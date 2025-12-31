Ê¿Ìîè½¶ê¡¡¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¿¶¤êÉý¤¬À¨¤¹¤®¡×¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¡×¡Ä·»¤ÏÄ¶¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ
¡¡¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡½£é¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÄï¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÊ¿Ìîè½¶ê¡Ê£Ò£É£Ë£Õ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ø£Ã£ï£ì£ï£ò¡¡£Ï£æ¡¡£Ì£ï£ö£å¡Ù£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡¡£é£î¡¡£Á£É£Ã£È£É¡¡£±£²¡¥£²£¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±±©ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÇ®¾§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£Î£Å£Ø£Ô¡¥£²£°£²£¶¡¥£±¡¥£±£·¡Ý£±¡¥£±£¸¡¡£È£É£Ò£Ï£Ó£È£É£Í£Á¡õ£Æ£Õ£Ë£Õ£Ï£Ë£Á¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢¡Ö¡ôÊ¿Ìîè½¶ê¡¡¡ô£ã£ï£ì£ï£ò£ï£æ£ì£ï£ö£å¡¡¡ôÊ¿Ìîè½¶ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¿¶¤êÉý¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ã¤¯¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÅÐ¾ì¤«¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¿´ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÐ¾ì¤«¤éÇú¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤¹¤´¤¯è½¶ê¤¯¤ó¤é¤·¤¤¥¥é¥Ã¥¥é¤Ê¾Ð´é¤ÇºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£