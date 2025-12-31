ÌÜ³Ð¤á¤¿HONDA¡ª¤½¤ó¤ÊÁ®¸÷¤ò´¶¤¸¤¿CB750F¤Î¾×·â¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
1969Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢ÎÌ»º¼Ö¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤Î4µ¤Åû¡¢CB750FOUR¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿1978Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¾¡Ééµå¤Ë¼«¿®¤òÞý¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎDOHC²½¤·¤¿¿¿¿·¤·¤¤CB750K¤ò¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ç¥£ー¥éー¤ØÆâÍ÷¤·¤¿¤È¤³¤í²¿¤ÈÁ´ÌÌÈÝÄê¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï24»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥«¥Õ¥§¥ìー¥µー¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¹¥¤ß¤Î°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È4ËÜ¥Þ¥Õ¥éー¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤âÂÑµ×¥ìー¥¹ÇÆ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢Á°·¹»ÑÀª¤ÇÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×°ÌÃÖ¤¬¸åÂà¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀßÄê¤ÇºÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤¦¤È·è¤Þ¤ì¤Ð¤È¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿·À¤Âå¥¤¥áー¥¸¤Ë¤·¤è¤¦¤Èí´í°¤Ê¤¯¡ÖF¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Â²ó¤ê¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇÆ±¤¸¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÂà¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¼çÎ®¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æー¥ë¥«¥¦¥ë¤ò»ý¤ÄÂ¤·Á¤«¤é¡¢Äã¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃòÂ¤¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¥áー¥¿ー¤ÏÂç·Â¤Ç¥é¥¤¥Àー¤Î´é¤Ø¸þ¤±³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¡¢¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー¤Î¥Á¥çー¥¯¥ì¥Ðー¤ò°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥£¥ë¥à´¬¤¾å¤²¥ì¥Ðー¤ËÊï¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤¤ê»Â¿·¤µ¤òÞý¤é¤»¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï»ÍÎØ¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¥Þ¥¹¥ーË¡¤ËÁ´¼Ò¤ò¤¢¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤áÆóÎØ³«È¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢CB750FOUR¤ò¥Ùー¥¹¤ËDOHC²½¤·¤¿¥ïー¥¯¥¹¥Þ¥·¥ó¤ÎRCB¤ÇÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ø¥¨¥ó¥È¥êー¡¢¥Û¥ó¥À¶¯¤·¤Î²ç¾ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎRCB¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ§½±¤·¤¿DOHC£´µ¤Åû¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Î¿®Íê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
µ¤Åû¤¢¤¿¤ê£´¥Ð¥ë¥Ö¤Î·×16¥Ð¥ë¥Ö¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÈRCB¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÎäµÑ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢ÂÔ¤Á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã´î¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖF¡×¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤«¤é¥µ¥¤¥É¥«¥Ðー¤ØÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥Æー¥ë¥«¥¦¥ë¤¬¸åÃ¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÆ´¤ì¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆCB400¥¹ー¥Ñー¥Õ¥©¥¢¤Ë»ê¤ëÈ¾À¤µª¶á¤¯¤â¥Û¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò·Ò¤®»ß¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¸µ¡¹Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Î»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤µ¤¨¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000～12,000Âæ¤È¤¤¤¦400cc¥¯¥é¥¹ÊÂ¤ß¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤òµÏ¿¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤â¤½¤ÎÇ®¤Ï24»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ø¤È´ÔÎ®¤·¡¢¥Õ¥ìー¥à¤«¤é¼ÖÂÎ¿§¤òÀÖ¤ËÅý°ì¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¡¢¸å¤Ë¥Ü¥ë¥Éー¥ë¤Ê¤ÉÂÑµ×¥ìー¥¹³«ºÅÃÏ¤Î¼ÖÌ¾¤â²Ã¤ï¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CB750F¤â1982Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÁ°ÎØ¤ò19¥¤¥ó¥Á¤«¤é18¥¤¥ó¥Á¤Ø¤È¡¢¤è¤ê¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°½Å»ë¤ÎÀßÄê¤Ø¤È¿Ê²½¡¢¥«¥¦¥ëÉÕ¤¥â¥Ç¥ë¤â¹ñÆâÇ§²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤½¤Î¡ÖF¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´ÌÌÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖF¡×¡Ä¡ÄÎò»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯Â¸ºß¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£