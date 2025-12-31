¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥ì¥ó¥É¥ó·ÀÌóºÆÊÔ¤ÇºÇÂç109²¯±ß¤Î»ñ¶âÍ¾ÎÏ³ÎÊÝ¤Ø¡¡º£°æÃ£Ìé¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÁèÃ¥Àï¤ËÄÉ¤¤É÷
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥ó»°ÎÝ¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¡¢»Ä¤ê¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï7Ç¯Áí³Û2²¯4500Ëü¥É¥ë·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ë¡¢3800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó59²¯±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤òº£¸å3¡Á5Ç¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÊª¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È³ÍÆÀ¤ËÆ°¤±¤ë¤À¤±¤Î»ñ¶âÅªÍ¾Íµ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±¥µ¥¤¥È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Î·ÀÌóºÆÊÔÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ÖFanGraphs¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î2026Ç¯¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤òÌó1²¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó276²¯±ß¡Ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿å½à¤òÌó3400Ëü¥É¥ë²¼²ó¤ë¿ô»ú¤À¡£º£¸å3¡Á5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ì¥ó¥É¥ó¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ïºòµ¨½ªÎ»»þÅÀ¤è¤ê4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó62²¯±ß¡Ë¤«¤é7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó109²¯±ß¡ËÄøÅÙ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÊªFAÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡45Æü´Ö¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëº£°æÃ£Ìé¤ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï»ñ¶âÌÌ¤ÇÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£