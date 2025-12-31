µÔÂÔ¡¢»¦¿Í¡¢ÎîÅªÀï¤¤¨¡¨¡¡ÈÆü¾ï¤¬²õ¤ì¤ë½Ö´Ö¡É¤òÉÁ¤¯¼ÂÏ¿ºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë ÊÆ
Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Î»ö·ï¤«¤é¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿YouTuber¤Þ¤Ç¡½¡½º£Ç¯¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡õ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ùÆ¸ÀµÔÂÔ¤ÇÂáÊá¡¢¹öÃæ¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿À¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼
¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ØMaking a Murderer¡Ù¤¬¸½Âå¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦10Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¤¤¤Þ¤äÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¼¤«¤¹¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥«¥ë¥È¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿Ì¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÎ®¹Ô¤ËÊØ¾è¤·¡¢¹ñÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿Àð¾ðÅª¤Ê»ö·ï¤Î¡É¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢ÈÈºá¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡Ö¼Âºß¤Î¿Í¡¹¡×¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡õ¥·¥ê¡¼¥º9ËÜ¤ò¡Ê¸ø³«½ç¤Ë¡Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØThe Fall of Diddy¡Ù
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê²»³Ú¶È³¦¤ÎÃæ¿õ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤ÈÄë¹ñ¤ò³ÈÂç¡£A¥ê¥¹¥È¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ÉµïºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡É¿ÍÊª¤À¡£
¤·¤«¤·2023Ç¯¤ËÀÅªµÔÂÔ¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤Î²¦¹ñ¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬Çò°ì¿§¤ÎÁõ¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤¹¹ë²Ú¤Ê¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤ÞÈà¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤äÎø¿Í¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡É¥Õ¥ê¡¼¥¯¥ª¥Õ¡É¡½¡½ÂçÎÌ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥ª¥¤¥ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢»õ»ß¤á¤Î¤¤«¤Ê¤¤ÍðÃÔÁû¤®¤À¤Ã¤¿¡£
Rolling Stone Films¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥³¥à¥º¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÅ¾Íî¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤¤¡¢±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ØAmerican Murder: Gabby Petito¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼: ¥®¥ã¥Ó¡¼¡¦¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È»¦¿Í»ö·ï¡Ë
2021Ç¯¤Î²Æ¡¢22ºÐ¤Î¥®¥ã¥Ó¡¼¡¦¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¤Ïº§Ìó¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þÂ¤¥Ð¥ó¤Ë²ÙÊª¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤«¤é¹ñÎ©¸ø±à¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¡É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¥í¡¼¥ÉÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬9·î½é½Ü¡¢Êì¿Æ¤¬¿ôÆü´ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ì·ï¤ÏÁ´ÊÆ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë»ö·ï¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤¬»ÙÇÛÅª¤ÇË½ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¡ÊÊì¤ÈÉã¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ËÎ¾¿Æ4¿Í¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ñ¸«¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£9·î19Æü¡¢¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1¥«·î¸å¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤Î°äÂÎ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»à°ø¤Ï¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Netflix¤Î¡ØAmerican Murder: Gabby Petito¡Ù¤Ï»ö·ï¤ÎÁ´ÂÎ¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¤ò¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¾¯½÷¡×°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤YouTuber¤Î°Å¤¤¸½¼Â
¡ØDevil in the Family: The Fall of Ruby Franke¡Ù
¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»¿ÈÝ¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£YouTube¤Ç¡É¥Þ¥Þ¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ö8 Passengers¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°é»ùÊý¿Ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸·³Ê¤¹¤®¤ë¤·¤Ä¤±¤Ï»Ò°é¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯¡¢Èà½÷¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¶á½ê¤Î²È¤Ë¸½¤ì¡¢¤ä¤»ºÙ¤ê¡¢µÔÂÔ¤Îº¯À×¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤¬°ìµ¤¤ËÏª¸«¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥Ò¥ë¥Ç¥Ö¥é¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµ²¤¨¤µ¤»¡¢´Æ¶Ø¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎµÔÂÔ¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡Ê2¿Í¤È¤â2023Ç¯¤Ë½Åºá¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÇÍºáÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡ØDevil in the Family¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸µÉ×¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹½÷¥·¥§¥ê¤ÈÄ¹ÃË¥Á¥ã¥É¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Íµ¤YouTube°ì²È¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ò¡É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¿Æ¤Î±Æ¡¢µÔÂÔ¤Ø¤È³ê¤êÍî¤Á¤ë²áÄø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò°ú¤Îö¤¤¤¿¡ÖÎîÅªÀï¤¤¡Êspiritual warfare¡Ë¡×¤Î¸ÀÀâ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î°Å¤¤¸½¼Â¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØGone Girls: The Long Island Serial Killer¡Ù ¡ÊË®Âê¡§¥´¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¥º: ¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÏ¢Â³»¦¿Íµ´¤òÄÉ¤¦¡Ë
¥ê¥º¡¦¥¬¡¼¥Ð¥¹¤Ï2020Ç¯¡¢¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿½é¤ÎºîÉÊ¡ØLost Girls¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºí©¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬2023Ç¯¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥å¥¢¡¼¥Þ¥ó¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ð¥¹¤ÏºÆ¤Ó¤³¤ÎÊª¸ì¤ØÌá¤ë¤Ù¤¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£Á´3ÏÃ¤Î¥É¥¥å¥·¥ê¡¼¥º¡ØGone Girls¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥®¥ë¥´¡¦¥Ó¡¼¥Á¶á¤¯¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¤Î¼ºí©¤¬¡¢°äÂÎ¤Î°ä´þ¸½¾ì¤ÎÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢13Ç¯¤ËµÚ¤ÖÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈÁÜº÷¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÄÉ¤¦¡£
Êª¸ì¤ÏÏÄ¤ÇÊ£»¨¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡ÉÌ¾ÃµÄå¡É¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤é¤¯ÃÏ¸µ·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Îµ¿Ç°¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹â´±¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ä¼Ç¤¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë¡ÊÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ë¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁÜºº¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥å¥¢¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¶»¤ò¤¨¤°¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬Êá¤Þ¤ë10Ç¯¤âÁ°¤ËÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤¿¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ØA Deadly American Marriage¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼: Ì©¼¼¤Î3¿Í¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¡Ë
2006Ç¯¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥à¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍÄ¤¤»Ò¤É¤â2¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥°¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ÓÃÂ©È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿É×¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥³¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥Ú¥¢¡Ê½»¤ß¹þ¤ß¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¸Û¤¤¡¢¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Î¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ë½Ð¿È¤Î25ºÐ¡¢¥â¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¤³¤Î´Ø·¸¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡½¡½¤½¤ÎÄ¾´¶¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ôÇ¯¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï»àË´¤·¡¢¥â¥ê¡¼¤Î¸µFBIÁÜºº´±¤ÎÉã¥È¥à¤¬½Æ¤Ç·â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤¬¿¿Áê¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥â¥ê¡¼¤È¥È¥à¤ÏÅö½éÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë¿³Íý¤¬Ê¤¤ê¡¢¥È¥à¤ÏºÆºÛÈ½¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²á¼ºÃ×»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤Ê¤¤¡Êno contest¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡ØA Deadly American Marriage¡Ù¤Ï¤³¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢»ö·ï¤Î³ÆÂ¦ÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÀµÅöËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØAmy Bradley Is Missing¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Î´ñÌ¯¤Ê¼ºí©¡Ë
1998Ç¯¡¢23ºÐ¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤«¤é¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Ïº®Íð¤·¤¿¡£¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤È·»¤ò´Þ¤à²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¾Ã¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤ÏÁ¥¤Î³°¤ØÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤«¡£Á¥Æâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¥¥å¥é¥½¡¼Åç¤ÇÈëÌ©Î¢¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÜºî¤Ï·èÄêÅª¤Ê²ò·è¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝË¡¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡É³¤¾å¡É¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Î´í¸±À¡¢¤½¤·¤ÆÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Ìä¤¤¤¬²ÈÂ²¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¿¼¤¤½ý¤ò¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë¶½Ì£¿¼¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTrophy Wife¡Ù
2016Ç¯½é½©¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ë½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¡¢ºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¥µ¥Õ¥¡¥ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Î»õ²Ê°å¥é¥ê¡¼¡¦¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ï¡ÖºÊ¤¬¼«»¦¤·¤¿¡×¤È¶«¤Ö¡£Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¼íÎÄÍÑ¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò´é¤Ë²¡¤·Åö¤Æ°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬Èà½÷¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤¬2022Ç¯¤Ë¡ØRollingStone¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤¿µ»ö¡ÖDid This Trump-Loving, Leopard-Hunting Dentist Kill His Wife?¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Á´3ÏÃ¤ÎËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤ÈÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤¬¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦¡£À®¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¼ã¼ê»õ²Ê°å¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¶È³¦¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ø¡£¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÊüÆ¢¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¢¥ó¥«»¦³²¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÈÍºáÈ½·è¤Ø¡½¡½¡£
¹Ù³°¤Î¡ÉÌÙ¤«¤ë»õ²Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤òÆ±»þ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¡¢¤Í¤¸¤ì¤¿Êª¸ì¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢Ãóºß¤ÎÊÆ¹ñÂç»È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¡¼¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¹ñ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥É¥¥å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê³°¸ò´±¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡£
ºÇÂçµé¤Î¡É¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ØUnknown Number: The High School Catfish¡Ù¡ÊË®Âê¡§Æ¿Ì¾¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«: ¹â¹»¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ë
¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ò°·¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØUnknown Number¡Ù¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÀÚ¤ê¸ý¤À¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥ê¥«¥ê¤È¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸2¿Í¤¬¡¢20¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡£
Èà¤é¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÈÖ¹æ¤«¤éËèÆü²¿½½ÄÌ¤â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤éÏª¹ü¤ÊÀÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¶¼Ç÷¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢Èà¤é¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬2¿Í¤òÊÌ¤ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¿¿¼Â¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¡É¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Perfect Neighbor¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼: ÀµÅöËÉ±ÒË¡¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ë
¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÛ¿®¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡ØThe Perfect Neighbor¡Ù¤ÏÎã³°¤À¡£
´ÆÆÄ¥¸¡¼¥¿¡¦¥¬¥ó¥É¥Ó¥ë¤Ï¡¢Netflix¤ÎÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦¼êË¡¤òÁª¤ó¤À¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤ÎÊì¡¢¥¢¥¸¥± ¡ÉAJ¡É ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤Î»à¤ò¡¢Æþ¼ê±ÇÁü¡¦²»À¼¡Êfound footage¡Ë¤À¤±¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£911¤ÎÄÌÊóµÏ¿¡¢·Ù»¡¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥á¥é±ÇÁü¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬·ÈÂÓ¤Ç»£¤Ã¤¿Æ°²è¡½¡½¤½¤ì¤é¤¬À¸¡¹¤·¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤ÎÎØ³Ô¤ò·Áºî¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤ËÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¤È¤²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥æ¥¢¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¸¢Íø¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡ËË¡¡×¤Î°Ç¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¡£¹õ¿Í½÷À¤Î¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤Ï¡¢¸ýÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤ËÇò¿Í¤ÎÎÙ¿Í¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥í¥ê¥ó¥Ä¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ê¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¥ê¥ó¥Ä¤ÏÂè°ìµé²á¼ºÃ×»à¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¨Ìò25Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£Ë¡Äî¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
from Rolling Stone US
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ùÆ¸ÀµÔÂÔ¤ÇÂáÊá¡¢¹öÃæ¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿À¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼
¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ØMaking a Murderer¡Ù¤¬¸½Âå¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦10Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¤¤¤Þ¤äÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¼¤«¤¹¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥«¥ë¥È¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿Ì¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÎ®¹Ô¤ËÊØ¾è¤·¡¢¹ñÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿Àð¾ðÅª¤Ê»ö·ï¤Î¡É¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿»ëÅÀ¤Ç¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØThe Fall of Diddy¡Ù
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥º¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê²»³Ú¶È³¦¤ÎÃæ¿õ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤ÈÄë¹ñ¤ò³ÈÂç¡£A¥ê¥¹¥È¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ÉµïºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡É¿ÍÊª¤À¡£
¤·¤«¤·2023Ç¯¤ËÀÅªµÔÂÔ¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤½¤Î²¦¹ñ¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬Çò°ì¿§¤ÎÁõ¤¤¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤¹¹ë²Ú¤Ê¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤ÞÈà¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤äÎø¿Í¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡É¥Õ¥ê¡¼¥¯¥ª¥Õ¡É¡½¡½ÂçÎÌ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥ª¥¤¥ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢»õ»ß¤á¤Î¤¤«¤Ê¤¤ÍðÃÔÁû¤®¤À¤Ã¤¿¡£
Rolling Stone Films¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥³¥à¥º¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÅ¾Íî¤Þ¤Ç¤òÄÉ¤¤¡¢±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ØAmerican Murder: Gabby Petito¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼: ¥®¥ã¥Ó¡¼¡¦¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È»¦¿Í»ö·ï¡Ë
2021Ç¯¤Î²Æ¡¢22ºÐ¤Î¥®¥ã¥Ó¡¼¡¦¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¤Ïº§Ìó¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þÂ¤¥Ð¥ó¤Ë²ÙÊª¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤«¤é¹ñÎ©¸ø±à¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¡É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¥í¡¼¥ÉÀ¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬9·î½é½Ü¡¢Êì¿Æ¤¬¿ôÆü´ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ì·ï¤ÏÁ´ÊÆ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë»ö·ï¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤¬»ÙÇÛÅª¤ÇË½ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¡ÊÊì¤ÈÉã¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ËÎ¾¿Æ4¿Í¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ñ¸«¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£9·î19Æü¡¢¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1¥«·î¸å¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥ê¡¼¤Î°äÂÎ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»à°ø¤Ï¼«»¦¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Netflix¤Î¡ØAmerican Murder: Gabby Petito¡Ù¤Ï»ö·ï¤ÎÁ´ÂÎ¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¤ò¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¾¯½÷¡×°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤YouTuber¤Î°Å¤¤¸½¼Â
¡ØDevil in the Family: The Fall of Ruby Franke¡Ù
¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»¿ÈÝ¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£YouTube¤Ç¡É¥Þ¥Þ¡¦¥Ö¥í¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡Ö8 Passengers¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°é»ùÊý¿Ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸·³Ê¤¹¤®¤ë¤·¤Ä¤±¤Ï»Ò°é¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2023Ç¯¡¢Èà½÷¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¶á½ê¤Î²È¤Ë¸½¤ì¡¢¤ä¤»ºÙ¤ê¡¢µÔÂÔ¤Îº¯À×¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤¬°ìµ¤¤ËÏª¸«¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥Ò¥ë¥Ç¥Ö¥é¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµ²¤¨¤µ¤»¡¢´Æ¶Ø¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎµÔÂÔ¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡Ê2¿Í¤È¤â2023Ç¯¤Ë½Åºá¤Î»ùÆ¸µÔÂÔ¤ÇÍºáÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡ØDevil in the Family¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸µÉ×¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹½÷¥·¥§¥ê¤ÈÄ¹ÃË¥Á¥ã¥É¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Íµ¤YouTube°ì²È¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ò¡É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¿Æ¤Î±Æ¡¢µÔÂÔ¤Ø¤È³ê¤êÍî¤Á¤ë²áÄø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò°ú¤Îö¤¤¤¿¡ÖÎîÅªÀï¤¤¡Êspiritual warfare¡Ë¡×¤Î¸ÀÀâ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î°Å¤¤¸½¼Â¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØGone Girls: The Long Island Serial Killer¡Ù ¡ÊË®Âê¡§¥´¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¥º: ¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÏ¢Â³»¦¿Íµ´¤òÄÉ¤¦¡Ë
¥ê¥º¡¦¥¬¡¼¥Ð¥¹¤Ï2020Ç¯¡¢¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿½é¤ÎºîÉÊ¡ØLost Girls¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºí©¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬2023Ç¯¡¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥å¥¢¡¼¥Þ¥ó¤¬¤³¤Î»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ð¥¹¤ÏºÆ¤Ó¤³¤ÎÊª¸ì¤ØÌá¤ë¤Ù¤¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£Á´3ÏÃ¤Î¥É¥¥å¥·¥ê¡¼¥º¡ØGone Girls¡Ù¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥®¥ë¥´¡¦¥Ó¡¼¥Á¶á¤¯¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¤Î¼ºí©¤¬¡¢°äÂÎ¤Î°ä´þ¸½¾ì¤ÎÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢13Ç¯¤ËµÚ¤ÖÏ¢Â³»¦¿ÍÈÈÁÜº÷¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÄÉ¤¦¡£
Êª¸ì¤ÏÏÄ¤ÇÊ£»¨¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡ÉÌ¾ÃµÄå¡É¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤é¤¯ÃÏ¸µ·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Îµ¿Ç°¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹â´±¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ä¼Ç¤¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ØÇÈµÚ¤¹¤ë¡ÊÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ë¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁÜºº¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥å¥¢¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¶»¤ò¤¨¤°¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬Êá¤Þ¤ë10Ç¯¤âÁ°¤ËÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤¿¾Úµò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ØA Deadly American Marriage¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼: Ì©¼¼¤Î3¿Í¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¡Ë
2006Ç¯¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥à¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍÄ¤¤»Ò¤É¤â2¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥°¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬ÓÃÂ©È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿É×¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥³¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥Ú¥¢¡Ê½»¤ß¹þ¤ß¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¸Û¤¤¡¢¤½¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Î¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ë½Ð¿È¤Î25ºÐ¡¢¥â¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¤³¤Î´Ø·¸¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡½¡½¤½¤ÎÄ¾´¶¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ôÇ¯¸å¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï»àË´¤·¡¢¥â¥ê¡¼¤Î¸µFBIÁÜºº´±¤ÎÉã¥È¥à¤¬½Æ¤Ç·â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤¬¿¿Áê¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥â¥ê¡¼¤È¥È¥à¤ÏÅö½éÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤Ë¿³Íý¤¬Ê¤¤ê¡¢¥È¥à¤ÏºÆºÛÈ½¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²á¼ºÃ×»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤Ê¤¤¡Êno contest¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡ØA Deadly American Marriage¡Ù¤Ï¤³¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢»ö·ï¤Î³ÆÂ¦ÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÀµÅöËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØAmy Bradley Is Missing¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Î´ñÌ¯¤Ê¼ºí©¡Ë
1998Ç¯¡¢23ºÐ¤Î¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤«¤é¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Ïº®Íð¤·¤¿¡£¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤È·»¤ò´Þ¤à²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¾Ã¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤ÏÁ¥¤Î³°¤ØÅ¾Íî¤·¤¿¤Î¤«¡£Á¥Æâ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¥¥å¥é¥½¡¼Åç¤ÇÈëÌ©Î¢¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÜºî¤Ï·èÄêÅª¤Ê²ò·è¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝË¡¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡É³¤¾å¡É¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Î´í¸±À¡¢¤½¤·¤ÆÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤Ìä¤¤¤¬²ÈÂ²¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¿¼¤¤½ý¤ò¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë¶½Ì£¿¼¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTrophy Wife¡Ù
2016Ç¯½é½©¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Î¹ñÎ©¸ø±à¤Ë½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¡¢ºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¥µ¥Õ¥¡¥ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Î»õ²Ê°å¥é¥ê¡¼¡¦¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ï¡ÖºÊ¤¬¼«»¦¤·¤¿¡×¤È¶«¤Ö¡£Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¼íÎÄÍÑ¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò´é¤Ë²¡¤·Åö¤Æ°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬Èà½÷¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤¬2022Ç¯¤Ë¡ØRollingStone¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤¿µ»ö¡ÖDid This Trump-Loving, Leopard-Hunting Dentist Kill His Wife?¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Á´3ÏÃ¤ÎËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤ÈÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤¬¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦¡£À®¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¼ã¼ê»õ²Ê°å¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¶È³¦¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ø¡£¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÊüÆ¢¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¢¥ó¥«»¦³²¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÈÍºáÈ½·è¤Ø¡½¡½¡£
¹Ù³°¤Î¡ÉÌÙ¤«¤ë»õ²Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤òÆ±»þ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¡¢¤Í¤¸¤ì¤¿Êª¸ì¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢Ãóºß¤ÎÊÆ¹ñÂç»È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¡¼¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¹ñ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥É¥¥å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê³°¸ò´±¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡£
ºÇÂçµé¤Î¡É¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ØUnknown Number: The High School Catfish¡Ù¡ÊË®Âê¡§Æ¿Ì¾¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«: ¹â¹»¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤á¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ë
¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ò°·¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØUnknown Number¡Ù¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÀÚ¤ê¸ý¤À¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥ê¥«¥ê¤È¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦¹â¹»À¸2¿Í¤¬¡¢20¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡£
Èà¤é¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÈÖ¹æ¤«¤éËèÆü²¿½½ÄÌ¤â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤éÏª¹ü¤ÊÀÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¶¼Ç÷¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢Èà¤é¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬2¿Í¤òÊÌ¤ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¿¿¼Â¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¡É¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Perfect Neighbor¡Ù¡ÊË®Âê¡§¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼: ÀµÅöËÉ±ÒË¡¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ë
¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÛ¿®¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡ØThe Perfect Neighbor¡Ù¤ÏÎã³°¤À¡£
´ÆÆÄ¥¸¡¼¥¿¡¦¥¬¥ó¥É¥Ó¥ë¤Ï¡¢Netflix¤ÎÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¦¼êË¡¤òÁª¤ó¤À¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤ÎÊì¡¢¥¢¥¸¥± ¡ÉAJ¡É ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤Î»à¤ò¡¢Æþ¼ê±ÇÁü¡¦²»À¼¡Êfound footage¡Ë¤À¤±¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£911¤ÎÄÌÊóµÏ¿¡¢·Ù»¡¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥á¥é±ÇÁü¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬·ÈÂÓ¤Ç»£¤Ã¤¿Æ°²è¡½¡½¤½¤ì¤é¤¬À¸¡¹¤·¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤ÎÎØ³Ô¤ò·Áºî¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤ËÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¤È¤²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥æ¥¢¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¸¢Íø¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡ËË¡¡×¤Î°Ç¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤à¡£¹õ¿Í½÷À¤Î¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤Ï¡¢¸ýÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¤ËÇò¿Í¤ÎÎÙ¿Í¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥í¥ê¥ó¥Ä¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ê¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¥º¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥í¥ê¥ó¥Ä¤ÏÂè°ìµé²á¼ºÃ×»à¤ÇÍºá¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¨Ìò25Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£Ë¡Äî¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
from Rolling Stone US