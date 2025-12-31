¡ÖÀô½£¤Î¥¬¥Ã¥Á¥ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Í¤ó¡ª¡×µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ö²¿¤Îµû¤«¤Ê¡×¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢¿©·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀô½£¤Î¥¬¥Ã¥Á¥ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Í¤ó¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¿©·ôµ¡¤ÎÁ°¤ÇÅ·¤×¤é¤¬¤Î¤Ã¤¿»®¤ò»ý¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¬¥Ã¥Á¥ç¤È¤Ï¡¢ÂçºåÏÑ¤Ê¤É¤Ç³Í¤ì¤ë¿ô¼ïÎà¤Îµû¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢Å·¤×¤é¤ä¤«¤éÍÈ¤²¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÂçºåÆîÉô¡¦Àô½£ÃÏ°è¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤ç¡©²¿¤Îµû¤«¤Ê¡¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ç¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÃÎ»ö¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¤¿¤áÂ©¡×¡ÖÂçºå»Ôºß½»¤À¤±¤É¥¬¥Ã¥Á¥ç¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤ó¤ä¤½¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£