Àï¸å¡¢¼ò²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¸µ¡Ö»çÅÅ²þ¡×Åë¾è°÷¤¬¡¢³¤Äì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î°¦µ¡¡×¤ò¸«¤ÆÎ®¤·¤¿ÎÞ¤Î¥ï¥±
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÏÀï¸å¡¢°¦É²¸©¤Î³¤¤ËÄÀ¤à»çÅÅ²þ¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿ÎòÀï¤ÎÀïÆ®µ¡¾è¤ê¡¦µÜºêÍ¦¡¦¸µ¾¯°Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¤Ï¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ó¤À¡×
Àï¸å33Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¾¼ÏÂ53¡Ê1978¡ËÇ¯11·î¡¢°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç¼òÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿µÜºêÍ¦¤Î¤â¤È¤Ø¡¢NHK¾¾»³ÊüÁ÷¶É¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÄÀË×¤·¤¿ÀïÆ®µ¡¤ò¡¢°¦É²¸©¾ëÊÕÄ®¤ÎÏÑ¤ÎÄì¡¢¿å¿¼40¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µÜºê¤Ï¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ç¤¢¤ë¡£ÀïÁèËö´ü¤Ë¤Ï¡¢¾¾»³´ðÃÏ¤ËËÜÂâ¤òÃÖ¤¡¢¶ÉÃÏÀïÆ®µ¡»çÅÅ²þ¤ò¼çÎÏÊ¼´ï¤È¤¹¤ëÂè»°»Í»°³¤·³¹Ò¶õÂâ¡Ê»°»Í»°¶õ¡Ë¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¸åÄ¹¤¤´Ö¡¢¿Í¤ËÀïÁèÂÎ¸³¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÀïÍ§²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NHK¤Ï¡¢Åö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢µÜºê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¤¸¤¯¸µ»°»Í»°¶õ¤ÎÅë¾è°÷¤Ç¾¾»³»Ôºß½»¤Î°ëºêÀéÍø¤È¤È¤â¤ËNHK¤Ë½Ð¸þ¤¯¤È¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯»çÅÅ²þ¤À¤Ã¤¿¡£µÜºê¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÂçÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢À¸»à¤ÎÊ¥¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Î¤Á°ëºê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µºß½»¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Î±þÂÐ¤ä°äÂ²¤Ê¤É¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
µ¡ÂÎ¤Ï¡¢Íâ¾¼ÏÂ54¡Ê1979¡ËÇ¯7·î14Æü¡¢Åë¾è°÷¤Î°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢ÂçÀª¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¡£
³¤ÌÌ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»çÅÅ²þ¤Ë¤Ï³¤ä³¤Áô¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÉÕÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÐ·î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤è¤Û¤É¾å¼ê¤ËÉÔ»þÃå¿å¤·¤¿¤é¤·¤¯¤Û¤Ü¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍã¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆü¤Î´Ý¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£Á¥¾å¤ËÊÂ¤ó¤À°äÂ²¤Î´Ö¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¤¹¤¹¤êµã¤¤ÎÀ¼¤¬¤â¤ì¤¿¡£µÜºê¤Ï¡¢°äÂ²¤ÈÆ±¤¸Á¥¤Î¾å¤Ç¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¤¬¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×
¤È¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ëÊü¤À¤¬¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç
µÜºê¤ÏÂçÀµ8¡Ê1919¡ËÇ¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹áÀî¸©¤Ç°é¤Á¡¢¸©Î©´ÝµµÃæ³Ø¹»¤òÃæÂà¸å¡¢¾¼ÏÂ11¡Ê1936¡ËÇ¯¡¢³¤·³¤ò»Ö´ê¡£¿åÊ¼¤È¤·¤Æº´À¤ÊÝ³¤Ê¼ÃÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¡£·³´ÏÈØ¼ê¾èÁÈ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë±óÍÎ¹Ò³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¾åµ¡Êì´ÏÀéºÐ¡¢½äÍÎ´ÏÄ¹ÎÉ¡¢Ë¤´ÏÇ®³¤¾èÁÈ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¼ÏÂ15¡Ê1940¡ËÇ¯11·î¡¢ÉôÆâÁªÈ´¤ÎÊº¼ïÍ½²ÊÎý¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯11·î¡¢ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤È¤·¤Æ²£¿Ü²ì³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ17¡Ê1942¡ËÇ¯11·î¡¢ÂèÆó¸ÞÆó³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥é¥Ð¥¦¥ë¤Ë¿Ê½Ð¡£°Ê¸å¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¢Î²²«Åç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î·ãÀïÃÏ¤òÅ¾Àï¡¢Âè»°»Í»°³¤·³¹Ò¶õÂâÀïÆ®Âè»°¡»°ìÈô¹ÔÂâ¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»ä¤¬µÜºê¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯½©¤Î¤³¤È¡£µÜºê¤Ï76ºÐ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾¾»³¤Î¼«Âð¤ò°ú¤Ê§¤¤¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ËºÊ¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤Î¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤È²ñ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢µÜºê¤Î±½¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ä¤ì¾â¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡¢ÃãÏÒ¼ò¤ò¤°¤¤¤°¤¤¤¢¤ª¤ë¡£¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¡¢µ´´¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤ÀèÇ¤Åë¾è°÷¤À¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤À¤¾¡¢¼ºÎé¤¬¤¢¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤À¤¾¡×
¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£µÜºê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÏÌÜ¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸á¸å1»þ¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢12»þ40Ê¬¤Ë¡¢ºåºæÅÅ¼Ö¤ÎºÇ´ó¤ê¤ÎÄäÎ±½ê¤ËÃå¤¯¤È¡¢³Á¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡¢70ºÐÂæ¤È¤ª¤Ü¤·¤ÂçÊÁ¤ÊÃËÀ¤¬»±¤òº¹¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¡¢ÅÙ¤Î¶¯¤¤Ê¬¸ü¤¤´ã¶À¡½¡½µÜºê¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¤¤Æ½éÂÐÌÌ¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë»ä¤Ë¡¢
¡Ö¥¦¥Á¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¹¤°¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤±¤ó¡×
¤È¡¢µÜºê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ä¤¤ÌÌÎ©¤Á¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢µÜºê¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÀ¼¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢¹ëÊü¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤Ç¿´¸¯¤¤¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹ºê¤Ç¤ÎÈïÇú¤È½ªÀï¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÀ¸´Ô
µÜºê¤Ï¡¢¾¼ÏÂ19Ç¯10·î25ÆüÌë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥ë¥½¥óÅç¤Î¥Þ¥Ð¥é¥«¥Ã¥È¤ÇÆÃ¹¶»Ö´ê¤¬Êç¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌëÃÙ¤¯¡¢¹â¾²¼°¤Î½É¼Ë¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¸ÞÆó¶õÈô¹ÔÄ¹¤Î¿·¶¿±Ñ¾ë¾¯º´¤¬»ä¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤¤ÀèÇ¤Åë¾è°÷¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òµ¯¤³¤»¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬¤·¤È¤·¤È¹ß¤ëÈÕ¤Ç¤·¤¿¤è¡£µÞ¤¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀ°Îó¤µ¤»¤ë¤È¡¢¿·¶¿¾¯º´¤Ï¡¢
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¡¢¤´¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¬³¤·³¤Î´ÏÁ¥¤ÇÌµ½ý¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ÇÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤ÀïÆ®µ¡¤ÇÅ¨´Ï¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µÞ¹ß²¼Çú·â¤À¡£¤½¤ì¤â¡¢Äã¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÇú·â¤¹¤ë¤Û¤ÉÌ¿ÃæÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¼¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÌ¿Ãæ¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤ËÂÎÅö¤ê¤À¡Ù¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø´õË¾¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï°ìÊâÁ°¤Ø½Ð¤í¡ª¡Ù¡½¡½¤³¤ì¤Ç¡¢Á°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤è¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡£²¶¤â¤Ä¤é¤¤¤¬»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£Ì¾Êí¤òÌÀÄ«¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÅë¾è°÷¤òÀ°Îó¤µ¤»¤Æ¡¢¿·¶¿¾¯º´¤¬¡ØËÜÆü¡¢Æó¸ÞÆó¶õ¤«¤éÆó¡»°ì¶õ¡ÊÆÃ¹¶ÉôÂâ¡Ë¤Ë5Ì¾¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ù¡£¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊË¹¿¶¤ì¤Ç¤½¤Î5¿Í¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡×
½ªÀï¤Ï¡¢»°»Í»°¶õ¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÂ¼´ðÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö8·î9Æü¡¢Ç³ÎÁÉÔÂ¤Ç¤½¤ÎÆü¤ÏÈô¹Ô»ß¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èô¹ÔÂâ¤´¤È¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÊ¬¾è¤·¤ÆÂçÂ¼¤ÈÄ¹ºê¤ÎÃæ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¾®¹â¤¤»³¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤é¤Ç¥á¥·¤Ç¤â¿©¤¦¤«¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢¾å¶õ¤òÊÆ·³¤ÎÂç·¿Çú·âµ¡¤¬2µ¡¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¸«¤Æ¤ë´Ö¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¸¶»ÒÇúÃÆ¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÙÍÜ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»³¤ò²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»Î´±½É¼Ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿·òÌ±Æ»¾ì¤È¤è¤Ð¤ì¤ë·úÊª¤Ë¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½÷³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î½÷³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¤¿¤¤¤·¤¿²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢2¡¢3Æü¤¹¤ë¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤ÐÊü¼ÍÇ½¤ÎÈïÇø¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤»×¤¤¤Ç°äÂÎ¤ò¼ýÍÆ¤·¤¿¤Î¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
8·î12Æü¡¢µÜºê¤ÏÎóµ¡3µ¡¤òÎ¨¤¤¡¢²°µ×Åç¾å¶õ¤Î¾¥²üÈô¹Ô¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬µ¢ÅÓ¡¢º´²ì¸©¤ÎÅâÄÅ¾å¶õ¤Ç¡¢Ì£ÊýÎ¦·³¤Î¹â¼ÍË¤¤ÎÌÔÎõ¤Ê¼Í·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯»çÅÅ²þ¤ò¥°¥é¥Þ¥óF6F¤È¸«´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Õ¤À¤óÅ¨µ¡¤Ë¤Ï¤Á¤Ã¤È¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤ÂÐ¶õË¤²Ð¤¬¸í¼Í¤Î¤È¤¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¤è¤¯Ì¿Ãæ¤·¡¢»°ÈÖµ¡¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ËÉÔ»þÃå¡¢»ÍÈÖµ¡¤Ï³¤¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢»ä¤Îµ¡¤â¡¢ÈïÃÆ¤Î¾×·â¤ÇÊÒÊý¤ÎµÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÊ¡²¬¸©¤Î´ç¥ÎÁãÈô¹Ô¾ì¤ËÊÒµÓ¤ÇÃåÎ¦¡¢Å¾Ê¤¤·¤Æ¤½¤Î¾×·â¤Çµ¤Àä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¦·³¤Î¾¯º´¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ê¿¼Õ¤ê¤Ë¼Õ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÍÈÖµ¡¤Î°ËÂô½¨ÍºÈôÄ¹¤Ï½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ÄÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤ÎºÇ¸å¤ÎÈô¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î3Æü¸å¤Ë½ªÀï¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶Ì²»ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ôÆü¸å¡Ê8·î19Æü¡Ë¡¢½Ú»Î´±°Ê¾å¤Ï¼«·è½àÈ÷¤ò¤·¤Æ·òÌ±Æ»¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ì¡¢¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÆÅÄÀµ»Ê¾¯°Ó¤È°ì½ï¤Ë·ý½Æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸»ÅÄ»ÊÎá¤Ï·³Åá¤ËÇò¤¤¤µ¤é¤·¤ò´¬¤¤¤¿¤Î¤ò¼ê¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÊÂÓ¼Ô¤äÄ¹ÃË¤Ïµ¢¤ì¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó²ò»¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÆÅÄ¤È¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¡Øµ¢¤ì¤È¸À¤¦¤ó¤Ê¤éµ¢¤í¤¦¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹áÀî¸©¤Øµ¢¤ëµÜºê¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¤Øµ¢¤ëÅçÀîÀµÌÀÈôÁâÄ¹¤È2¿Í¡¢ÂçÂ¼¤«¤éµ¥¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Åç¤Ë½Ð¤¿¡£³¹¤Ï¸¶Çú¤Ç¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çñ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÌë¤Ï¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ÎÁ°¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¿²¤¿¡£
¡ÖÍâÆü¡¢³¤·³Ê¼³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò±¿¤Öµ¥¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÈøÆ»¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÈøÆ»¤ËÃå¤¤¤¿¤é»Í¹ñ¤Øµ¢¤ë¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á¥¤¬¤¤¤Ä½Ð¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÅçÀî¤È°ì½ï¤ËÁ¥¤òÃµ¤·¤¿¤é¡¢½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢10¿Í¤°¤é¤¤¾è¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ë¤¤¤¿Åë¾è°÷Ï¢Ãæ¤ò½¸¤á¤Æ¾è¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ë½Ð¹Á¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·î¤Î¤¤ì¤¤¤ÊÈÕ¤Ç¤Í¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¤¸¤á¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤È¤¦¤È¤¦À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤Æ¤Í¡×
»×¤¤½Ð¤Î¾¾»³¤ËÌá¤ê¼ò²°¤ò·Ñ¤°
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Çµ¢¶¿¤·¤¿ÍâÆü¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢»°»Í»°¶õ¤ÎÅë¾è°÷¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¸¶Ââ¤ËÉüµ¢¤»¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷¤òÄ°¤¯¡£µÜºê¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÂçÂ¼¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶å½£¤ËÆþ¤Ã¤Æº´²ì¸©¤ÎÄ»À´¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢Ââ¤ÎÏ¢Ãæ¤¬ÂçÀª¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¡¢²¶¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤È¤ì¡¢¤È¸À¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂçÂ¼´ðÃÏ¤Ë¤ÏÈô¹ÔÄ¹¤Î»Ö²ì½ÊÍº¾¯º´¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¹ÔÄ¹¤Ï¡¢¤ª¤ª¡¢¥ß¥ä¡¢Ã¯¤âÍè¤ó¤Î¤Ç¤Ê¡¢¤È¸À¤¦¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡¢»ä¤¬»ß¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ç¡¢ÀïÆ®»°¡»°ì¤ÎÀïÆ®¾ÜÊó¡¢¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬Àï»à¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ñÎà¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡£Í½²ÊÎýÀ¸¤ò°ì¿Í½õ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ï¤«¤ëÈÏ°Ï¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¤Ç½ñ¤¾å¤²¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡¢¼ç·×²Ê¤ÇÂà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼ç·×²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾»³½Ð¿È¤Î¼ç·×²Ê¤Î¿Í¤¬¡¢Ã¯¤â¤³¤Ê¤¤¤±¤ó¤è¤¦¤±¤ä¤ë¤ï¡¢¤È¡¢µ¬Äê¤ÎÌó10ÇÜ¡¢2Ëü7Àé±ß¤â¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤«¤éÄ»À´¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿Ï¢Ãæ¤Ë¡¢Âà¿¦¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¾¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¸¤ã¤¢¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¡£¤Ç¤â¤¢¤È¤Ç¼ç·×²Ê¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂ³¡¹¤ÈÍè¤ë¤«¤é¡¢¸½¶â¤¬Â¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¹áÀî¸©¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿µÜºê¤Ï¡¢»°»Í»°¶õ¤Î¸¶Ââ¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾¾»³¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤Á¤¬¤¿¤¯¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¾¾»³¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£Âà¿¦¶â¤Ç²È¤ò·ú¤Æ¡¢¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¤È¤Ã¤ÆÍ¹ÊØ¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¿Í¤Î¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼²ñ¼Ò¤Î¸Û¤ï¤ì¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤Î²È¶È¤Ç¤¢¤ë¼òÅ¹¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
µÜºê¤Î¼ò²°¤Ï¡¢µÒ¤Ë¥³¥Ã¥×¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤ë°ìÇÕ°û¤ß²°¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¶Ð¤áµ¢¤ê¤ÎµÒ¤¬Î©¤Á´ó¤ê¡¢À¤´ÖÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÁèÃæ¤ÎÏÃ¤â¡¢¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Î¥Û¥éÏÃ¤äÈýÂÃÊª¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤Ê¤É¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤âµÜºê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¹¤Ìò¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸åÊÔµ»ö¤òÆÉ¤à¡ã³¤Äì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¡Ö»çÅÅ²þ¡×¤ÎÁà½ÄÀÊ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¤³¤Î»çÅÅ²þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¸µÅë¾è°÷¤¬¡ÖÆÃÄê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ï¥±¡ä
