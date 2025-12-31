¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÐÀ±¶¨²ñ²ñÄ¹¤¬Àâ¤¯¡Ö²ÐÀ±¤ÇÅÔ»Ô¤òÃÛ¤¯¾ò·ï¡×--¥«¥®¤Ï½ÐÀ¸Î¨
¡Ö²ÐÀ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë½ñÀÒ¤Î¶â»úÅã¡×¡½¡½¥ß¥Á¥ª¡¦¥«¥¯Àä»¿¡ª
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿²ÐÀ±°Ü½»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡£²ÐÀ±°Ü½»¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä¡×¤ÎÌäÂê¤À¡£±§Ãè³«È¯¤Ë³Æ¹ñ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÃæ¡¢ÏÇÀ±´ÖÎ¹¹Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¯¸½¼Â¤È¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NASA¤ä±§Ãèµ¯¶È²È¤¿¤Á¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë±§Ãè¹©³Ø¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÐÀ±¶¨²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦¥º¥Ö¥ê¥óÇî»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ø²Ê³ØÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¿ò¹â¤«¤Ä¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡Ù¤è¤ê¡¢È´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Êª»ñ¤È¿©ÎÁ
¿Í´Ö¤¬Æü¡¹ÂçÎÌ¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊª¼Á¤Ï¡¢Â¿¤¤½ç¤Ë¿å¡¢¿©ÎÁ¡¢»ÀÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¿å¤È»ÀÁÇ¤ÏºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿å¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê1Æü10¥¥í¥°¥é¥à¤Î¿å¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËèÆü500¥È¥ó¤Î¿å¤ò¿·¤¿¤ËºÎ·¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾®·¿¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏºÇÂç¤Ç3000¥¬¥í¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÌó11¥È¥ó¤Î¿å¤òÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ð¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¶¡µë¤Ç¤¤ëÎÌ¤À¤¬¡¢Ä®¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙÎ¥¤ì¤¿É¹ºÎ·¡¾ì¤«¤é±¿¤Ö¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢1ÆüÌó45ÂæÊ¬¤Î¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÀÑºÜÎÌ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¸ý5Ëü¿Í¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ÎÎÌ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¿©ÎÁ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÌñ²ð¤ÊÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿©ÎÁ¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ï¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏµå¤ÎÇÀÃÏ¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Ï16²¯¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤À¡£À¤³¦¿Í¸ý¤¬80²¯¿Í¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤ÎÇÀ¶È¤Ï¸½ºß¡¢1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç5¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤ÎÇÀ¶È¤ÏÈó¸úÎ¨¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÞõÞô¤äÈîÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊüËÒÃÏ¤äËÒÁðÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÊ¤ä¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ê¤É¤Î¿©ÍÑ°Ê³°¤ÎºîÊª¤äÇ³ÎÁºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ç³ÎÁºîÊª¤Ï²½³Ø¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Èæ³Ó¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ³Ê¹¥¤ÎÎã¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»º¹â¤¬1¥¨¡¼¥«¡¼Åö¤¿¤êÌó200¥Ö¥Ã¥·¥§¥ë¡Ì¹òÊªÅù¤ÎÂÎÀÑ¤ÎÃ±°Ì¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ì¹ç¡¢1¥Ö¥Ã¥·¥§¥ë¤ÏÌó35¥ê¥Ã¥È¥ë¡Í¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÅö¤¿¤ê12¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ª¥ï½£¤Î¥È¥¦¥â¥í¥³¥·ÇÀ¾ì¤À¤í¤¦¡£1¥¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¡¼¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢Ìó3500¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤À¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿Í¡ÊÃËÀ2500¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡¢½÷À2000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡Ë¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤ë1Æü¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌó1.5ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÑ´þ¤ä²ÈÃÜ»ôÎÁ¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥ª¥ï¤ÎÇÀÃÏ1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÉ¬Í×ÎÌ¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢50¿Í¤Î1Ç¯Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½½ÆóÊ¬¤ËËþ¤¿¤¹¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤é1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÅö¤¿¤êÇ¯´Ö45¥È¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¤Û¤Ü4ÇÜ¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï1¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê930¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÅö¤¿¤ê¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ë¥«¥í¥ê¡¼ÎÌ¤ÏÂçÂÎÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¾®Çþ¡¢¥â¥í¥³¥·¡¢ÊÆ¡¢¥¤¥ó¥²¥óÆ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤â¿©À¸³è¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËºÏÇÝ¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÅÚÃÏÌÌÀÑ¤ò·èÄê¤¹¤ë·×»»¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¿©ÉÊÀ¸»ºÊª¤Î°ìÉô¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Ãº¿å²½Êª¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÇºÇ¤âÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤À¤±¤À¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï²ÌÊª¤äÌîºÚ¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤Ðµû¤äÆù¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¡£¿©ÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¿©À¸³è¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë²ÐÀ±¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·è°Õ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤¬ÈË±É¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÌîºÚ¤òÀ¸»º¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Ï¾®Çþ¤äÆýÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤¦¤ò¹¥¤à¡£Î¾¼Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¡¢Î¾Êý¤òÀ¸»º¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥é¥¤¥à¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð²õ·ìÉÂ¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥à¤·¤«²ÌÊª¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¤¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
½¾Íè¤ÎÇÀ¶È¤ÏÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÚ¾í¤â½ÅÍ×¤À¡£ÅÚ¾í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÐÀ±¤Î¥ì¥´¥ê¥¹¤«¤é²á±öÁÇ»À±öÎà¤ä¤½¤ÎÂ¾ÉÔÍ×À®Ê¬¤òÎ®¤·µî¤ê¡¢°ìÏ¢¤ÎÃÊ³¬¤òÄÌ¤·¤ÆÍµ¡Êª¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Ï¡¢¶õÃæºÏÇÝ¤ä¿å¹ÌË¡¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÅÚ¾í¤Ê¤·¤ÇºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÏÇÝË¡¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇÀ¶È¤è¤ê¤â1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÅö¤¿¤ê¤Î¼ý³Ï¹â¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ï«Æ¯¡¦µ»½Ñ½¸Ìó·¿¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏµå¤Ç¤ÏÅÁÅýÅª¤ÊÇÀ¶È¤è¤ê¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢²ÐÀ±¤Ç¤â¤ä¤Ï¤êÁêÅö¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¶õ´Ö¸úÎ¨À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼êË¡¤Ï²°Æâ¿âÄ¾·¿ÇÀ¾ì¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÀ¾ì¤Ë¤Ï¿Í¹©¾ÈÌÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î°ìÈÌÅª¿©À¸³è¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤Æù¡¦µû¡¦Íñ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¿©À¸³è¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ìµû¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£¤ÈÌîºÚ¤Î¿å¹ÌºÏÇÝ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¡Í¤äÇÀºîÊª¤Î»ÄÎ±Êª¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Ã¸¿åµû¤Î¥Æ¥£¥é¥Ô¥¢¤ä¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¼ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿©ÊªÏ¢º¿¤Î¸úÎ¨À¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£
¿Í¡¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿©Êª¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¤ä¹á¿ÉÎÁ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤ÈÀÚË¾¤¹¤ë¡½¡½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿Í¡¹¤ÏÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤È¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤òÈ¾¼þ¤·¤¿¤Î¤À¡£Ã±¤ËÀ¸Â¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ê¤é¡¢²ÐÀ±¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÎÁÍý¤ÎÍßµá¤Ë±þ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍßµá¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÔ»Ô¤ÏÂ¾ÅÔ»Ô¤è¤ê¤âµÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³ÁªÂò¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢ºÇÂç¸úÎ¨¤ËËþ¤¿¤Ê¤¯¤È¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÇÀ¶ÈÉôÌç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÇÀ¶È¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤È¤â¸À¤¨¤ëÊªÍý²½³ØÅª¼êÃÊ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ë¿©ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£º½Åü¤ä¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±½ã¤Ê²½³ØÊª¼Á¤âÀ¸»º¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥ó¥×¥ó¤äÇÝÍÜÆù¤ÎÀ¸»º¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¹©¶Èµ¬ÌÏ¤Ç¢ôêÀÃî¡Ð¤¼¤ó¡¦¤Á¤å¤¦¡Ñ¤äº«Ãî¤ò»ô°é¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀ¸»º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ó¥¯Æâ¤ÇÍõÁô¡Ê¤é¤ó¤½¤¦¡ËÎà¤Î¥¹¥Ô¥ë¥ê¥Ê¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Ô¥ë¥ê¥Ê¤Ï¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÂçÎÌÀ¸»º¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¿Í¤Ï¿©¤Ù¤ëÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¿©Êª¤Î±ÉÍÜ²Á¤À¤±¤òÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÌ£¤ä¿©´¶¤â½Å»ë¤¹¤ë¡½¡½¥ï¥¤¥ó¤ËÂç¤¤Ê²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ü¥í¥Ë¥¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é´ü¤Î³«Âó¼Ô¤¿¤Á¤ÏÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤Ç²æËý¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹©¶Èµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿¢Êª¤äÆ°Êª¤òÍÑ¤¤¤¿½¾Íè¤Î¿©ÉÊ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈË±É¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿©ÎÁ¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÅÁÅýÅªÊýË¡¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃÏµå¤Ç¤ÏºîÊª¤Î¼ý³Ï¤Ïµ¨Àá¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥ª¥ï½£¤Ç¤ÏÅß¾ì¤Ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤òºÏÇÝ¤·¤Ê¤¤¡£²ÐÀ±¤ÎºîÊª¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤²¹¼¼¤ä²°Æâ»ÜÀß¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÃÏµå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÅö¤¿¤ê¤Î¼ý³Ï¹â¤¬¤Û¤Ü2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
100Ëü¿ÍÅÔ»Ô¤Î³«È¯
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¿Í¸ý100Ëü¿Í¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Î·úÀß¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö1000µ¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤ò²ÐÀ±¤ËÁ÷¤ê¡¢³Æµ¡¤Ç100¿Í¤ÎÆþ¿¢¼Ô¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ100Ëü¿ÍÅÔ»Ô¤ò´°À®¤µ¤»¤ë·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º²¿¤è¤ê¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë5Ëü¿ÍÅÔ»Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÊªÎ®Í×·ï¤ÏËÄÂç¤Ë¤Ê¤ë¡£100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ê¤é¤Ð¡¢¹ÈÏ¤ÊÃÏ°è¤ËÅÀºß¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î»ÜÀß¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÊª»ñ¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ÐÀ±¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ´¹Ý»º¶È¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢Å´Æ»¤¬ÉßÀß¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ë100Ëü¿ÍÅÔ»Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆþ¿¢¼Ô¤¬¥¸¥§¡¼¥à¥º¥¿¥¦¥ó¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é250Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÔ»Ô¤È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤À¡£Æ»Ï©¡¢Àî¡¢±¿²Ï¡¢Å´Æ»¤«¤é¤Ê¤ë¹ÈÏ¤ÊÆâÎ¦¤Î¸òÄÌÌÖ¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï1860Ç¯¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¿Í¸ý100Ëü¿Í¤Î²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¿Í¸ý5Ëü¿Í¤Î²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¾åÎ¦ºîÀï¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÃÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏµå¤«¤é²ÐÀ±¤Ë5Ëü¿ÍÊ¬¤ÎÊª»ñ¤ò¶¡µë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ñ¹ñËÜÅÚ¤Î´ðÃÏ¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë13Ëü3000¿Í¤ÎÊ¼»Î¤ÎÊª»ñ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÊªÎ®¾å¤Îº¤Æñ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤«¤é¤À¡£5Ëü¿Í¤Î1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¿©ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤Ï100¥È¥ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®·¿¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£Á¥¤Ç¤â¡¢1Ëü¥È¥ó¤Î²ßÊª¤òÀÑºÜ¤·¤Æ±ÑÊ©³¤¶®¤ò¿ô»þ´Ö¤ÇÅÏ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï1µ¡¤Ç100¥È¥ó¤·¤«±¿¤Ù¤º¡¢ÏÇÀ±´Ö¶õ´Ö¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç2Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡£ÃÏµå¤«¤é²ÐÀ±¤Ë1ÆüÊ¬¤Î¿©ÎÁ100¥È¥ó¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²ÐÀ±¤Ç5Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤òÍÜ¤¦Í£°ì¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢²ÐÀ±¤Ç¿©ÎÁºîÊª¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ²¹¼¼¤ò·úÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
²ÐÀ±¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¾åÎ¦ºîÀï·¿¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿Ê¤áÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ®¤«¤é¤ä¤¬¤ÆÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿·Ð°Þ¤È»÷¤¿¿Ê¤áÊý¤ÇÃÛ¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃµººÂâ¤¬¤Þ¤ºÅÚÃÏ¤òÃµ¤·¡¢ÅÔ»Ô·úÀß¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢50¡Á100¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ÐÀ±´ðÃÏ¤òÀß±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1¡¢2ÀÉ¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤½¤³¤ØÃåÎ¦¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎºÇ½é¤Î³«Âó¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢²¹¼¼¤ä¤½¤ÎÂ¾À¸»º»ÜÀß¡¢µï½»¥É¡¼¥à¤ò·úÀß¤·¡¢ÃÏ²¼¤ËÂçÀª¤¬µï½»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤ë¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤¬±¿±Ä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë100¿Í¤ÎÆþ¿¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¶¦Í¥¹¥¥ë¤ÈÏ«Æ¯ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢µï½»»ÜÀß¤ä»ñ¸»À¸»º»ÜÀß¤Î·úÀß¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Æþ¿¢¼Ô¤¬2Ç¯¤´¤È¡ÊÃÏµå¤«¤é²ÐÀ±¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡Ì¥í¥±¥Ã¥È¤¬ÌÜÉ¸µ°Æ»¤äÅ·ÂÎ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Þ¤¿¤ÏºÇÅ¬¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ä´ü´Ö¡Í¤Ï26¥õ·î¤´¤È¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ë¤ËÇÜÁý¤¹¤ì¤Ð¡¢´ðÃÏÀß±Ä¤«¤éÌó10Ç¯¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯´Ö1000¿Í¤ò°Ü½»¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤´¤È¤Ë20µ¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤¬²ÐÀ±¤ËÅþÃå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Êäµë¥¿¥ó¥«¡¼¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃÏµå¤«¤éÇ¯´Ö100µ¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×·¿¥Ó¡¼¥¯¥ë¤ÎÁí¹çÂÇ¤Á¾å¤²Î¨¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²ÐÀ±¤Î¤É¤ÎÅÔ»Ô¤â¤½¤ì¤Û¤É¹âÅÙ¤ÊÊªÎ®»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÐÀ±°Ü½»Î¨¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢ÅÔ»Ô¤ÏÈ¾À¤µª¤Ç¿Í¸ý5Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£½ÐÀ¸Î¨¤¬¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Ï¤µ¤é¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÔ»Ô¿Í¸ý¤ÎÃË½÷ÈæÎ¨¤¬¶ÑÅù¤Ç¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿½÷À¤¬²ÐÀ±ÅþÃå¸å¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê°Ü½»Î¨¤Ï2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢²ÐÀ±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢°Ü½»¼Ô¤è¤ê¤â¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÐÀ±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ê¿¶ÑÅª½÷»Ò¤¬À¸³¶¤Ë4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÅÔ»Ô¤Î½ÐÀ¸Î¨¤ÏÇ¯´Ö¤Ç1000¿ÍÅö¤¿¤êÌó25¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÔ»Ô¿Í¸ý¤¬4Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç°Ü½»¼Ô¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ª¤è¤½30Ç¯¤´¤È¤Ë¿Í¸ý¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
°Ê¾å¤ÎÅÀ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢°Ü½»³«»Ï¤«¤é¤ª¤è¤½30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¿Í¸ý5Ëü¿Í¤Î²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤¬Ê£¿ôÃÂÀ¸¤·¡¢60Ç¯¤Ç10Ëü¿ÍÅÔ»Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é1À¤µª¤Û¤É¤¿¤Ä¤È100Ëü¿Í¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï·è¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê²ÐÀ±ÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª½÷À¤¬4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¼ç¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ìÉô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÂç²ÈÂ²¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Ê¸²½¤¬È¯Å¸¤»¤º¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Þ¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Âç²ÈÂ²¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤¬È¯Å¸¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¿Í¸ý5Ëü¿Í¤Î²ÐÀ±ÅÔ»Ô¹ñ²È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î²ÐÀ±ÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Î1ÃÊ³¬¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢º£¸å¿ôÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¿ô¤Î¾®µ¬ÌÏÅÔ»Ô¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤ëÀ¸³èÍÍ¼°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ãËÝÌõ¡¡ÄíÅÄ¤è¤¦»Ò¡ä
