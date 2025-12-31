²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤¬¸ì¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ö¡¼¥à¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê»×¤¦¤³¤È
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½÷Êý¤Î½êºî»ØÆ³¤òÌ³¤á¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ä¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½êºî»ØÆ³
ÊìÊý¤¬ÆüËÜÉñÍÙ¤Î¸ãºÊÎ®¤È¤¤¤¦Î®µ·¤À¤È¤¤¤¦°íÂÀÏº¤µ¤ó¡£2014Ç¯¤«¤é¸ãºÊÆÁÍÛ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¸ãºÊÎ®»°À¤½¡²È¤ò¼·ÂåÌÜ²È¸µ¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ãºÊÆÁÍÛ¤È¤·¤Æ½÷Êý¤Î½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê´ÑµÒ¤Î¡Ë¼Â¿ô¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¡È¤ªµÒÍÍ¤¬ËþÇÕ¤À¡É¡¢¡È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÈ¤¬¤¤¤Ä¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤¬ÉÝ¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÂçÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡È¥Ö¡¼¥à¡É¤È¡È¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ëº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ì¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡£±Ç²è¤Î²ÎÉñ´ì¤È·à¾ì¸ø±é¤Î²ÎÉñ´ì¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤é¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¡È¤¢¡¢ÉáÄÌ¤Î²ÎÉñ´ì¤¸¤ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖº£ÉÝ¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤â¤¦°ì²ó¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ë»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿·à¾ì¤Ç¤Î¼çºÅ¸ø±é¡¡2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
°íÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¡È·à¾ì°Ê³°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²ÎÉñ´ì¡É¤È¤·¤Æ¡ØART²ÎÉñ´ì¡Ù¤ò´ë²è¡¦¼çºÅ¡£¸ø±é¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÇÛ¿®¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÎÉñ´ì¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØART²ÎÉñ´ì¡Ù¤¬5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤ËÅìµþ¡¦´ÑÀ¤Ç½³ÚÆ²¤Ç¾å±é¡£¿¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ØART ²ÎÉñ´ì 2025¡ÁDEEP FOREST¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÇ°´ê¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°íÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÙ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¡£¡ØÉñ¡Ù¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²ÎÉñ´ì¤Î¡ÈÉñ¡É¡£Éñ¤Ã¤ÆÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿2025Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©µÙ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ä¹´ü¤ÎµÙ¤ß¤Ïº£Ç¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ê¡ØART²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡È¿¹¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¿¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤È¤«¡£¿¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¡¢¿¹¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òº£È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿¹¤Î²»¤òºî¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¸«¤¿¤â¤Î¡¢Ê¹¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¿¨¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤«¤Ã¤ÆÀäÂÐµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£