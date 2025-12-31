Àµ·î´¨ÇÈ¤Ç»°¤¬Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¡¡À¾ÆüËÜ¤âÀÑÀãµÞÁý¤«¡¡U¥¿¡¼¥ó¤Ï¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á·Ù²ü
¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÁÅì³¤¡ÛÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÆ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¹â¤¤
31Æü¡¦Âç³¢Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢2Æü¤Ï´¨µ¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹9¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Þ¤ÇÎ®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡Û31Æü¡¦Âç³¢Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä¤Õ¤Ö¤¤Ç¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤äº½¤Ê¤É¤ÎÅßÍÑÁõÈ÷¤ò¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï±ª²ó¤äÄÌ¹Ô¥ë¡¼¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌÎ¦¡Û31Æü¡¦Âç³¢Æü¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ï±«¤äÍë±«¤Ç¡¢»³±è¤¤¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡¦¸µÆü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹ß¤êÊý¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀãÆ»¤Ç¤ÏµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÈò¤±¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡Û3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ»³±è¤¤¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Æ»Ï©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ½±Û¤¨¤Î¼Ö¤ÏÅß¤ÎÁõÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÉô¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢2Æü¤ÏÄ«ÈÕ¤òÃæ¿´¤Ë´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤â½ê¡¹¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶áµ¦¡Á¶å½£¡Û2Æü¤ÏÆ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë
¶¯¤¤´¨µ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¢¨¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2Æüº¢¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¹ßÀã¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¡¦»Í¹ñ¡Û31Æü¡¦Âç³¢Æü¤«¤é1·î1Æü¡¦¸µÆü¤Ï¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±¢¤Î»³±è¤¤¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2Æü¤«¤é3Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶áµ¦ËÌÉô¤ä»³±¢¤Ç¤ÏÊ¿ÃÏ¤â¹¤¯Àã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áµ¦ÃæÉô¡¦ÆîÉô¡¢»³ÍÛ¡¢»Í¹ñ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊÀã¤Î¾¯¤Ê¤¤½ê¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÁõÃå¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÅßÍÑ¥¿¥¤¥äµ¬À©¤È¤Ê¤ë¶è´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ÏÅß¤ÎÁõÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÀãÆ»¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶å½£¡Û2Æü¤«¤é3Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æ»Ï©¤´¤È¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Îµ¤¾Ý±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(µ¤¾ÝÍ½Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯±Æ¶ÁÍ½Â¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¬À©¾õ¶·¤ÏÆ»Ï©´ÉÍý¼ÔÅù¤ÎÈ¯É½¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¢¨¡ÖÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ(JPCZ)¡×¤È¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÂçÎ¦¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤àÎä¤¿¤¤É÷¤¬Ä«Á¯È¾ÅçËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¹Çò»³Ì®(ºÇ¹âÊö:ÇòÆ¬»³2744¥á¡¼¥È¥ë)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆóÊ¬¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÉ÷²¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³¤¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¼ýÂ«ÂÓ(Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó)¤Ç¤¹¡£JPCZ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àã±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤È¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»±¿Å¾¡¡Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Î°Â¿´¥°¥Ã¥º
ÀãÆ»±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤ÉËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
(1)ËÉ´¨Ãå¤ä¥«¥¤¥í¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤ÉÃÈ¤ò¤È¤ë¤â¤Î
ÃÈË¼¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(2)°ûÎÁ¿å¤äÈó¾ï¿©¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¡¢²ûÃæÅÅÅô
Ä¹»þ´Ö¡¢¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤äÌë´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢ ¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾å¤¬¤ê¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÈ¯¿ÊÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ¦½Ð¤ËÌòÎ©¤Ä¸£°ú¥í¡¼¥×¤â¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ½è¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤Ë¤âÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ÈÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
(4)·³¼ê¡¢¥´¥à¼êÂÞ¡¢Ä¹·¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥×
½üÀã¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤ë¤ÈÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬¼ÖÆâ¤ËµÕÎ®¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥°¥Ã¥º¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤ËÇ³ÎÁ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°½Ð¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
