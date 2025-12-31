Àî¸ý°ª¡Ö¤¸¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¸å£´Æü¡×ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¡×
¡¡¸µ£Ë¡½£±²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¤È·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸ý¤Ï£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¸¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¸å£´Æü¡×¤Èµ¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÀî¸ý¤òÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ëÁÄÉã¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÄÉã¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£