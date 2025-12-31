Áí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖDEEP¡×ÁÏÀß¼Ô¡¦º´ÇìÈË¤¬·ãÇò¡Ä¡Ö¥Ñ¥Á¥×¥í¤À¤Ã¤¿²¶¤¬ÃÄÂÎ¤òºî¤Ã¤¿¥ï¥±¡×
ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃË¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º´ÇìÈË»á¡Ê55ºÐ¡Ë¤À¡£2001Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖDEEP¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Ì¾Êª¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤ÇÁÏÀß25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç³¢Æü¤ËÂç¡¹Åª¤Ê¶½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖRIZIN¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÀï¤¦¤Î¤ÏDEEP¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡£DEEP¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ìÃÄÂÎ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¬Î¿¤®¤òºï¤ë¡Ö²á¹ó¤ÊÀï¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼DEEP¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢º´Çì»á¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï²¿¤«¡£¤È¤³¤È¤óÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¥Ñ¥Á¥×¥í¤À¤Ã¤¿
2000Ç¯1·î30Æü¡¢Ìó5Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¡£ÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢Á´9»î¹ç¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRIDE GRANDPRIX³«ËëÀï¡×¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê»î¹ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î½À½Ñ²È°ìÂ²¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¡¼°ìÂ²¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¶¯¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿¥Û¥¤¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦ºÇ¶¯¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹âÅÄ±äÉ§¤È¤Î°ìÀï¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¶½¶È¤ÇPRIDE¤ÏºÇÂçÆ°°÷¿ôÌó10Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êü±Ç¤·¤¿ÆÃÈÖ¤Ç¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨20¡óÄ¶¤¨¡Ê'04Ç¯¡Ë¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
Æ±»þ´ü¤Î'01Ç¯¡¢¤½¤ó¤ÊPRIDE¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î±¢¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆó¤Î´Ý¤Ë¤¢¤ëºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ô7000¿Í¤Û¤É¤Î°¦ÃÎ¸©ÂÎ°é´Û¤Ç¡¢¤È¤¢¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤Î´úÍÈ¤²¶½¹Ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÃÄÂÎ¤³¤½¡¢º´Çì»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖDEEP¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¼ã´³30ºÐ¤Ê¤¬¤é¼«¸Ê»ñ¶â¤ÇDEEP¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
DEEP¤ÏÆ°°÷¿ô¤³¤½PRIDE¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¥ë¥Á¥ã¥É¡¼¥ë¤ò»²Àï¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤ÇÉ¾È½¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ö³ÊÆ®µ»¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Â¿¤¯¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤²¤«¤é¤¬»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ïº´Çì»á¤ÎÈ¾À¸¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
º´Çì»á¤Ï'69Ç¯¤ËÉÙ»³¤ÇÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éã¤ÏÇÛ´É¹©¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Çì»á¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉã¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¿ÆÉã¤Î¼Ú¶â¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¶¥ÎØ¤Ç¶â¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÆÉã¤¬°¦ÃÎ¤Ç¸Û¤ï¤ì¤ÎÇÛ´É¹©¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é°ì½ï¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Çì»á¡§°Ê²¼¡Ö¡×²Õ½ê¤Ïº´Çì»á¤ÎÈ¯¸À¡Ë
°ìÅÙ¤Ï¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤·¤¿¤¬¡¢º´Çì»á¤ÎÉã¤ÎÏÓ¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÆ¤ÓÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢º´ÇìÀßÈ÷¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£º´Çì»á¼«¿È¤â¡¢Í§¿Í2¿Í¤È¶¦¤Ëº´ÇìÀßÈ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº´Çì»á¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Ë¡ÖËÜ¶È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤À¤Ã¤¿·»µ®¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì»þ´ü¡¢·»µ®¤¬ÏÓ¤ò²ø²æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ãþÂÎ¤Ë¥³¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó²¶¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¡¢Í§Ã£¤È2¿Í¤Ç¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥Á¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆÃÄê¤Î¥¹¥í¥Ã¥ÈãþÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜ²¡¤·¤ò¤·¤¿¤ê¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï·î¤Ë100Ëü±ß¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ«´ï¤ò½Ð¤·¤¿¤êÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä
¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ï¤½¤¦Ä¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ãþÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ñ¥Á¥×¥í¤Ç¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º´Çì»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¿¦¤òÃµ¤¹¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿µá¿Í¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥«¥á¥é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ñÎà¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
À¯¼£¤ËË½¹Ô¤ä»¦¿Í¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¶¦¤Ë¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ãë¤âÌë¤â¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ñ¥Á¥×¥í»þÂå¤È¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Äã¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎµëÎÁ¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃÎ¿Í¤ÎÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±©¿¶¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤¹¤°¤Ëdoda¤Çµá¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¾ÈÌÀ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤Ï²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº´Çì»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Õ¾¢¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂÎ¤Çµ»½Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æº´Çì»á¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸¶°ø¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢´ôÉì¤äÀ¥¸Í¡¢¾ï³ê¤È¤¤¤Ã¤¿Æ«´ï¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éÆ«´ï¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤¬ËèÆü¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á¡¢¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á¡¢Æ«´ï¤Ð¤Ã¤«¤ê²¿É´Ëç¤â»£¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤ò»£¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÆ´¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢²¶¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ«´ï¤ò½Ð¤·¤¿¤êÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤«¤é¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î»Å»ö¤ò¼ç¤Ë°·¤¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£º´Çì»á¤Ï¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î»£±Æ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê»£±Æ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ª¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾ö¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤ÏÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
°ÂÉáÀÁ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±µï¿Í¤¬¤¤¤¿¡£Ãî¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¥«¥Í¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥Ë¤ä¤é¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ä¤éÆîµþÃî¤ËÂÎ¤ò³ú¤Þ¤ì¡¢ÉÂµ¤¤È¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°û¿©Å¹¤ä¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¸«¤«¤Í¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»Õ¾¢¤Î¥«¥á¥Þ¥é¥ó¤¬¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÆÈÎ©¤·¤Á¤ã¤¨¤è¡×
Åö»þ¡¢22ºÐ¤Îº´Çì»á¤Ï¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤«¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¤Î°¦¹¥²È¸þ¤±¤Î»¨»ï¤äÃÏ¸µ¤Î¾ðÊó»ï¤Ê¤É¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Íê¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤â¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ç»öÌ³½ê¤ò¼Ú¤ê°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼¹É®¡¦»£±Æ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÊÔ½¸¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ë¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì¤Ç»Å»ö¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø»¨»ï¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤«¤é¡Ù¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿º´Çì»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿§¤ó¤Ê»¨»ï¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸¤ËÀ©ºî¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö¶È¤Îµ¬ÌÏ¤â¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î¾¯¤·¸å¤ËÂçºå»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯¤Û¤É¤Çµ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊ¡²¬¡¢·§ËÜ¡¢»¥ËÚ¤Ê¤É¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¨»ï°Ê³°¤Ë¤â°û¿©¤ä¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤â100¿Í°Ê¾å¤Ï¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÃ¤Ï¾¯¤·°ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Êº´Çì»á¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÅÙ¡¹¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶½¹Ô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¿¤È¤¤¤¦º´Çì»á¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º´Çì»á¤Ï»ö¶È¤ÇÆÀ¤¿½áÂô¤Ê»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´éÌò¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÈÓ¤ò¿©¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Çñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤äÃÄÂÎ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÄÂÎ¤òÌä¤ï¤º¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º´Çì»á¤â¤Þ¤¿¶½¹Ô¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¼¡¼¡£
