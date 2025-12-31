¤·¤ì¤Ã¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¢ËÜµ¤¤ÇÅ·ºÍ¤«¤â¤è¡Ä¡Ä¡£¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
Àµ²ò¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë´Á»ú¤¬1¤Ä¤À¤±Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÆ®¡×♡
¡ÖÆ®»Î¡×¡ÖÆ®»Ö¡×¡Ö³ÊÆ®¡×¡ÖÇ®Æ®¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ®Æ®¡×¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÎÄÌ¤êÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Àï¤¤¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¥É¥¥É¥¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¿ÉÃ¤ÇÀµ²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤È¤â°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª