2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âŽ¢S&P500Ž¥¥ª¥ë¥«¥ó°ìÂòŽ£¤Ï´í¤Ê¤¤¡ÄŽ¢3Ç¯ÌÜ¤Î¿·NISAŽ£¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ù¤"»ñ»º¤ò¼é¤ë"Åê»ñÀè
¢£Áê¾ì´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤í¤½¤íÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£Ä¹´ü¤ÎµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¡¢¤ª¶â¼þ¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÊý¤Ç¡¢NISA¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º¤ÎÁý²Ã¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎNISA¤Î¾¦ÉÊ¡¢¡ÖÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤ÞÇã¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥Û¥ó¤Î¥¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÈÄ¹¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅê»ñ¤Ê¤é¡¢ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¤¢¤È¤Ï¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·º£¤Î¾õÂÖ¤¬¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸åÁê¾ì¤¬¹Ó¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡È¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¡É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¸µ¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬µÞÍî¤äµÞÆ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÆ°¤¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤âÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤·¤Ä¤³¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£³ô¼°Áê¾ì¤Î¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿Êý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡£2026Ç¯¡¦¿·NISA3Ç¯ÌÜ¤Î½àÈ÷¤ò¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä¾¶á¤Î¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¡È¤Ç¤¤¹¤®¡É¤À¤Ã¤¿
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤Î¡Ö¿·NISA³«»Ï¸å¤ÎÍøÍÑÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡¦ÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌó4³ä¤¬Á´À¤³¦¤Î³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¥ª¥ë¥«¥ó¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¿¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦ÉÔÌÀ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÌó22¡ó¤È¡¢³ä¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¹ØÆþ³Û¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ï¡ÖÇ¯´Ö20Ëü¡Á40Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¤È60Âå¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£50Âå¡¦60Âå¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÇ¯¾å¸Â¤Ç¤¢¤ë120Ëü±ß¤Ç¡¢60Âå¤Ç¤Ï2³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤Ë¤³¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤È¤Ê¤ë¤È¾å¸Â¤Þ¤Çµò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢È©´¶³Ð¤ÈÁê°ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î±¿ÍÑ´Ä¶¤Ï¤Ç¤¤¹¤®¤ÎÍÍÁê¤Ç¤¹¡£¡È¥ª¥ë¥«¥ó¡É¤ÎÊ¿¶Ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¡¦±ß¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç¤ÏÇ¯´Ö14¡ó¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾¶á5Ç¯¤Ç¤Ï20¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡¦¼¹É®»þ¤Î12·î18Æü»þÅÀ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¢£¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢ÌÜÀè¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¤¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯´Ö¤Ç²Á³Ê¤¬Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¾å²¼¤Ë¥Ö¥ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿ô»ú¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯16¡ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤Ç¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹16¡óÄøÅÙ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ö¥ì¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Ë½Íî»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¤¤Û¤É°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥ê¥¹¥¯¿å½à¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¿å½à¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²«¿§¿®¹æ¤Ç¤¹¡£Ãå¼Â¤Ë¾Íè¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼«Ê¬¤Î»ñ¶â¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢²¼ÍîÁê¾ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÀ©À°È÷¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ï¡¢¡ÖºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¡×¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Î»ñ»ºÀß·×¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¯±¿ÍÑ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¶â³Û¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ¶â¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¹ç¤Ã¤¿±¿ÍÑ·×²è¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Î¡È¸µËÜ³ä¤ì¡É¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«
»ñ¶â¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Áê¾ì¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸½¶â²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£NISA¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦°Ê¾å¡¢Â»ÀÚ¤ê¤·¤Æ¤ÏÀÇ¶âÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NISA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÈò¤±¤¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¥ª¥ë¥«¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿±¿ÍÑ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·î10Ëü±ß¤Î¤Ä¤ß¤¿¤Æ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³10Ç¯¤Î¾õÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢°ìÃÊÌÜ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤¬2Ç¯10¥«·î¤Ä¤Å¤¤Þ¤¹¡£°¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢1Ç¯3¥«·î¸µËÜ³ä¤ì¤Î¾õÂÖ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£
°ìÊý¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤Áê¾ì¤¬Â³¤¯¤È³Ú´ÑÅª¤ËÁÛÄê¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¿ÞÉ½¤Î2ÃÊÌÜ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£°¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç4¥«·î¡¦ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¸µËÜ³ä¤ì´ü´Ö¤Ï9¥«·î¤È¡¢1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ½ª¤ï¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¿¤Ã¤¿2¡ó¤Îº¹¤¬¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï2Ç¯¤â¤Îº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢²áµî20Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï°ìÈÖ²¼¤Ç¤¹¡£°¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤â3Ç¯11¥«·î¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï8Ç¯°Ê¾å¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀÑÎ©³Û¤ò·î10Ëü±ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·îÀÑÎ©³Û¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÁ´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÍø±×¤òÆÀ¤ë¡×¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÁ°½Ò¤Î¥ª¥ë¥«¥ó¤Ç²áµî20Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿»î»»¤Ç¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â20Ç¯¸å¤Ë¤Ï»ñ¶â¤¬1.3ÇÜ¤È¤¤¤¦»î»»·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð5Ç¯¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¡×¤ä¡Ö¿Ê³Ø»ñ¶â¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¡È¥ª¥ë¥«¥ó¡É¤Ç±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¾ì¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Ê¬¤À¤±Àè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë²¼Íî¤¬Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áá¡¹¤ËÂ»ÀÚ¤ê¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Íø±×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µò½Ð¤¹¤ë»ñ¶â¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¿å½à¡×¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î³ÎÇ§¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è
¤½¤³¤ÇÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢³ô¼°¤äºÄ·ô¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»ñ»º¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë»ñ»º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤è¤¯¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤ÈºÇ½é¤«¤é·É±ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¼Íî»þ¡¦Ë½Íî»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÏÂ¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°Â°×¤Ë¼êÊü¤·¤ÆÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¸å²¡¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Âå½þ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£±¿ÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë»ñ¶â¤Ï¤¤¤Ä¸½¶â²½¤·¤Æ¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´ÁêÃÌ·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÅê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ª¶â¤Þ¤ÇÅê»ñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÜÅª¤ÈÃæ¿È¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÂÎ´¶¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð20Ç¯Àè¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ê¤é¥ª¥ë¥«¥ó°ìÂò¤Ê¤É¡¢³ô¼°¤Î¤ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¸½¶â²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬10Ç¯°ÊÆâ¤Î»ñ¶â¡ÊÎã¤¨¤Ð¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î»ñ¶â¤ä¿Ê³Ø»ñ¶â¤Ê¤É¡Ë¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²È·×¤Î¾õ¶·¤È¤è¤¯¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¼è¤êÊý¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£²¼ÍîÁê¾ì¤òÁÛÄê¤·¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ç3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤È¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¼ïÎà¤ï¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖQUICKÅê¿®Ê¬Îà¡×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢°Ê²¼3¤Ä¤ÎÊ¬Îà¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Äã¥ê¥¹¥¯
¡¦Ãæ¥ê¥¹¥¯
¡¦¹â¥ê¥¹¥¯
Äã¥ê¥¹¥¯¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÄ·ô¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢²áµî10Ç¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÇ¯5¡óÄøÅÙ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¥ê¥¹¥¯¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢³ô¼°¤â¤·¤¯¤ÏÉÔÆ°»º¡¢ºÄ·ô¤¬È¾¡¹¤¯¤é¤¤¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Ç¯8¡ó¤ÈÇ¯6¡óÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¹â¥ê¥¹¥¯¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ºÄ·ô¤ÎÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢Ç¯10¡ó¤ÈÇ¯8¡ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖÄã¥ê¥¹¥¯¡×¤Ê¤É¤È¡È¥ê¥¹¥¯¤ï¤±¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢³ÆÅê»ñ¿®Â÷¤Î±¿ÍÑ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÇÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¡×¤ÏºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÇÌó4Ç¯Â³¤¯
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁ°Äó¤Ë»î»»¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¡¦°¤¤¥±¡¼¥¹¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸µËÜ³ä¤ì´ü´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µËÜ³ä¤ì´ü´Ö¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãæ¥ê¥¹¥¯¡¦ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡Ö4Ç¯3¥«·î¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö2Ç¯3¥«·î¡×¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö3Ç¯9¥«·î¡×¤Ç¤¹¡£¡È¥ª¥ë¥«¥ó¡É¤è¤ê¤â¥ê¥¹¥¯¿å½à¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¸µËÜ³ä¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ì¤Ð´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Â÷Êó½·¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤âÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¥³¥¹¥È¡Ê¿®Â÷Êó½·¡Ë¤¬¹â¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÃæ¤Ë¤ÏÇ¯1¡óÁ°¸å¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÇ¯0.1¡óÂæ¤Î¤â¤Î¡¢Ç¯0.1¡Á0.2¡óÄøÅÙ¤ÎÄã¥³¥¹¥È¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¤Îº¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¾Íè¤ÎÁê¾ì¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤ò»öÁ°¤ËÁÛÄê¤·¡¢¤½¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¾¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Ã¯¤âÃÇ¸À¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¶Ë½Íî¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î½àÈ÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤È»ñ¶â´ÉÍý¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¤ËµïÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤Ï»ñ»ºÀß·×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·NISA3Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Þ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ëÎÏ¡×¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅÀ¸¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆâÅÄ ±Ñ»Ò¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤¨¤¤¤³¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¯¥ëÂåÉ½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢CFP
°¦É²¸©ºß½»¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¦ÊÝ¸±¥·¥ç¥Ã¥×¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢FP¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¯¥ëÂåÉ½¡£´°Á´¥Õ¥£¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡£¶µ°éÈñ¡¦½»Âð¡¦Ï·¸å¤Î»ñ¶â·×²è¤Þ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£ÀÇÀ©¤ä¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¡¢¸øÅªÇ¯¶â¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³è¤«¤·¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö»ñ»º¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë²È·×¤Å¤¯¤ê¡×¤òÄó°Æ¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÊÝ¸±¡¢Åê»ñ¤Ê¤É¡ÈÀ¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ë¶âÍ»À©ÅÙ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÈÀ©ÅÙ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡È²È·×À°Íý¤ÎÃÎ·Ã¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊFP¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¯¥ëÂåÉ½¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢CFP ÆâÅÄ ±Ñ»Ò¡Ë