ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¸å¡¢Ëþ½§¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ä¤ª¶â¤«¤é¸«¤¿¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Î¼ÂÂÖ
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¸«»ö¤ÊÎ«Ã¥¡§Ëþ½§
8·î19Æü¤ËÄ¹½Õ¡Ê¿·µþ¡Ë¤ØÆþ¾ë¤·¤¿¥½Ï¢·³¤Ï¡¢Íâ20Æü¤ËËþ½§Ãæ±û¶ä¹ÔÁí¹Ô¤òÀÜ¼ý¤·¡¢ÍÂ¶â¼õ¤±Æþ¤ì¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬Ê§¤¤½Ð¤·¤ò¶Ø¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¶ä¹Ô¤Î·ÙÈ÷¤Ï¥½Ï¢·³¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ëþ¶ä¹Ô°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë°ú¤·Ñ¤®»ñÎÁºîÀ®¤Î¤¿¤á¡¢ÀÜ¼ý¸å¤â¶ä¹Ô¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç´´Éô¹Ô°÷¤¿¤Á¤Ï¥½Ï¢·³¾¹»¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ï¢Æü¹Ô¤ï¤ì¤ëÈà¤é¤Ø¤ÎÀÜÂÔ¤¬¼ç¤Ê»Å»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½Ï¢·³¤Ï±ß·ú¤Æ·³É¼¤òËþ¶ä·ô¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤¿¡£Ëþ¶ä·ô¤â±ß·ú¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÏÅù²Á¸ò´¹¤È¤µ¤ì¤¿¡£
9·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±ÅÞÀ¯ÉÜ¤¬Ä¹½Õ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¿Àè¸¯Ââ¹©ºî°÷¤¬¡¢Ëþ¶äÁí¹Ô¤Îµ®ÉÐ¼¼¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆËþ¶äÁí¹Ô¤Ë¡¢¥½Ï¢·³¤È¹ñÌ±ÅÞÀ¯ÉÜ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´¨¤µ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿11·î15Æü¡¢¥½Ï¢·³¤ÏËþ¶äÁí¹Ô¤ò°ú¤Ê§¤¦¡£Èà¤é¤Ï¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¶ä¹ÔÆâÉô¤ò´°Á´¤Ë¶õÆ¶²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºâÊª¤ò»Ä¤é¤º»ý¤Áµî¤êËÜ¹ñ¤Ë±¿¤Óµî¤Ã¤¿¡×¡ÊËþ½£Ãæ±û¶ä¹Ô»Ë¸¦µæ²ñÊÔ¡ØËþ½£Ãæ±û¶ä¹Ô»Ë¡Ù¡Ë¡£¸½¶â¡¦Í²Á¾Ú·ô¤äµ®¶âÂ°¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢½º´ï¡¦È÷ÉÊ¡¢Âß¶â¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍÂ¤«¤êÊª¤Ê¤É¤â¤À¡£
¡Ö¸°¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËþ¶ä¹Ô°÷¤¬Óâ¤¤¤¿ÃÏ²¼¤ÎÂç¶â¸Ë¤Ï¡¢²Ð±êÊü¼Í´ï¤Ê¤É¤Ç1¥õ·î¤«¤±¤Æ¿Í¤¬ÄÌ¤ë¹¦¤ò³«¤±¤¿¡£¶â¸ËÇË¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤Ëþ¶ä¹Ô°÷¤¿¤Á¤â¡¢ÅÜ¤ê¤òËº¤ì¤Æ¶ÃÃ²¤¹¤ë¤Û¤É¸«»ö¤ÊÎ«Ã¥¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤ËÅ°Äì¤·¤¿Î«Ã¥¤Ï¡¢²£ÉÍÀµ¶â¶ä¹Ô¿·µþ»ÙÅ¹¤äËþ½§¶½¶È¶ä¹Ô¡Ê¶âÍ»ºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤ÆÇÀ¹©¶È¸þ¤±Ä¹´ü»ñ¶âÍ»»ñ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¶ä¹Ô¡Ë¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°ìÈÌ½»Âð¤Ç¤ÎÎ«Ã¥¤äË½¹Ô¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥½Ï¢·³¤Î°ú¤ÍÈ¤²¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥½Ï¢·³É¼¤Ï»æ¤¯¤º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤âËþ¶ä·ô¤Ï»ÔÌ±¤Î´Ö¤ÇÎ®ÄÌ¤·Â³¤±¤ë¡£½»Ì±¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀï¾¡¹ñ¥½Ï¢¤Î·³É¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÔÀï¹ñ¤Ç¤¢¤ê¹ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿Ëþ½§¹ñ¤Î»æÊ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñÌ±ÅÞÀ¯ÉÜ¤Ï8·î30Æü¡¢ÅìËÌÃÏÊý¡ÊµìËþ½§¡Ë¤ÎÀÜ¼ý¤È±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÅìËÌ¹Ô±Ä¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ÐºÑ°Ñ°÷²ñ¤¬·ÐºÑÁ´ÈÌ¤Î±¿±Ä¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÄ¥¸ø¸¢¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿·ÐºÑ¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í³Ê¼Ô¤Ç¡¢1947Ç¯¤Ë¤ÏÃæ²ÚÌ±¹ñÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¡¢¸å¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é·®1Åù¿ðÊõ¾Ï¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¥¤Ï·ÐºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡ÖÊÕ¶¤Î¤³¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¤ï¤º¤«13Ç¯¤ÎÃ»¤¤Ç¯·î¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¶áÂå¹ñ²È¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿»ö¼Â¤â»Ë¾åÎà¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢Àï¸å¤Î¿·Ãæ¹ñºÆ·ú¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡ÊÉðÅÄ±Ñ¹î¡ØËþ½£Ã¦½Ð¡Ù¡Ë¡£Ëþ½§¹ñÀßÎ©¤Î·Ð°Þ¤ä±¿±Ä¤ÏÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÏÈà¤ÎËÜ²»¤À¤í¤¦¡£Ëþ¶ä¤ÎÈ¯¹Ô²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄ±Ñ¹î¤â¡¢Ä¥¤Î²¼¤Ç·ÐºÑ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¸å¤ËÈà¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¤³¤Î»þ¡¢¹ñÌ±ÅÞÀ¯ÉÜ¤«¤é³°¸òÉô¡Ê³°Ì³¾Ê¡ËÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¾Õ²ðÀÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾Õ·Ð¹ñ¡Ê¸å¤ÎÂæÏÑÁíÅý¡Ë¤âÄ¹½Õ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£
¥½Ï¢·³¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹ñÉÜ·³¡Ê¹ñÌ±ÅÞ·³¡Ë¤¬ÀÜ¼ý¤·¤¿Ëþ¶äÁí¹Ô¤Ï¡¢1945Ç¯12·î20Æü¤Ë¾å³¤¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¡ÖÃæ±û¶ä¹Ô¡×¤ÎÄ¹½ÕÊ¬¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸Æü¤ËÃæ±û¶ä¹Ô¤ÏÅìËÌ¶å¾Ê¡ÊµìËþ½§¡Ë¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìËÌ¶å¾ÊÎ®ÄÌ·ô¡ÊÅìËÌÎ®ÄÌ·ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¶ä¹Ô·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¡£Ëþ¶ä·ô¤âÅöÌÌ¤ÏÎ®ÄÌ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Î¾¼Ô¤ÏÅù²Á¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÅìËÌÎ®ÄÌ·ô¤Ï¡¢¾Õ²ðÀÐÀ¯¸¢¤ÎÄÌ²ß¡ÊË¡Ê¾¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ1ÂÐ13¤È¤¤¤¦Í¥°Ì¤Ê¸ò´¹ÈæÎ¨¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¥½Ï¢·³¤¬¿¯¹¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿²º¤À¤Ã¤¿Ëþ½§¤È°ã¤¤¡¢ÂÐÆü¹³Àï¤ä¹ñ¶¦ÆâÀï¤ÈÀïÁè¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¾Õ²ðÀÐÀ¯¸¢»ÙÇÛÃÏ°è¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ½1-3¡Ë¡£
µìËþ¶ä¤Î¹Ô°÷Ìó40Ì¾¤Ï¡Öµ¶Ëþ½§Ãæ±û¶ä¹ÔÀ¶Íý½èÀ¶Íý°÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ø¤Î¶ÈÌ³¤Î°ú¤·Ñ¤®¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤ÇÅìËÌÎ®ÄÌ·ô¤Ï300¥¥íÎ¥¤ì¤¿ßÄÍÛ¡ÊÊôÅ·¡Ë¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆâÀï¤Ç¸òÄÌ¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¹â³Û»æÊ¾¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃæ±û¶ä¹ÔÄ¹½ÕÊ¬¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¹â³ÛÌÌ¤Î¼«¸Ê°¸¾®ÀÚ¼ê¡Ê¶ä¹Ô¤ò»ÙÊ§¿Í¤È¤¹¤ë¾®ÀÚ¼ê¤Ê¤Î¤ÇÉÔÅÏ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤¬»æÊ¾Âå¤ï¤ê¤ËÎ®ÄÌ¤·¤¿¡£
1946Ç¯4·î¡¢Ä¹½Õ¤Î¹ñÉÜ·³¤Ï°ì»þÅª¤ËÈ¬Ï©·³¡Ê¶¦»ºÅÞ·³¡Ë¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¡£È¬Ï©·³¤Ï·³µª¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¡¢Î«Ã¥¤äË½¹Ô¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢È¿¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤ä»ñ»º²È¤ÎÅ¦È¯¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÌ©¹ð¤â¾©Îå¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áËþ¶ä¤Ê¤ÉµìËþ½§¹ñ¤Î¹ñºö²ñ¼Ò´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÍÌ±ºÛÈ½¡×¤ÇÍºá¡¦½è·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À5·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¹ñÉÜ·³¤¬Ä¹½Õ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¶¯Åð¤äË½¹Ô¡¦»¦¿Í¤âÁý¤¨¤¿¡£
È¬Ï©·³¤¬Ä¹½Õ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿1¥õ·î´Ö¡¢ÄÌ²ß¤È¤·¤ÆÈ¬Ï©É¼¡Ê·³É¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤Ë¤ÏÁ´¤¯¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£È¬Ï©·³¤¬»È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅìËÌÎ®ÄÌ·ô¤äËþ¶ä·ô¤È¤Î¸ò´¹¤ò´õË¾¤·¤ÆÈ¬Ï©É¼¤Ï¤¹¤°¶ä¹Ô¤Ë´ÔÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê½»Ì±¤ÏÈ¬Ï©·³¤Î·³É¼¤è¤ê¤âËþ½§¹ñ¤Î»æÊ¾¤ò¿®ÍÑ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎËþ¶ä·ô¤â1947Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Î°ú¤·Ñ¤®¤â¡¢ÍâÇ¯¤Î6·îËö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×