¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é£µÇ¯Í¾¤ê¸å¡¢É¿ÊÑ¤·¤¿¡Ö¹ÄÄë¡×¥×¡¼¥Á¥ó¡Ä°ìÂÎÈà¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¶¯Îõ¤ÊÉÔ¿®´¶¡×¡Ä2007Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ö·ãÅÜ¡×¤·¡¢À¤³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¾Â¦¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¤Ê¤¼¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¹ÄÄë¡×¤ÎÊÑ¿´
¥É¥¤¥Ä¤Î³°¸ò²È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Û¥¤¥¹¥²¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥×¡¼¥Á¥ó±éÀâ¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®¼óÁêÉÜ¤Î³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¼óÀÊÊäº´´±¡£¡Ö¥á¥ë¥±¥ë¤Î±¦ÏÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀÚ¤ì¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎäÀï´ü¤Î1980Ç¯¤ËÀ¾¥É¥¤¥Ä³°Ì³¾ÊÆþ¤ê¡£2005¡Á17Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥á¥ë¥±¥ë¤Ë»Å¤¨¡¢¹ñÏ¢Âç»È¤ò·Ð¤ÆÂàÇ¤¤·¤¿¡£23Ç¯5·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÊÝ²ñµÄ¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÊÝ²ñµÄ¤Ï¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤â»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤Î¥¦¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ç¥ó¡¦¥ê¥ó¥Ç¥ó¤ò¾¯¤·Æþ¤Ã¤¿½ê¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¥Û¥¤¥¹¥²¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ¹Ç¯¡¢³°¸ò¸½¾ì¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£9¡¦11Ä¾¸å¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥Ö¥Ã¥·¥å¤ËÅÁ¤¨¤¿Èà¤¬¡¢5Ç¯È¾¤Û¤É¸å¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¤ò¤É¤¦¸«¤ë¡©
¡Ö¥á¥ë¥±¥ë¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¤¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÂ¿¤¯¤Î½ñÎà¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤é¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤äÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤ò¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½Ï¢Êø²õ¤«¤é9Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤À¡£ÁÄ¹ñ¤òºÆ¤Ó¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿Å·Á³»ñ¸»¤ò»È¤Ã¤Æ·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¤À¤«¤é¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÀ¾Â¦¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥¤¥¹¥²¥ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¡Ø¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÀÎ¤«¤é¹¶·âÅª¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½¢Ç¤Åö½é¤Ï·ÐºÑ¤òÄÌ¤¸¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤ÎÎã¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥¤¥¹¥²¥ó¤Ï01Ç¯9·î¤Î¥É¥¤¥ÄË¬Ìä¤òµó¤²¤¿¡£¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÍ§¹¥Åª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¸ÅÁã¤Î¥É¥ì¥¹¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¿´¤Ï¿¿¤Î¶¨ÎÏ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ø³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤ë¡£²¹¤«¤¯¡¢Á±°Õ¤ËËþ¤Á¤¿±éÀâ¤À¤Ã¤¿¡£
µì¥½Ï¢¤ËÂ°¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥È3¹ñ¡Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡Ë¤¬04Ç¯¤ËNATOÆþ¤ê¤·¤¿»þ¤â¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£À¾Â¦¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬É½¤ì»Ï¤á¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Â¦¤Î¹ñ¡¹¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅö½é¤Î¶¨ÎÏ»ÑÀª¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢½ù¡¹¤ËÂÐÎ©Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
07Ç¯¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÊÝ²ñµÄ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢·àÅª¤Ê·Á¤Ç¡Ö¡Ø¹ÄÄë¡Ù¤ÎÊÑ¿´¡×¤ò¹ð¤²¤¿¡£ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÂÐÊÆÈãÈ½¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Û¥¤¥¹¥²¥ó¤â¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¹¶·âÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¥Û¥¤¥¹¥²¥ó¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¤³¤Îº¢¡¢½¾Íè¤ÎÏ©Àþ¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤¯¤éÅ·Á³»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²¤ÊÆÀè¿Ê¹ñ¤È·ÐºÑÌÌ¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ø·ÐºÑ¤Ç¤ÏÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤äÆÃ¸¢¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¡£¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ç¤ê¡¢ÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼ºÃÏ²óÉü¤ò¿Þ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¥í¥·¥¢¤ò·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¡Ö½ÅÌò²ñ¡×Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌµÅ¨¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎÏ¤ËÇ¤¤»¡¢°ìÊýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö·ÐºÑ¤Ç¤Ï¼ºÃÏ²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ABMÀ©¸Â¾òÌó¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¡Ê02Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¡Ê03Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æµì¥½Ï¢½ô¹ñ¤Ø¤Î¡Ö¼«Í³¤Î³ÈÂç¡×¨¡¨¡¡£Áê¼¡¤°¹¶Àª¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¿¤â¤È¤òÊ¬¤«¤Ä¡ÖºÇ¸å¤Î¤ï¤é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥°¥ë¥¸¥¢¡Ê¸½¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤ÎNATO²ÃÌÁ¤Ë¸þ¤±¤¿·èÄê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤Î²á¤Á
Åì²¤¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯·úÊª¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢µÄ²ñµÄ»öÆ²¤À¡£Éô²°¿ô¤Ï3000¤òÄ¶¤·¡¢À¯ÉÜÄ£¼Ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
1989Ç¯Ëö¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢³×Ì¿¤Ç½è·º¤µ¤ì¤¿¸µ¶¦»ºÅÞ½ñµÄ¹¥Ë¥³¥é¥¨¡¦¥Á¥ã¥¦¥·¥§¥¹¥¯¤¬¡ÖµÜÅÂ¡×¤È¤·¤Æ·úÂ¤¤·¤¿¡£ìÔ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿°¼à¥¹ë²Ú¤ÊÂçµÜÅÂ¤Ï¡¢²æÍß¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤¿ÆÈºÛ¼Ô¤ÎÌ¾»Ä¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç·ãÎõ¤ÊÂÐÊÆÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤«¤é1Ç¯Í¾¤ê¡£2008Ç¯4·î2¡Á4Æü¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤¬¤³¤Î·úÊª¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤¬NATOÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥ë¥È3¹ñ¤ÈÆ±¤¸04Ç¯¤À¡£ÎäÀï´ü¡¢¼«Í³¿Ø±Ä¤ò¼é¸î¤¹¤ë·³»öµ¡¹½¤À¤Ã¤¿NATO¤Î¼óÇ¾¤¬¡¢¶¦»ºÂÎÀ©¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤ÎµÜÅÂ¤Ë°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åì²¤¤Ø¤Î¡Ö¼«Í³¤Î³ÈÂç¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ö¥«¥ì¥¹¥È¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¹ç°Õ¤â¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£²ÃÌÁ»þ´ü¤³¤½¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¥¸¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾Íè¤ÎNATOÆþ¤ê¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡£03Ç¯¤Î¥¤¥é¥¯¿¯¹¶¤Ç¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¤ÎÆÈºÛÂÎÀ©¤òÂÇÅÝ¤·¡¢µì¥½Ï¢·÷¤Ë¤âÌ±¼ç¼çµÁ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¤ÎÄó°Æ¤ÏÆÈÊ©Î¾¹ñ¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¡£µì¥½Ï¢·÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤È¤ê¤ï¤±¿¼¤¤¥°¥ë¥¸¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î²ÃÌÁ¤òÇ§¤á¤ì¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
