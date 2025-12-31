¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ ´ØÀ¾¿Í¤Ç¤â°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤!? ¿·´î·à·à¾ìÂÎ¸³¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏËè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ²¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË15:25¡Á15:30¡Ë¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÏÃ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯5Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ½»Âð¥í¡¼¥ó GO!GO!²ÈÂ² Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ò55Ê¬¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯²ÈÂ²½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¤·¤²¤¸¤¤¡ÊÄÔËÜÌÐÍº¤µ¤ó¡Ë¼ç±é¤Î²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£½Ð±é¤«¤é10Ç¯¡Ä¡ÄÌ¼¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅçÅÄ¼îÂå¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼îÂå¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë²ó¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤Èº£Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¡ã¥Á¥ç¥³¥×¥é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Ä¹ÅÄ¡§¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡£¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡£
¾¾Èø¡§»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡©
Ä¹ÅÄ¡§³Î¤«¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¾¾Èø¡§¿·´î·à¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡ª
Ä¹ÅÄ¡§¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÀ¸¤Ç¡×´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ç¤ÏÂ¿Ê¬´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡£
¾¾Èø¡§¡ÊËÍ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ë´ØÀ¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆNGK¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤Î¡Ä¡Ä¡©
Ä¹ÅÄ¡§¡ÊËÍ¤ÏµþÅÔÉÜ½Ð¿È¤À¤±¤É¡Ë¤³¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏËè½µ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä·àÃÄ»Íµ¨¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤À´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¡£
¾¾Èø¡§ËÍ¡¢NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤Î¤È¤¤Ë¡¢Âçºå¤Îºß¹»À¸¤È¡ÈÂçºå¤ËÂÐ¹³Àï¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï¡ÖNGK¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÃÇ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¹ÅÄ¡§ÃÇ¤ó¤Ê¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ñ¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¾¾Èø¡§ËÍ¤È¤â¤¦°ì¿ÍÆ±´ü¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤ÇÂçºå´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤âNGK¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
Ä¹ÅÄ¡§¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾¾Èø¡§Ëè½µ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ä¹ÅÄ¡§¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¡Ê´ØÀ¾¤È´ØÅì¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ë°ã¤¦¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê.
¾¾Èø¡§¤¤¤Ä¤«ËÍ¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¾®6Ì¼¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¸«¼é¤ëÉã¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÅÅÏÃ¤ò·Ò¤®¡ÖµÁÉã¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/podcasts/gogofamily/