¡¡¡Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¥½¥Þ¥ê¥¢¤Î¥â¥Ï¥à¥ÉÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢1991Ç¯¤Ë¥½¥Þ¥ê¥¢¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÆÈÎ©¤òÀë¸À¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¡Ö¥½¥Þ¥ê¥é¥ó¥É¡×¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹ñ²È¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö°ãË¡¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ä¥ì¥Ð¥Î¥ó¡¢¥¤¥é¥ó¤Ê¤É¤Ø¤Î¹¶·â¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤òÉÔ°ÂÄê²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥½¥Þ¥ê¥¢¤ÎÎÎÅÚÊÝÁ´¤ÈÀ¯¼£ÅªÅý°ì¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥â¥Ï¥à¥É»á¤Ï¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¤Ï¥½¥Þ¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥â¥¬¥Ç¥£¥·¥ª¤Ë·³»ö´ðÃÏ¤òÃÖ¤¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢·³¤Ë·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£