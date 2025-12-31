¡Úµ×À¤Ê¡¾¦Å¹2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡Û2026Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÇÏ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À3¼ï¤ÎÊ¡ÂÞ ¡Ú1·î1Æü¤«¤éÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿·½ÕÊ¡ÂÞ¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÇÏ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ¤Ç¡¢¡ÖÇò¤¦¤ÞÂÞ¡×¡ÖÀÖ¤¦¤ÞÂÞ¡×¡ÖÀÄ¤¦¤ÞÂÞ¡×¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤âÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£Í½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤äÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÖ¤¦¤ÞÂÞ¡×¡ÖÀÄ¤¦¤ÞÂÞ¡×¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÊÌÃÍ°ú¤·ô¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡£
¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÛÇò¤¦¤ÞÂÞ
ÆÃÊÌ²Á³Ê:3,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ(·×7ÅÀ):
Ž¥Ê´ËöËüÇ½¤À¤·(40g)
Ž¥Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)
Ž¥¤«¤Ä¤ª¤Ê¤áÂû(130g)
Ž¥Å·Á³¤ï¤«¤á¤È³¤Áô¥¹¡¼¥×(60g)
Ž¥¤¢¤ª¤µ³¤ÂÝÄÑ¼Ñ(145g)
Ž¥ßî¤·¤Î¹á¤ê°ú¤Î©¤Ä ¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë(16g)
Ž¥ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¤Ã¤¯¤ë(35g)
¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÛÀÖ¤¦¤ÞÂÞ
ÆÃÊÌ²Á³Ê:5,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ(·×9ÅÀ):
Ž¥É÷Ì£Ë¤«¤ÊËüÇ½¤À¤·(5ÊñÆþ¤ê)
Ž¥Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)
Ž¥Âç¿Í¤Îµí¤·¤°¤ì(135g)
Ž¥¤ª¤«¤ºÌ£Á¹ ¹ñ»º¶å¾ò¤Í¤®(140g)
Ž¥µæ¶Ë¤Î¾ßÌý(300ml)
Ž¥ËèÆü¤À¤·¤Î¤ªÌ£Á¹½Á ¹ñ»º¤¢¤ª¤µ¤ÈÈ÷½£ÇòÌ£Á¹(5¿©Æþ¤ê)
Ž¥ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¤Ã¤¯¤ë(35g)
Ž¥¤·¤í¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤ Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤É÷(78g)
Ž¥ÆÃÊÌÃÍ°ú¤·ô(1,000±ßÊ¬)
¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÛÀÄ¤¦¤ÞÂÞ
ÆÃÊÌ²Á³Ê:7,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆ(·×11ÅÀ):
Ž¥É÷Ì£Ë¤«¤ÊËüÇ½¤À¤·(5ÊñÆþ¤ê)
Ž¥ÁÇºà¤Î¡¢¤¦¤Þ¤ß°ú¤Î©¤Ä¡£ËèÆü¤À¤·(7ÊñÆþ¤ê)
Ž¥¼·Ì£¤Ê¤áÂû(130g)
Ž¥Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)
Ž¥º®¤¼¤´ÈÓ¤ÎÁÇ ¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥(2¹çÍÑ)
Ž¥ßî¤·¤Î¹á¤ê°ú¤Î©¤Ä ¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë(160g)
Ž¥Ã¸Ï©Åç¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¤³¤¯¤¦¤Þ¥¹¡¼¥×(5¿©Æþ¤ê)
Ž¥¼·ÎØ¼ê¾Æ¤ ·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤(80g)
Ž¥´Å¤ß°ú¤Î©¤Ä°ò¤±¤ó¤Ô(90g)
Ž¥ÆÃÊÌÃÍ°ú¤·ô(2,000±ßÊ¬)
Ž¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
