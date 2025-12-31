¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×µÜ¸¶·òÅÍ¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¤ËÄÌ¹ð¡Ö¤ªÁ°¤Ï»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ä¤¤ç¤¦Âå¡¹ÌÚÂèÆó¤Ç·ãÆÍ
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü£²£°£²£µ¡×¡Ê¸á¸å£²»þ¥´¥ó¥°¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤È°ÂóîÍ¦ÇÏ¤Î»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¡£Î¾¼Ô¤Ï£²£¸Æü¤Ë¹ÓÀî¶è¤Î¥¢¡¼¥È¥Û¥Æ¥ëÆüÊëÎ¤¥é¥ó¥°¥¦¥Ã¥É¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó»²²Ã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç»°´§Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹°Âóî¤Ï¡Öº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤Î»°´§Àï¡£µÜ¸¶·òÅÍ¤¬¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö²¶¤À¤Ã¤¿¤é¥×¥í¥ì¥¹³¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë°ìÊâÌÜ¤ò³Î¤«¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤È¤Ê¤ëµÜ¸¶¤Ï¡¢°Âóî¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤í¡£¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤ß¤½¤«¤Þ¤Ç¤À¡×¤ÈÄÌ¹ð¤·¡Ö¤ªÁ°¤Ï»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£µÜ¸¶·òÅÍ¤Î»þÂå¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤âÂ³¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÜ¸¶¤Ï°Âóî¤ò¡Ö¶¯°ú¤µ¤¬¤Ê¤¤¡££²£°Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Ì¤ë¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£´Å¤ä¤«¤·²á¤®¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤È°Âóî¤Ï¡Ö²¶¤¬¸Å¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë£²£°Âå¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£³£±Âå¡¹ÌÚÂèÆóÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼ÔÁÈ¡¦£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢µÈ²¬À¤µ¯¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦²ÃÆ£ÎÉµ±¡¢£É£Ó£È£É£Î
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡£ö£ó¡¡£È£Á£Ö£Ï£Ã¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¡£ö£ó¡¡Ä¬粼¹ë
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡Âç³¢Æü²ø½ÃÂçÀïÁè¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£¶¿Í¥¿¥Ã¥°£³£÷£á£ù¥Þ¥Ã¥Á
¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¡£ö£ó¡¡°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡¢´ØËÜÂç²ð¡¡£ö£ó¡¡Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢¥µ¥¤¥é¥¹
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢µÜËÜÍµ¸þ¡¡£ö£ó¡¡ËÜÅÄÎµµ±¡¢¾®Æ£¾ÂÀ
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡Âç³¢Æü¥é¥ó¥Ö¥ë£²£°£²£µ
¡Ô»²²ÃÁª¼ê¡Õ¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢Â¾²Ö»Õ¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°¦ß·£Î£ï¡¥£±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¢µÆ¥¿¥í¡¼
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢Á°¾¥Àï¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
ÀÄÌøÎ¼À¸¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¢°æ¾åÎ¿¡¡£ö£ó¡¡£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã