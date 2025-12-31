12·î31Æü¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï²µ½÷ºÂ¡ª¡¡º£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä²µ½÷ºÂ
°Õ¼±Åª¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¿´¸¯¤¤¤¬Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈ¯¤·¤¿°ì¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬¡¢Îø¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÂè2°Ì¡Ä¡Ä»³ÍÓºÂ
È½ÃÇÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¸«»ö¤Ë¤«¤ß¹ç¤¦Æü¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤ÈºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¿®¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÁªÂò¤·¤ÆOK¡£¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢º£¸å¤Î¿®Íê´Ø·¸¤äÀ®¸ù¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡úÂè3°Ì¡Ä¡Ä²´µíºÂ
¼þ°Ï¤¬Äü¤á¥à¡¼¥É¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤êÈ´¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤µ¤º¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤Ï¤º¡£·ë²Ì¤¬¤¹¤°½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅØÎÏ¤Ï³Î¼Â¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢ÃúÇ«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÂè4°Ì¡Ä¡ÄÁÐ»ÒºÂ
ÌóÂ«¤äÍ½Äê¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÍê¤â¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÑ²½¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÂè5°Ì¡Ä¡Ä¿åÉÓºÂ
»Å»ö¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬Áý¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤º°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ®½Å¤ÊÈ¯¸«¤ä²þÁ±ÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤°¤è¤ê¤â¡¢º£¤ÏÃúÇ«¤Ê¸«¶Ë¤á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£