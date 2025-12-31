¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ¤·¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡©ÀäÂÐ¾å¤²¤¿¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡È±¦¥Ò¥¸¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
30¥äー¥ÉÁ°¸å¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç³Î¼Â¤Ë¹â¤¯¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Üー¥ë¤ò±¦Â¤Î¥Ä¥ÞÀèÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¤ª¤¯¡£¤½¤Î¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µå¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Õ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã»¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¾¯¤·¶Ê¤²¤¿±¦¥Ò¥¸¤Î³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤ÞÂÇ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¦¥Ò¥¸¤òÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÂÇ¤Æ¤Ð¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤òÊÖ¤µ¤º¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥Õ¥È¤É¤ª¤ê¤Î³ÑÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ï¥í¥Õ¥È¤¬¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½½Ê¬¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
ÂÎ¤Ë¥Ò¥¸¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÂÎ¤Î²óÅ¾¤ÈÏÓ¤ÎÆ°¤¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤Î¤Ç¼êÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç±¦¥Ò¥¸¤Ï¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ
¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç±¦¥Ò¥¸¤òÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥Ø¥Ã¥Éµ°Æ»¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊý¸þÀ¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¡£
±¦Â¤Î¥Ä¥ÞÀèÁ°¤Ë¥Üー¥ë¤ò¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡ª
¥Üー¥ë¤Ï±¦Â¤Î¥Ä¥ÞÀèÁ°¤Þ¤Ç±¦¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¡¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¹½¤¨¤ë
±¦¥Ò¥¸¤ò¿¤Ð¤¹¤È¥¢ー¥êー¥ê¥êー¥¹¤Ë
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥ê¥êー¥¹¤¬Áá¤¯¤Ê¤ë¡£¥À¥Õ¥ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ
¡ü¤³¤µ¤¤¤Ò¤é¡¦¤æ¤¦¤ï¡¿£±£¹£¹£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££±£¸£°cm¡¢85㎏¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢ÌîÃæ¿¿°ì
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»¡¢¹â¶¶½ß»Ê