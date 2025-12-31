À¯ÉÜ¤¬¶áÆü¤Þ¤È¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¡¢±Ê½»Í×·ï¤ËÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤òÄÉ²Ã¡£
12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤ÈÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬1·î¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ç¡¢±Ê½»Í×·ï¤ËÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬ÍèÇ¯1·î¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ë¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à»Üºö¤Î³µÍ×¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ê½»µö²Ä¤Ê¤É¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ä¹ñÀÒ¼èÆÀ¤Î¸·³Ê²½¡¢ÀÇ¤ÎÌ¤Ç¼¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎµëÉÕ¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ÎËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãì¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤ËÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
ºßÎ±´ÉÍý¤Ç¤Ï±Ê½»Í×·ï¤ËÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î´ð½à¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÀÒ¤Î¼èÆÀ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤âÍ×·ï¤Îµï½»´ü´Ö¤ò5Ç¯°Ê¾å¤«¤é±Ê½»µö²Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸¶Â§10Ç¯°Ê¾å¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ÉÎ±³ØÀ¸¤Î»ñ³Ê³°³èÆ°¤ÏÉÔË¡½¢Ï«¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æþ¹ñ¤Î»þ¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¸¶Â§µö²Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¸·Ì©¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê½»Í×·ï¤Î¸·³Ê²½¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¿¹±Ê¹¯Ê¿¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¤ÎÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Í×·ï¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í
¤¿¤À°ìÊý¤Ç³°¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿ËÍ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÍ×·ï¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤Î¸À¸ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤³¤Î¸À¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¾¹ñ¤Î¸À¸ì¤ò³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ²¿¥õ¹ñ¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¸À¸ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±Ê½»¤¹¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈËÜ¿Í¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
»ûÅç¡Ö°×¤·¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Êë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤¬¤Í¡×
¿¹±Ê¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Í¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ïー¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«¤é¤â¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÊý¿Ë¤Ï»ä¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×