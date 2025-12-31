¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤³¤Ê¤¹ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤¬¡Ä¡×4Ç¯¤Ö¤êÄ©Àï¤Ëà¶ìÀïáÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¡×¡ÖµÝÆ»Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖµÝÆ»¤Î¥É¥é¥Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ëÉðÆ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤«¤ì¤¿µÝ¡¡¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÅª¡Ù¤Ë¿·¤¿¤ËÅªÃæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2021Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌÚÂ¼¤µ¡Á¤ó¡×(GYAO¡ª)¤ÇÄ©Àï¤·¤¿µÝÆ»¤ËºÆ¤Ó¥È¥é¥¤¡£Á°²ó¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤È¶¦¤ËÔ¢ÕÜ±¡¹â¹»¤òºÆË¬¤·¡¢µÝÆ»¤ò³Ø¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎµÝÆ»Ãå»Ñ¤ÎÌÚÂ¼¤Ë¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÆ»Ãå¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¹½¤¨¤¬¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖµÝÊÖ¤ê¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÝÆ»¤Î¥É¥é¥Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤³¤Ê¤¹ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶ìÀï¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤ì¤ë¤ÎËÜÅöµ®½Å¤À¤Ê¡Ä¡×¡ÖµÝÆ»Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÄê´üÅª¤ËÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£