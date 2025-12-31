¡Ö¤³¤Î¥¿¥ª¥ë¡¢»¨¶Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÃÛ40Ç¯¤ÎµÁ¼Â²È¤Ë½éµ¢¾Ê¤·¤¿38ºÐÉ×¡¢É÷Ï¤¾ì¤ÇÀä¶«¡Ä¡ÄºÊ¤¬ÀÄ¤¶¤á¤¿¡Ö¼Â²È¤Î»´¾õ¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¡£²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Êú¤¯°ãÏÂ´¶¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÆÀ¤Âå¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤ÏÉ½ÌÌ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÉ×¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤¬±ø¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤É×¤Î¶ìÄË
ÅÔÆâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëº´Æ£Èþºé¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢É×¤Î·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÃÏÊý¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÌë¡¢É÷Ï¤¾ì¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¤¢¤ë»ö·ï¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢º£¸å¡¢µ¢¾Ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢²¿»ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆÃ¦°á½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢É×¤¬¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò»ØÀè¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¡¢ÂÎ¤ò¿¡¤¯¤ä¤Ä¡©¡¡»¨¶Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡×
Èþºé¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÃÛ40Ç¯¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¡£Î¾¿Æ¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÏÄ¹Ç¯¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþºé¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤¤²æ¤¬²È¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶·é¹¥¤¤ÊÉ×¡¦·òÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ï°ÛÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤¬¡ØÀö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤¤ì¤¤¤è¡Ù¤È½Ð¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÀöÂõ¤Ï¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¿Ç¯¤â»È¤¤¸Å¤·¤Æ¥´¥ï¥´¥ï¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë³¥¿§¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢Çß±«»þ¤ÎÀ¸´¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¼Â²È¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ë¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î°ì·ï¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÅÙµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤¹¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²Õ½ê¤Î¡ÖÁÆ¡×¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âæ½ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ï¤¤¤ÄÀö¤Ã¤¿¤«ÉÔÌÀ¡£Èþºé¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Î¶¯Ä¥¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢½é¤á¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°é¤Ã¤¿´Ä¶¤À¤«¤éÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¶·é¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤¿É×¤È¡¢¹âÎð¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¤ì¤¤¡É¤Î´¶³Ð¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ø²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡Ù¤È³Ú´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ë¶É¡¢·òÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Ç¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¶á¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¿å½¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤¦¡¢ÌµÍý¤Ë¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Ï¸«¤»¤Ë¹Ô¤¯¤±¤ì¤É¡¢½ÉÇñ¤ÏÉ¬¤º¥Û¥Æ¥ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë³Ú¤À¤«¤é¡¢¿©»ö¤â³°¤ÇºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤«¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Øµ¢¾Ê¤¸¤Þ¤¤¡Ù¤ÎÂè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Îä¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬É¬Í×¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¤Þ¤ë¡Öµ¢¾Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¡Öµ¢¾Ê¤¸¤Þ¤¤¡×¤ÎÇØ·Ê
Èþºé¤µ¤ó¡¦·òÂÀ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Ë¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥Ò¥Ã¥Ä¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃË½÷500¿Í¤Ë¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ç21.2¡ó¡£¡Ö²ñÏÃ¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¼Â²È¤¬±ó¤¤¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤¡¢Æ±Î¨5°Ì¤Ë¤Ï¡Ö²È¤¬±ø¤¤¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ö²È¤¬±ø¤¤¤«¤é¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä²óÅú¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦Êª¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÝ½ü¤â¤ª¤í¤½¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ø¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦²È¤ÎÃæ¤¬Ô¼¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¤«¤é¡Ê30Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦²È¤¬¸Å¤¯¤Æ¤Ü¤í¤¯¡¢¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤¤¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
¶áÇ¯¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öµ¢¾Ê¤¸¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤¬¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖËßÊë¤ìÀµ·î¤Ï¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä±ÒÀ¸´ÑÇ°¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤ÏÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤Êµ¢¾Ê¤Ï¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â²È¤Î¿Æ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤¹¤é¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙ¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ß¤¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÁª¤Ö¡×
¥Û¥Æ¥ëÇñ¤Î³èÍÑ¤ä¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·Á¼°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤µ¢¾Ê¡×¤³¤½¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¿Æ¹§¹Ô¤Î·Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥Ò¥Ã¥Ä¡Ø¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù