¾å¤â²¼¤â´í¸±¡ÄTWICE¡¦¥Ê¥è¥ó¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¤·¤ã¤¬¤à¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ÖÈ¿Â§µé¡×¡ÚPHOTO¡Û
TWICE¤Î¥Ê¥è¥ó¤¬¡È´í¸±¤ÊÈþËÆ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¥Ê¥è¥ó¡¢¡È¶»¸µ¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¡É¥ï¥ó¥Ô
¥Ê¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥è¥ó¤Ï¡¢¸ª¤òÂç¤¤¯Ïª½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤à¡È´í¤¦¤¤¥Ý¡¼¥º¡É¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡ÖÈþµÓ¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥è¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICE¤Ï¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 TWICE¡ãTHIS IS FOR¡äWORLD TOUR¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£
¡þ¥Ê¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯¤ËTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡£°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë»ÅÁð¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤âÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯6·î24Æü¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIM NAYEON¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ØPOP!¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£