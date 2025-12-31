¥«¥é¥¹¤«¤éÇ¤òµß¤Ã¤¿¤éÄêÇ¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¡ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ãÊÖ¤ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÇ¡×¤ÎÂº¤¹¤®¤ë¶á¶·
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«!?¡×
¡Ö¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ºÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×
¡ÖÇ¯¡¹¥À¥ó¥Ç¥£´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Îturi2018¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¼ç¤Îturi2018¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢¡Ö¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï2021Ç¯3·î¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤¿¹õÇ¤µ¤ó¤À¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤Ï¸½ºß22.5Ëü¡¢2023Ç¯4·îËö¤Ë¤ÏÃø½ñ¡Ø¿ÆÉã¤ÈÇ ÄêÇ¯¸å¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¥é¥¤¥Õ¡Ù¤â½ÐÈÇ¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
FRaUweb¤Ç¤Ï2021Ç¯8·î¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤«¤éËèÇ¯Âç³¢Æü¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¶·¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤â¤â¤¦¤¹¤°5ºÐ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤â70ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¥«¥é¥¹¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ
¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Åß¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¨¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ÎÃëµÙ¤ß¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç²ñ¼Ò¤Î¶á¤¯¤Î¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÊÛÅö²°¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢10¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÎÆ»Ï©¤Ë¡¢²¿¤ä¤é¹õ¤¤¤â¤Î¤¬¥â¥¾¥â¥¾¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¹õ¤¤¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤È1±©¤Î¥«¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì±©¤Î¥«¥é¥¹¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢»ÒÇ¤ò¤¯¤Á¤Ð¤·¤ÇÆÍ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ö¥Ê¥¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ»ÒÇ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÀª¤¤¤Ë¥«¥é¥¹¤ÏÆ¨¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤ÏÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¨!?¡×¤È°ì½Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÖÄÌ¤ê¤â¤¢¤ëÏ©¾å¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë´í¸±¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥«¥é¥¹¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¦´í¸±¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£¼þ°Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÊìÇ¤¬¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤òÊú¤¾å¤²¡¢²û¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Ï¡¢»ÒÇ¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¿¦¾ì¤ËÌá¤ê¡¢Ìã¤¤¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø»ÒÇ¤ò½¦¤Ã¤¿¡Ù¤È²È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ë¡Ø¥À¥á¡Ù¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ÒÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤Éã¤¬»ÒÇ¤òµß¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢º£¤Î¤ë¤ë¤È¤ÎÀ¸³è¤ä²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¡Ê¡÷turi2018¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ö¥À¥á¡×¤È¿ÆÉã¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï²áµî¤Ë¤Ï¡¢¸¤2Æ¬¡¢Ç1Æ¬¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¼«¿È¤âÆ°Êª¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ÐÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È¤ªÊÌ¤ì¡É¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£Æ°Êª¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¡¢Âç¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡Ö¤â¤¦Æ°Êª¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï·è¿´¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥À¥á¡×¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÆ°Êª¤Ø¤Î°¦¾ð¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÆ°Êª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¤Ë»ÒÇ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÉã°Ê¾å¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤«¤Ê¤ê¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ø¤â¤¦¾¯¤·ÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢½õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È½Ã°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¾×Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¤¬¹ÔÆ°¤Ë¤¦¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¹õÇ¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¼ãÊÖ¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÌ¾¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë
¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì²È¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²áµî¤Îµ»ö¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¤ÎÊÑ²½¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Ï»Å»ö¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯Á°¤Ç¾¯¤·¸µµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ë¤ë¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤é¡¢Êì¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÇÉã¤È¤ë¤ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÉã¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢³°¸«¤â¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤¹¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÏTwtter¡Ê¸½¡¦X¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¹¥¤ÍÌ¾¿Í¤«¤é¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¤Ï¤ë¤ë¤¬²È¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ë¤ë¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯»£¤ì¤¿¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Êì¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼«Á³¤Ê»Ñ¤ò¡Ù¤È°ì¸À¤À¤±ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤ë¤ë¤ÎÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤è¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡Ë
X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ê¥¤¥¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¼Ì¿¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¡¢¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤â¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó»ÅÍÍ¤Ë
2025Ç¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¤ª¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼Ì¿¿¤òÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÏX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤«¤é¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹!?¡¡»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹õ¤¤Ì¼¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ë¤ë¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ë¤ë¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÀµ·î¤äÀáÊ¬¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¡Ä¡Ä¤ÈÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤â¤ë¤ë¤È°ì½ï¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡Ë
³Î¤«¤Ë¡¢¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤âÁÛÁü¤À¤±¤ì¤ÉÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÖÉã¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¡¢²ñ¼ÒÍÑ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤ë¤ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ë¤ë¤ò»£¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÎ¾¿Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°Êª¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤¬Áý¤¨¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬¤Ç¤¡¢Â©»Ò¤äÌ¼¡¢Â¹¤È¤Îµ÷Î¥¤â¼«Á³¤È¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î»Ò°é¤Æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤À¤ÈÆþ±¡¤äÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Î¾¿Æ¤¬Æ°Êª¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤Î¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¡Ë¡£²ÈÂ²¤Î·ëÂ«¤Ï¡¢¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¸ú²Ì¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
2026Ç¯¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Âº¤¯°¦¤·¤¤»Ñ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡¦Ê¸¡¿°ËÆ£¤Þ¤Ê¤Ó
