÀ¸¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢¾·¤Ç¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦¹ëÆÁ»û¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅçÂ¼¶³Â§¤Î±ïµ¯Êª¹ÖºÂ¨¡¨¡¾·¤Ç
¡¡¤ªÅ¹¤Ë¤è¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾·¤Ç¡£ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¼ê¾·¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ýー¥º¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾·¤´ó¤»¤¿¤ê¡¢Ê¡¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÇ¤ÎÁü¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸úÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ç¤Ï¡¢¸¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¿Æ¤·¤¤Æ°Êª¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÍÁ³¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶á½ê¤ÎÇÆ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½¸²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤Ë¤ÏÇ¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º¬»Ò³Ù¡ÊÉ¸¹â1433m¡Ë¤Ï¡¢Èøº¬¤Î·Á¤¬Ç¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£°¤ÁÉ·´¹â¿¹Ä®¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¤Þ¤Á¡Ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÄ®¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü¡¿¹â¿¹Ä®Ìò¾ì
¡¡·§ËÜ¸©°¤ÁÉ·´¡Ê¤¢¤½¤°¤ó¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢°¤ÁÉ¸Þ³Ù¡Ê¤¢¤½¤´¤¬¤¯¡Ë¤Î1¤Ä¤Ë¡¢º¬»Ò³Ù¡Ê¤Í¤³¤À¤±¡£Ç³Ù¤È¤â½ñ¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦»³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»³¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤«¤éÇ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ½¸ÃÄÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¦¡×¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¡¢·§ËÜ¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶å½£³ÆÃÏ¤Ê¤É¤Ç¹¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤Ç¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº¬»Ò³Ù¤Ë½¤¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Î¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ö°Û³¦¡Ê¤¤¤«¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤è¤¯É½¤·¤¿ÅÁ¾µ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÇÀÂ¼¤Ç¡¢À¹¤ó¤ËÍÜ»½¡Ê¤è¤¦¤µ¤ó¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»½¡Ê¤«¤¤¤³¡Ë¤ò»ô¤Ã¤Æ¤½¤ÎËú¡Ê¤Þ¤æ¡Ë¤«¤éÀ¸»å¡Ê¤¤¤¤È¡Ë¡ã¸¨¡ä¤ò¤Ä¤¯¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÅ¨¤Ï¥Í¥º¥ß¤Ç¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿»½¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Í¥º¥ß¤òÂà¼£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÇ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÍÜ»½ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ°Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥º¥ß¤òÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÇ¿ÀÍÍ¡Ê¤Í¤³¤¬¤ß¤µ¤Þ¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÊª¤ÎÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¿ÀÍÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥º¥ß¤ò·âÂà¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤¬¿ÀÍÍ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö³¦¤ËÊë¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö°Û³¦¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥º¥ßÂà¼£¤ÎÎîÎÏ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ä¼ê¸©¤äÊ¡Åç¸©¤Ë¤Ï¡¢ÍÜ»½¤Î¼é¤ê¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¤òã«¡Ê¤Þ¤Ä¡Ë¤Ã¤¿¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¿À¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤äÇ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÐÈê¤òÎ©¤Æ¤ÆÇ¿À¤òã«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Ï¡¢ÎîÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¿À¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾·¤Ç¤ÎÈëÌ©¤â²ò¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Ë¤ÏÎîÎÏ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Áü¤Ë¤âÎîÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Ï¡¢¾·¤Ç¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ê©¤Î»Ñ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Ê©Áü¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
µÜ¾ë¸©°Ë¶ñ·´¡Ê¤¤¤°¤°¤ó¡Ë´Ý¿¹Ä®¡Ê¤Þ¤ë¤â¤ê¤Þ¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇ¿ÀÍÍ¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄ®Æâ¤ÎÍ³Æìºä¡Ê¤è¤Ê¤µ¤«¡Ë¤Ë¤¢¤ëÊ¡°ìËþµõ¶õÂ¢Æ²¡Ê¤Õ¤¯¤¤¤Á¤Þ¤ó¤³¤¯¤¾¤¦¤É¤¦¡Ë¤ÎÀÐÈê¡£Å·ÊÝ¡Ê¤Æ¤ó¤Ý¤¦¡Ë6Ç¯¡Ê1835¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤ÈÀßÃÖ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¡£²èÁü¡¿´Ý¿¹Ä®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¾·¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦
¹ëÆÁ»û¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë
±¦¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡Ö¾·Ê¡Ç»ù¡×¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾·Ê¡ÅÂ¡£¤³¤Î±ü¤ËÂ¿¤¯¤Î»²·Ø¼Ô¤¬ÊôÇ¼¤·¤¿Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾·Ê¡Ç»ù¤¬¤¢¤ê¡¢°µ´¬¡£
¡¡¾·¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹ëÆÁ»û¡£ËëËö¤ÎÂçÏ·¡¦°æ°ËÄ¾É«¡ãÉ§º¬ÈÍ¡Ê¤Ò¤³¤Í¤Ï¤ó¡Ë¤Î13ÂåÈÍ¼ç¡ä¤ÎÊè½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾·¤Ç¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¾·¤Ç¤ÎÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É§º¬ÈÍ2ÂåÈÍ¼ç¤ÎÄ¾¹Í¡Ê¤Ê¤ª¤¿¤«¡Ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢»û°è¡Ê¤¸¤¤¤¡Ë¤â¹¤¯Æ²±§¡Ê¤É¤¦¤¦¡Ë¤âÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾®¤µ¤ÊÉÏ¤·¤¤»û¡ã¹°ÆÁ±¡¡Ê¤³¤¦¤È¤¯¤¤¤ó¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢¹ëÆÁ»û¤ÎÁ°¿È¡ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÏÂ¾°¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿Ç¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¤³¤Î²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð²¿¤«²ÌÊó¤ò¾·¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿²Æ¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤¬Âë¼í¤Îµ¢¤ê¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¡¢¡Ö²æ¤é¤¬¤³¤Î»û¤ÎÁ°¤òÄÌ²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌçÁ°¤ËÇ¤¬1É¤¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢¤·¤¤ê¤Ë¼ê¾·¤¤¹¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙÂ©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÂ¾°¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¾·¤Æþ¤ì¡¢¤ªÃã¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¤ËÍë±«¤¬È¯À¸¡£ÏÂ¾°¤¬¿´ÀÅ¤«¤ËÀâË¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ±«¤¬»ß¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤¬¡ÖÉ§º¬¾ë¼ç¡¢°æ°ËÄ¾¹§¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¡¢±«¤ò¤·¤Î¤¤¤À¾å¤Ë¡¢ÏÂ¾°¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤ÀÄ¾¹§¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î»Ù±ç¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÄÈª¤¬´ó¿Ê¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤Ê»û¤È¤Ê¤ê¡¢¹ëÆÁ»û¤È²þ¾Î¡£Ç¤¬²¸¤ËÊó¤¤¤ÆÊ¡¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¹ëÆÁ»û¤Ï¡ÖÇ»û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤¬»à¤ó¤À¤¢¤È¡¢ÏÂ¾°¤ÏÇ¤ÎÊè¤ò·ú¤Æ¤ÆÌ½Ê¡¤òµ§¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¤ÎÁü¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡Ö¾·Ê¡Ç»ù¡Ê¤Þ¤Í¤¤Í¤³¡Ë¡×¤È¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾·Ê¡Ç»ù´Ñ²»Áü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°½ÅÅã¡£É½¤Ë¤â½½Æó»Ù¤Î¤Û¤«¡¢¿ôÂÎ¤ÎÇ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êº¸¡Ë¡Ö¾·Ê¡Ç»ù¡×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ö¡£»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æã«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢´ê³Ý¤±¤ò¤·¤ÆÊôÇ¼¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡£¼Ì¿¿¤ÏÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¾·Ê¡Ç»ù¡×¤¿¤Á¡£¡Ê±¦¡Ë³¨ÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¼é¤ê¡¢¤ª»¥¤Ê¤É¡¢¡Ö¾·Ê¡Ç»ù¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ú¤·¤¤¼øÍ¿ÉÊ¤¬ËÉÙ¡£
¹ëÆÁ»û
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¹ëÆÁ»û2-24-7
ÇÒ´Ñ¤Ï6»þ～17»þ¡Ê»ûÌ³½ê¼õÉÕ¤Ï8»þ～15»þ¡Ë
ÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«ÀþµÜ¤Îºä±Ø¤è¤ê¡¢ÅÌÊâÌó5Ê¬
https://gotokuji.jp
´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¢À¤³¦Ì±Â¯³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¸³ØÇî»Î¡£ÀìÌç¤Ï¸½ÂåÌ±Â¯³Ø¡£1967Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÎò»Ë¡¦¿ÍÎà³Ø¸¦µæ²Ê¤ÇÆüËÜÌ±Â¯³Ø¤òÀì¹¶¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÌ±Â¯³Ø¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢°ÊÍè40Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÊâ¤¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Æì¤ÎÌ±´Ö¿®¶Ä¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ÂåÌ±Â¯¡¢Ì±Â¯³ØÍýÏÀ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
