Âç³¢Æü¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÄÇ¯¼ý800Ëü±ß¡¦ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿68ºÐÃËÀ¡£Ç¯¶â¤ÈÃù¶â¤Ç¡ÈÍª¡¹Ï·¸å¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢50ºÐÇ¯²¼¤Î³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»þµë1,400±ß¡×¤ò²Ô¤°¥ï¥±
Âç³¢Æü¤â¡¢Àµ·î¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤Ï800Ëü±ßÁ°¸å¡£ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ËÊë¤é¤¹68ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢·ø¼Â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ÈÃù¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï·¸å¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âÆ°¤Â³¤±¤ëÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¡¢50ºÐ°Ê¾åÇ¯²¼¤Î¼ã¼Ô¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢»þµë¤ÇÆ¯¤¯Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
Î¥º§¤ÇÏ·¸å·×²è¤¬°ìÊÑ¡ÄÇ¯¶â¼õµë¸å¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è
Âç³¢Æü¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£¤½¤¦Ã¸¡¹¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ËÊë¤é¤¹º´¡¹ÌÚµÁÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦68ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæ·ø´ë¶È¤Ç²ÝÄ¹¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ²ñ¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎºÇ¹âÇ¯¼ý¤Ï800Ëü±ßÁ°¸å¡£ÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ø¼Â¤ËÆ¯¤¡¢·ø¼Â¤ËÃù¤á¡¢¡ÖÏ·¸å¤ÏÇ¯¶â¤ÈÃù¶â¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢60ÂåÁ°È¾¤Ç¤ÎÎ¥º§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ë¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤Ï¼êÊü¤·¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÂÃù¶â¤ª¤è¤½1,200Ëü±ß¡£¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Ï·î15Ëü±ßÂæ¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎºÆ¸ÛÍÑ´ü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢·î8Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¸½¼Â¤¬¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤¹¤°º¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤é¡©¡¡²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¡¡¤Ò¤È¤ê¤À¤«¤é¤ª¶â¤¬Íê¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÉÂµ¤¤äÊª²Á¾å¾º¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÆ¯¤¯µ¤ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï¸·¤·¤¤¡£ÀÜµÒ¶È¤Ïµ¤Èè¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢ÊªÎ®¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¤Ï¡¢¸¡ÉÊ¤È»ÅÊ¬¤±ºî¶È¡£Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÙÊª¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡½¡½³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¶ÈÌ³¤ÏÈæ³ÓÅªÃ±½ã¤Ç¤·¤¿¡£
°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï17ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿¼ÌëÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ß¤¤¤ÎÇØ·Ê¤òÁ§º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤ËÇ¯´ó¤ê¤¬¼ã¼Ô¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê»þµë¤Î¤¿¤á¤ËÃ¸¡¹¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯¤âº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Þ¤Ç¥·¥Õ¥È¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Ï·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢Âç³¢Æü¤Î¿¼ÌëÂÓ¤Ï·É±ó¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¿Í¤âÍ½Äê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»°¤¬Æü¤âÆ¯¤¤Þ¤¹¤è¡×
º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î»þµë¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ç1,400±ß¡£22»þ°Ê¹ß¤Î¿¼ÌëÂÓ¤Ï³äÁý¤¬¤Ä¤¡¢1,750±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇ¯¶â¤ÇÊë¤é¤·¡¢·î¤Ë16Ëü±ß¤Û¤É¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃù¶â¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¡×¤Ç¤·¤¿¡£Éô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢40¡Á50ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤â¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢»þµë¤ÇÆ¯¤¯Æü¡¹¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý¿¦¤«¤é»þµëÀ©¤Î»Å»ö¤Ø¡½¡½¤½¤ì¤ò¡ÖÅ¾Íî¡×¤È¸Æ¤Ö¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤Àº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ÜÅÙ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤¤¤Þ¤òÂ¬¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë»þµë¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤¸¤á¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌÉÔ¹¬¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯¶â¤ÈÃù¶â¤Ë¡¢Ëè·î¤¤¤¯¤éÂ¤»¤ÐÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
Âç³¢Æü¤â¡¢Àµ·î¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¸¡¹¤ÈÆ¯¤¡¢Ã¸¡¹¤Èµ¢¤ë¡£¤½¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤³¤½¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤¤¤Þ¤ÎÏ·¸å¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£