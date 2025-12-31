»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ÆÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¸ø±Ä½»Âð¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡© Æþµï¾ò·ï¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø±Ä½»Âð¤È¤Ï¡© ²ÈÄÂ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë
¸ø±Ä½»Âð¤È¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÄÂÂß½»Âð¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤¬»Ô¾ì²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¤ÂÓ¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¡×¤ò´ð½à¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ç¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤äÃÛÇ¯¿ô¤Ê¤É¤Ç²ÈÄÂ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø±Ä½»Âð¤Ç¤ÏÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¤Û¤É²ÈÄÂ¤âÄã¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÌ±´ÖÄÂÂß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤¬ÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½»µïÈñ¤Ï¡¢²È·×»Ù½Ð¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸ÇÄê²½¤·¤ä¤¹¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ¾ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²È·×¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþµï¾ò·ï¤Ç½ÅÍ×¤Ê¼ýÆþ´ð½à¤È¤Ï
¸ø±Ä½»Âð¤ÎÆþµï¾ò·ï¤Ç¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¼ýÆþ´ð½à¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢È½ÃÇ´ð½à¤¬Ã±½ã¤ÊÇ¯¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¸ø±Ä½»Âð¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤Î¼ýÆþ¤ò¹ç»»¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³Æ¼ï¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡ÖÀ¯Îá·î¼ý¡×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±½ã¤Ë·î¼ý´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó25Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤äµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë±þ¤¸¤¿¹µ½ü³Û¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë»»Äê¤µ¤ì¤ëÀ¯Îá·î¼ý¤Ï¤½¤ì¤è¤êÄã¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç»Ò¤É¤â2¿Í¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Äê¤á¤ë¼ýÆþ´ð½àÆâ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÏÇÛÎ¸ÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþµï»ñ³Ê¤ä¼ýÆþ´ð½à¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â´Ë¤ä¤«¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤ºÊç½¸Í×¹à¤ä°ÆÆâºý»Ò¤ÇºÇ¿·¤Î´ð½à¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½»Âðº¤µç¤ÎÈ½ÃÇ¤âÆþµï²ÄÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë
¼ýÆþ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÆþµï¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ø±Ä½»Âð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½»Âð¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤â½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ½»µï¤¬Ãø¤·¤¯¶¹¤¤¡×¡Ö²ÈÄÂÉéÃ´¤¬¼ýÆþ¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Ë½Å¤¤¡×¡Ö°ÂÁ´ÌÌ¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢½»Âðº¤µç¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë²ÈÄÂ¤ò°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î½»´Ä¶¤¬²È·×¤äÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ßÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¸ø±Ä½»Âð¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤Î¼ýÆþ¾ÚÌÀ¤ä»ñ»º¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µëÍ¿¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼ï¼êÅö¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¿½¹ðÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤éµï½»¤Ç¤¤ë½»Âð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢½»Âð¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î»ñ»º¡ÊÂ¿³Û¤ÎÍÂÃù¶â¤äÉÔÆ°»º¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ýÆþ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆþµï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Î²ÈÄÂÂÚÇ¼¤äÀÇ¶â¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿³ºº¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ßÁ°¤Ë¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤ä»ñ»º¡¢»Ù½Ð¤òÀ°Íý¤·¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤ËÆþµï¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½»µïÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¤À¤ÂÓ¤Ï¸ø±Ä½»Âð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ²È·×¤ò¸«Ä¾¤½¤¦
¸ø±Ä½»Âð¤ÏÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÄÂÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æþµï¤Ë¤Ï¼ýÆþ´ð½à¤ä½»Âðº¤µç¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤ÊÇ¯¼ý¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¤ÂÓ¼ýÆþ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä²ÈÄÂ¤Î·è¤Þ¤êÊý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊç½¸¾ðÊó¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤²È·×Àß·×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½»µïÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¾Íè¤Î¶µ°éÈñ¤äÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£½»µïÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¸ø±Ä½»Âð¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
