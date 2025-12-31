¡Ö¾®³Ø¹»¤Ï¡Ä¡×µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤äKUNOICHI¤ÇÏÃÂê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥®¥ã¥Ó¡¼¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤ÞÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¥â¥Ç¥ë¤Î¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤ÏÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤¤Äø¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£FRaUweb¤Ç¤â°ÊÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¸å¤ËÀ§Èó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëº¤Æñ¤òÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¨¡¢ ÅØÎÏ¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤Ç¾åµþ°Ê¹ß¡¢¡ÖJJ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¿Ä¤Î¶¯¤µ¤äÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤Ç¡¢½é¼Ì¿¿½¸¡ØFAITH¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çä¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØKUNOICHI2025½© UNLIMITED CHALLENGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÎÏ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢11·î¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ÎYouTube¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢11·î¤Ë24Ç¯´ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢5ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÉÏº¤¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÍÄ¾¯´ü¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ï¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡ÖÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÎ¨Ä¾¤Ë¡¢¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëFRaUweb¤Ç¡¢»ä¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÁ°Àî°¡µª¤µ¤ó¤¬¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂè1²ó¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤È¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÉõº¿¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¸í²ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢½÷ÀÈÇSASUKE¡ØKUNOICHI¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Gabby¡Ê¥®¥ã¥Ó¡¼¡Ë1996Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©°é¤Á¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡£4ºÐ¤Î¤È¤¤ËÊ¡²¬¸©¤Ë°Ü½»¡£16ºÐ¤Ç¾åµþ¸å¤Ï¡¢¡ØJJ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
1¥«·î¤Ç22Ëü²óºÆÀ¸¤ÎÏÃÂê¤ÎÆ°²è
¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊì¤ÏÃ±¿È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤È24Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëÆ°²è¤¬11·î29Æü¡ØAMEBA¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤ÇÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢YouTube¡Ø¡Ú24Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡Û¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¤Ã¤Æ¡×5ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡ÈÌ¼¤ò¼Î¤Æ¤¿Êì¡É ÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¡×¥®¥ã¥Ó¡¼¤ËÌ©Ãå¡Ù¡ÊABEMA¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó1¥õ·î¤Ç22Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢Êì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢»ä¤Î²ÈÂ²ÇØ·Ê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤À¤«¤éÆüËÜ¸ì¤è¤ê¤â±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÆüËÜ¸ì¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤ß¡£»ä¤â4ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
4ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¿Æ¤È»Ð¤Î4¿Í¤ÇÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²Á´°÷¡¢±Ñ¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤É¤³¤í¤«ÁêÃÌÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ²±¤Ë¤¢¤ëÊì¤Ï¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤Ð¤«¤ê¡£»Ò¶¡¿´¤ËÊì¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Æ¡¢4¥õ·îÌÜ¡¢ÆÍÁ³Êì¤À¤±¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¤¤¤Ê¤¤²È¤Ç ¡Ø¥Þ¥Þ¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡Ù¤Èµã¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¼´Ø¤ÇÊª²»¤¬¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤ÏÍîÃÀ¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×
¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬µë¿©¤Î¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿
²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÊì¤¬¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤Îµ¢¹ñ¤«¤é1¥õ·î¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉã¤ÏºÆº§¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÊì¤Ï²¿ÅÙ¤«ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¼Â¤ÎÊì¤È¿·¤·¤¤Êì¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ëµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ°·¤¤¤Ë¤¯¤¤Â¸ºß¤À¤È¼«Ç§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Áá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Êì¤Ë´Å¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢¤ï¤¤Þ¤¨¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÉã´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤Ï³§¼«Í³¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤Î¿©»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤«¤Í¤¿¶á½ê¤Î¿Í¤¬¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ë¹½¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤ÏËÜÅö¤Ë¼å¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¡¢µë¿©¤Ç¤¢¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤äµíÆý¤ò¤¯¤ì¤¿³Ø¹»¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¡Ä¡Ä¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿
¶á½ê¤Î¿Í¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¬¸«¤«¤Í¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤Û¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤âËþÂ¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÏÃ¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤â¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¶µ°é¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ë¾ã³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¸ì¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¤È¤¤É¤ÄÌ¤¦ÄøÅÙ¤Ç¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤Ë¤âÊ¸Ë¼¶ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íî¤È¤·ÊªÈ¢¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
º£¤Ï¡¢³°¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Ë¸À¸ìÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤³¤í¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¡£ÀèÀ¸¤â¤â¤Æ¤¢¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Ø¤µ¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÇò»æ¤Ç½Ð¤·¡¢Â´¶È¼°¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥×¡¼¥ë¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È±Ë¤°¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿
2025Ç¯11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷ÀÈÇSASUKE¡ØKUNOICHI¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥®¥ã¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤éÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î½Ð¾ì¼Ô¤È¤È¤â¤Ë1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¿åÎ®¤ÎÃæ¤ò±Ë¤°¥·¡¼¥ó¤Î¤È¤¡¢¡Ö¿å±Ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤µ¤ì¤¿¤È¤¤À¡£¡Ø³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¡Ù¡ÊÊ¸²Ê¾Ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î¿å±Ë¤ÏÂÎ°é¤ÎÉ¬½¤²ÊÌÜ¤æ¤¨¡¢¡ÖÊ¹¤´Ö°ã¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÈÖÁÈ¤ÇÅöÆü¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢±Ë¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¿·¤¿¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¡ÈÉáÄÌ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë10¡Á20Âå¤Î»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÆ±ÍÍ¡¢²ÈÄí¤¬¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿É¤¤¤Î¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤ªËß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤äÃç´Ö¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤ªËß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Îõ¤Ë´¶¤¸¤ë´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢Åö»þ¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¡ØÀµ·î¡¢¤¦¤Á¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÃÄ¤é¤ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÏÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢Æ§¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢»ä¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÀµ·î¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤Î²¹¤«¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Ã¯¤«¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¿Í¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
