¡Úµ×À¤Ê¡¾¦Å¹2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡Û2026Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÇÏ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À3¼ï¤ÎÊ¡ÂÞ ¡Ú1·î1Æü¤«¤éÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥¼¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿·½ÕÊ¡ÂÞ¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÇÏ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ¤Ç¡¢¡ÖÇò¤¦¤ÞÂÞ¡×¡ÖÀÖ¤¦¤ÞÂÞ¡×¡ÖÀÄ¤¦¤ÞÂÞ¡×¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤âÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£Í½Ìó¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤À¡£

Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤äÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀÖ¤¦¤ÞÂÞ¡×¡ÖÀÄ¤¦¤ÞÂÞ¡×¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÊÌÃÍ°ú¤­·ô¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡£

¡Ò2026Ç¯ ¿·½ÕÊ¡ÂÞ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ó

¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÛÇò¤¦¤ÞÂÞ

ÆÃÊÌ²Á³Ê:3,000±ß(ÀÇ¹þ)

ÆâÍÆ(·×7ÅÀ):

Ž¥Ê´ËöËüÇ½¤À¤·(40g)

Ž¥Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)

Ž¥¤«¤Ä¤ª¤Ê¤áÂû(130g)

Ž¥Å·Á³¤ï¤«¤á¤È³¤Áô¥¹¡¼¥×(60g)

Ž¥¤¢¤ª¤µ³¤ÂÝÄÑ¼Ñ(145g)

Ž¥ßî¤·¤Î¹á¤ê°ú¤­Î©¤Ä ¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë(16g)

Ž¥ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¤Ã¤¯¤ë(35g)

¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÛÀÖ¤¦¤ÞÂÞ

ÆÃÊÌ²Á³Ê:5,000±ß(ÀÇ¹þ)

ÆâÍÆ(·×9ÅÀ):

Ž¥É÷Ì£Ë­¤«¤ÊËüÇ½¤À¤·(5ÊñÆþ¤ê)

Ž¥Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)

Ž¥Âç¿Í¤Îµí¤·¤°¤ì(135g)

Ž¥¤ª¤«¤ºÌ£Á¹ ¹ñ»º¶å¾ò¤Í¤®(140g)

Ž¥µæ¶Ë¤Î¾ßÌý(300ml)

Ž¥ËèÆü¤À¤·¤Î¤ªÌ£Á¹½Á ¹ñ»º¤¢¤ª¤µ¤ÈÈ÷½£ÇòÌ£Á¹(5¿©Æþ¤ê)

Ž¥ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¤Ã¤¯¤ë(35g)

Ž¥¤·¤í¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤ Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤É÷(78g)

Ž¥ÆÃÊÌÃÍ°ú¤­·ô(1,000±ßÊ¬)

¢¡¡ÚÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ÛÀÄ¤¦¤ÞÂÞ

ÆÃÊÌ²Á³Ê:7,000±ß(ÀÇ¹þ)

ÆâÍÆ(·×11ÅÀ):

Ž¥É÷Ì£Ë­¤«¤ÊËüÇ½¤À¤·(5ÊñÆþ¤ê)

Ž¥ÁÇºà¤Î¡¢¤¦¤Þ¤ß°ú¤­Î©¤Ä¡£ËèÆü¤À¤·(7ÊñÆþ¤ê)

Ž¥¼·Ì£¤Ê¤áÂû(130g)

Ž¥Âç¿Í¤Î¤·¤ã¤±¤·¤ã¤±¤á¤ó¤¿¤¤(80g)

Ž¥º®¤¼¤´ÈÓ¤ÎÁÇ ¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥(2¹çÍÑ)

Ž¥ßî¤·¤Î¹á¤ê°ú¤­Î©¤Ä ¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë(160g)

Ž¥Ã¸Ï©Åç¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¤³¤¯¤¦¤Þ¥¹¡¼¥×(5¿©Æþ¤ê)

Ž¥¼·ÎØ¼ê¾Æ¤­ ·Ü¤ÎÃº²Ð¾Æ¤­(80g)

Ž¥´Å¤ß°ú¤­Î©¤Ä°ò¤±¤ó¤Ô(90g)

Ž¥ÆÃÊÌÃÍ°ú¤­·ô(2,000±ßÊ¬)

Ž¥¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°

